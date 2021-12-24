人民网北京12月24日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

凤凰卫视记者：我们关注到，日本内阁官房长官松野博一24日表示，日本奥委会主席山下泰裕、东京奥组委主席桥本圣子、日本残奥委会主席森和之将出席北京冬奥会及冬残奥会。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对日本奥委会等有关人士及日本运动员来华参加北京冬奥会和冬残奥会表示欢迎。中方有信心同各方一道，践行“更团结”的奥林匹克精神，向世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

澳亚卫视记者：24日，欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基接受德国《世界报》采访时称，中国海关对欧盟国家使用立陶宛零部件的产品不予清关，这种情况还在增加。欧盟会努力寻找双方都能接受的解决方案，同时也在搜集证据，如有必要将向世界贸易组织起诉。中方对此有何评论？

赵立坚：中方一贯按照世贸组织规则行事。个别媒体炒作中方将立陶宛从报关系统中清除、暂停立自华进口贸易许可、施压跨国企业不得使用立陶宛生产的部件等消息均不属实。如果个别产品输华遇到技术问题，企业可通过正常渠道向中方主管部门反映。希望欧方有关人士尊重事实，不要发表不负责任的言论。同时我要再次强调，立陶宛所作所为不仅严重破坏了中立两国外交关系的政治基础，也严重破坏了双方开展互利务实合作的氛围。我也听说，中方许多企业已经不再把立陶宛作为值得信赖的合作伙伴。立对华经贸合作出现困难，必须要从自身寻找原因。

东方卫视记者：联大刚刚通过了中方主提的“在国际安全领域促进和平利用国际合作”决议。请发言人进一步介绍情况和中方下步举措。

赵立坚：北京时间12月24日下午，第76届联合国大会举行全会，通过了由中方提交的“在国际安全领域促进和平利用国际合作”决议。

这份决议高举人类命运共同体的旗帜，倡导普遍安全和共同发展，呼吁维护各国和平利用科技并参与国际合作的合法权利，敦促有关国家取消对发展中国家和平利用科技所实施的过度限制和歧视性出口管制。决议还请联合国秘书长向明年第77届联大提交报告，以供成员国进一步开展讨论。

这是一份体现发展中国家共同立场、符合国际社会共同利益的决议。作为主提国，中方愿与各方一道，共同推进联大后续进程，确保决议得到全面、有效落实。

香港电台记者：美国总统拜登签署法案，全面禁止进口来自新疆的商品，除非企业证明相关商品未涉及“强迫劳动”。中方对此有何回应？

赵立坚：当地时间12月23日，美方将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法。该案罔顾事实真相，恶意诋毁中国新疆人权状况，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈愤慨、坚决反对。

所谓新疆地区存在“强迫劳动”和“种族灭绝”，完全是反华势力炮制的恶毒谎言。新疆经济发展和社会安定举世公认，各族人民安居乐业有目共睹。美方反复借涉疆问题造谣生事，实质是打着人权的幌子搞政治操弄和经济霸凌，企图破坏新疆繁荣稳定、遏制中国发展。

美国自身劣迹斑斑，就人权问题指责抹黑中国是滑天下之大稽。美国是贩卖人口和强迫劳动的重灾区，近5年来每年被贩卖到美国从事强迫劳动的人口多达10万。美国历史上对印第安原住民犯下的反人类罪行早已构成事实上的“种族灭绝”。“强迫劳动”和“种族灭绝”这两顶帽子还是美国留着自己戴最合适。

涉疆问题根本不是人权问题，而是反暴恐和反分裂问题。中方正告美方，利用涉疆问题搞阴谋诡计，阻挡不了新疆各族人民追求美好生活的坚定步伐，阻挡不了中国不断发展壮大。美方行径完全违背市场规则和商业道德，只会破坏全球产业链供应链稳定，扰乱国际贸易秩序，损害美自身利益和国家信誉，纯属搬起石头砸自己的脚。

我要再次强调，涉疆事务纯属中国内政。中国政府和人民捍卫国家主权、安全和发展利益的决心坚定不移。我们奉劝美方立即纠正错误，停止利用涉疆问题散布谎言、干涉中国内政、遏制中国发展。中方将视形势发展作进一步反应。

深圳卫视记者：23日，中国人权研究会发布《美式民主的局限与弊病》研究报告，系统论述了美式民主的政治属性和历史局限，指出了美式民主两极化、双标化、金钱化、形式化等现实弊病。发言人对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报告。美式民主痼疾深重、千疮百孔。美国根本没有资格自诩“民主判官”，更没有资格输出霸权。

第一，美式民主空谈形式，根本无法保障人人平等的全过程民主。美式民主将“一人一票”选举当成全部内容，忽视民主协商、民主决策、民主管理和民主监督等全过程民主，导致政治献金绑架选举，选民权益根本得不到保障。在美国，有色人种参与民主权利长期遭到剥夺，印第安人遭受系统性种族灭绝和排斥同化，根本没有民主权利可言。

第二，美式民主奉行虚伪双标，宽于待己，严于律人。美国政客把“茉莉花革命”“阿拉伯之春”视为“民主化”运动，把反中乱港暴行称为“美丽的风景线”，却将发生在本国的“国会山事件”斥为“暴乱”。这充分说明，所谓民主只不过是美方维护其利益的口号，为了维护自己的利益，美方会毫不犹豫地走向真正民主的对立面。

第三，美式民主充满霸权思维，引发重大人道主义灾难。美国不顾美式民主的历史局限和现实弊病，无视民主多元化的事实，执意在全球推行美式民主，甚至打着民主的幌子在伊拉克和叙利亚等国发动非法战争，滥杀平民，侵犯人权，犯下严重罪行。

世界各国人民应独立自主选择具有本国特色的民主发展道路，这是不可撼动的历史潮流。美式民主已经充分暴露出诸多历史局限和现实弊病。美方强行推广自身民主模式，以民主之名行反民主之实的错误做法，只会遭到越来越多的反对。

澎湃新闻记者：我想追问一下。刚才有记者问到，日本奥委会主席、东京奥组委主席、日本残奥委会主席将出席北京冬奥会及冬残奥会。我看到另有报道称，日本运动员代表团将按计划参加北京冬奥会及冬残奥会。但日方无派出政府代表团的打算。中方对此有何评论？

赵立坚：中方欢迎日本奥委会等有关人士及日本运动员来华参加北京冬奥会和冬残奥会。我们关注日本政府有关表态，希望并敦促日方将中日相互支持对方办奥运会和体育非政治化的承诺落在实处。中方有信心同各方一道，践行“更团结”的奥林匹克精神，向世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

《北京日报》记者：23日，美国白宫发言人就英特尔发表涉新疆供应链致歉声明称，私营部门和国际社会应该反对中国将其市场武器化。美国公司不应为维护人权或反对镇压而道歉，要求美所有行业不采购涉及“强迫劳动”的产品，包括来自新疆的“强迫劳动”。中方对此有何评论？

赵立坚：我见过倒打一耙的，还从没见过这么倒打一耙的。所谓新疆存在“强迫劳动”是彻头彻尾的谎言。美方通过编造谎言炒作涉疆议题，制订恶法，打压新疆企业，剥夺新疆各族人民劳动致富的权利，实质是想破坏新疆繁荣稳定，阻遏中国发展。这种做法毫无道德信誉可言，完全有失大国风范。美方的图谋绝不会得逞。中方必将予以坚决回应。

我们认为，无论哪家企业，都应该尊重客观事实、明辨是非，秉持良知和正义，否则只会损害自身利益和声誉。

澳亚卫视记者：23日，美国务院网站发布了“领导人民主峰会”纪要，详述罗冠聪在会上一系列恶意指责中国政府的言论。中方对此有何评论？

赵立坚：你提到的这个人是被香港警方通缉的犯罪嫌疑人。美方公然为这样一个犯罪嫌疑人和“港独”分子提供活动平台，可见这个所谓“峰会”背后有着不可告人的政治目的，纯属政治操弄。

我要再次强调，香港事务纯属中国内政。任何外国政府、组织和个人都无权干预。任何妄想利用香港危害中国主权、安全、发展利益的图谋都绝不会得逞。那些勾结外部势力抹黑香港、诋毁国家的反中乱港分子，终将被钉在历史的耻辱柱上。

彭博社记者：日本共同社昨天报道称，日方已同美方草拟了台湾发生紧急事态时的联合行动计划。双方可能于明年1月外长防长“2+2”会谈正式制定该计划。你对此有何评论？

赵立坚：最近这类报道不少，中方予以严密关注。

我想强调的是，台湾是中国领土不可分割的一部分。中方绝不容许任何国家以任何借口、任何方式插手台湾问题和干涉中国内政。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。

澳亚卫视记者：还是关于“领导人民主峰会”纪要的问题。纪要称，美国国务卿布林肯和立陶宛外交部长曾主持圆桌会议，与会者包括来自俄罗斯、中国等国“被任意拘押者”的家属。他们分享了被“政治迫害”的故事，呼吁民主政府加强合作，争取释放哪些被不公正关押的人。美副国务卿泽亚呼吁各国政府采取更多行动，确保全球100多万政治犯获释。中方对此有何评论？

赵立坚：美方所谓“领导人民主峰会”在国际上反响寥寥，已经惨淡收场。这说明美国盗用民主旗号服务一己私利不得人心。所谓“民主峰会”恰恰撕破了“美式民主”的假面具，暴露了美国打着“民主”旗号破坏民主的真面目。

事实已经一再证明，美国才是任意拘押和政治迫害的冠军。但可能对美国来说，敢于公开揭露美国罪行和劣迹的斯诺登、阿桑奇等人属于应该指控和引渡的政治犯，而别的国家就应该采取行动释放政治犯。美方的虚伪和双重标准显而易见、十分可笑。

总台央视记者：23日，欧盟对外行动署副秘书长莫拉发消息称，第八轮伊核协议恢复履约谈判将于27日重启。各方应与美方保持密切合作，在关键未决问题上加速推进。同日，伊朗外长阿卜杜拉希扬称，如想解决所谓对伊核计划进展的关切，就必须解除全部对伊制裁。中方对此有何评论？

赵立坚：中方欢迎第八轮伊核全面协议恢复履约谈判即将在维也纳召开。我们期待各方本着严肃认真态度，聚焦未决问题，继续推进谈判，争取早日取得成果。

我想重申，作为伊核危机的始作俑者，美方应彻底纠正对伊“极限施压”的错误政策，全面解除所有对伊非法制裁及对第三方“长臂管辖”措施，伊方则在此基础上恢复全面履约。

中方将继续发挥积极和建设性作用，与各方一道推动全面协议早日重返正轨，同时将坚定维护自身合法权益。

塔斯社记者：23日，俄罗斯总统普京在年度记者会上多次提及中国。他表示俄中紧密合作不仅造福两国人民，也是维护世界稳定的重要因素。外交部对此有何评论？

赵立坚：我们注意到普京总统对他同习近平主席个人友谊以及中俄双边关系所作积极评价。中方对此表示赞赏。

习近平主席和普京总统是意气相投的好朋友。2013年以来，两国元首会晤30余次。双方始终从支持彼此发展振兴、维护世界和平稳定出发掌舵两国关系前进方向，设计和推进两国全方位合作，引领中俄关系成为互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一组大国关系，成为大国、邻国相处的典范。

中俄合作没有止境，没有禁区，没有上限。中方愿同俄方按照两国元首达成的重要共识，进一步拓展全方位互利合作，助力两国发展振兴，与世界各国共享发展机遇。

不久前，习近平主席同普京总统举行视频会晤，商定冬奥和新春之约。相信普京总统此访将续写两国元首交往佳话，为中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展增添新动力。

(责编：崔越、刘慧)