中新社多伦多12月30日电 中国驻加拿大使馆发言人12月30日就加拿大外长的涉港错误言论发表谈话，敦促加方认清形势，停止在涉港问题上搞“政治秀”，停止干涉中国内政。

使馆发言人说，加拿大外长12月29日发表推文对香港警方依法执法活动说三道四，粗暴干涉香港事务和中国内政。中方对此表示强烈不满和坚决反对。

发言人指出，香港是法治社会，香港居民包括新闻及言论自由在内的各项合法权利和自由依法得到充分保障。但新闻及言论自由不能成为犯罪行为的“挡箭牌”。在香港特区从事新闻工作，必须严格遵守中国和香港特区法律，违法者必须承担法律后果。香港特区警方依法拘捕涉嫌串谋发布煽动刊物的个人、冻结有关资产，是捍卫香港法治、维护社会秩序的必要正当之举，与“新闻自由”没有关系。

发言人强调，加拿大自身人权状况劣迹斑斑，没有任何资格对中方说三道四。中方奉劝加政客仔细看看加外长推文下面加民众关于加方“在人权问题上极其虚伪”、“侵害原住民人权”、“拘押本国记者”等留言和呼声。

发言人重申，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，不容任何外来势力干预。中方敦促加方停止干涉中国内政，否则只会自取其辱。(完)

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