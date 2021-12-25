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外交部发言人就美方签署所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”发表谈话

2021年12月25日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京12月24日电  外交部发言人24日就美方签署所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”发表谈话。全文如下：

　　当地时间12月23日，美方将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法。该案罔顾事实真相，恶意诋毁中国新疆人权状况，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈愤慨、坚决反对。

　　所谓新疆地区存在“强迫劳动”和“种族灭绝”，完全是反华势力炮制的恶毒谎言。新疆经济发展和社会安定举世公认，各族人民安居乐业有目共睹。美方反复借涉疆问题造谣生事，实质是打着人权的幌子搞政治操弄和经济霸凌，企图破坏新疆繁荣稳定、遏制中国发展。

　　美国自身劣迹斑斑，就人权问题指责抹黑中国是滑天下之大稽。美国是贩卖人口和强迫劳动的重灾区，近5年来每年被贩卖到美国从事强迫劳动的人口多达10万。美国历史上对印第安原住民犯下的反人类罪行早已构成事实上的“种族灭绝”。“强迫劳动”和“种族灭绝”这两顶帽子还是美国留着自己戴最合适。

　　涉疆问题根本不是人权问题，而是反暴恐和反分裂问题。中方正告美方，利用涉疆问题搞阴谋诡计，阻挡不了新疆各族人民追求美好生活的坚定步伐，阻挡不了中国不断发展壮大。美方行径完全违背市场规则和商业道德，只会破坏全球产业链供应链稳定，扰乱国际贸易秩序，损害美自身利益和国家信誉，纯属搬起石头砸自己的脚。

　　我要再次强调，涉疆事务纯属中国内政。中国政府和人民捍卫国家主权、安全和发展利益的决心坚定不移。我们奉劝美方立即纠正错误，停止利用涉疆问题散布谎言、干涉中国内政、遏制中国发展。中方将视形势发展作进一步反应。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月25日 03 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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