新华社里约热内卢12月25日电 通讯：巴西电力专家眼中的中巴互惠合作

新华社记者陈威华 赵焱

年逾六旬的保罗·埃斯美拉尔多清楚记得三十多年前他与中国电力工程人员打交道的情景：“那时，巴西电力行业同中国相比还比较发达，我们接待过多批来考察的中国技术人员。我当时在巴西国有企业福纳斯电力公司工作，为他们进行过多次业务培训。我能够感受到他们对学习巴西电力建设经验的渴望。”

由巴西和巴拉圭共建的伊泰普水电站曾是世界最大水电站。为建设三峡工程，中国曾派出多个技术考察团到伊泰普水电站学习。“我当时经常陪同中国技术人员前往水电站实地考察，同不少中国朋友结下深厚友谊。”埃斯美拉尔多回忆道。

巴西水利资源丰富，全国近八成电力由大型水电站提供，但是水电资源集中于西北部，用电负荷则集中在东南部。如何解决这一矛盾，是巴西能源界一直探索的难题。中国如今掌握先进的特高压输电技术，不仅能大幅提高输电能力，还能将输送过程中的电力损耗降到最低，较好地解决了中国电力资源分布和能源需求错配的问题。

埃斯美拉尔多参加过巴西电力领域许多重点工程建设，是巴西知名电力专家。他一直关注着中国电力行业的发展，钦佩中国同行能在短时间内攻克特高压输电技术。

2009年，巴西政府决定上马位于北部的美丽山水电站工程，以解决东南部地区的缺电问题。第二年，中国国家电网公司以收购形式，正式进入南美洲电力市场发展，埃斯美拉尔多同他的中国老友们重逢。

起初，巴西在修建美丽山水电站时想沿用伊泰普水电站使用的±600千伏直流输电技术。2010年7月开始，中国国家电网面向巴方举行了四轮技术推介和研讨会。经过多番考察，巴方于2012年年底确定了美丽山输电工程使用±800千伏直流输电技术。引入和推广中国特高压技术后，巴西完成了“北电南送”的重大“电力搬运”工程。中国的电力工程师，也从当年的“学生”，变成了今天的“老师”。

美丽山水电站一期输电工程中，中国国家电网与巴西国家电力公司组成了联合体成功中标。而美丽山水电站二期输电工程，则由中国国家电网独立中标。此时已退休的埃斯美拉尔多也受邀参加项目并担任项目高管，他的中国电力工程师朋友成了他的同事。

美丽山水电站二期输电工程于2017年9月正式开工，全长超过2500公里，由北向南穿越巴西5个州、81个城市，对国家电网来说，美丽山水电站项目不仅是为巴西修建输电线路，更是打造中巴命运共同体、与巴西共建“一带一路”的重要实践。在工程沿线，中方建设和修复近2000公里道路和350座桥梁，实施社会责任项目20余个，向沿线33个城市居民捐赠防治疟疾专用物资，并大力推动两国间技术交流和人员往来。

在项目建设过程中，一旦输电线路经过当地原住民居住区和生态保护区，中方依据相关规定绕道，同时在施工中根据实际环境作出调整。项目还聘请巴西专家进行环保监督，最大限度减少对环境的影响，受到巴西环保机构高度赞扬，荣获2019年度“巴西社会环境管理最佳实践奖”。

如今，美丽山二期特高压输电项目已投入运行，将巴西北部的清洁水电源源不断地输送至东南部，为巴西打造一条“电力高速公路”，2200万巴西人受益于这一项目，相当于总人口的10%。

如今，埃斯美拉尔多担任国家电网巴西控股公司的高级顾问，依然在为中巴电力行业互惠合作贡献力量。“我现在希望的是，能够继续推动巴西和中国的电力合作，希望中国能够将先进经验传授给巴西，实现互利共赢。”

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