新华社北京12月24日电 题：美国“以疆制华”图谋注定失败

新华社记者

当地时间23日，美方将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法。该法案罔顾事实真相，恶意诋毁中国新疆人权状况，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈愤慨、坚决反对。

一段时间以来，美方围绕涉疆议题动作不断，从“泼脏水”到无端制裁，再到污蔑中国在新疆搞“种族灭绝”“强迫劳动”等，频频向中国发难，将美式霸权的偏执蛮横展现得淋漓尽致。美方反复借涉疆问题造谣生事，实质是打着人权的幌子搞政治操弄和经济霸凌，企图破坏新疆繁荣稳定、遏制中国发展。不过，在事实和真相面前，在正义和良知面前，他们“以疆制华”的图谋注定失败。

所谓新疆地区存在“强迫劳动”和“种族灭绝”，完全是反华势力炮制的恶毒谎言。新疆经济发展和社会安定举世公认，各族人民安居乐业有目共睹。从法国学者维瓦斯的著作到总部位于瑞典的跨国和平与未来研究基金会的研究报告，全球范围内，众多智库、媒体、学者纷纷痛斥美国等编造的关于新疆的“世纪谎言”，发出澄清真相的正义之声。事实上，“强迫劳动”和“种族灭绝”这两顶帽子美方自己戴最合适。美国是贩卖人口和强迫劳动的重灾区，近5年来每年被贩卖到美国从事强迫劳动的人口多达10万。美国历史上对印第安原住民犯下的反人类罪行早已构成事实上的“种族灭绝”。

美方炮制涉疆谎言，有着迫切现实需求。面对疫情肆虐之下贫富差距加大、社会治理低效等诸多病灶，美国政客迫切需要“制造热点”转移民众视线。而涉疆问题涉及面广，关联度高，对美西方反华势力而言是一张低成本的“廉价牌”。正因如此，美方肆无忌惮、不计后果地炒作涉疆问题，企图转嫁社会矛盾，减轻内部压力。

美方打“新疆牌”出于其阴险图谋。冷战结束以来，美国大搞所谓“价值观外交”，炒作所谓“新疆人权问题”，公开为分裂势力站台。近年来，美方更是变本加厉，支持并操纵“东突”分裂势力大搞暴力恐怖活动；全面攻击中国治疆政策，发起妖魔化新疆的舆论攻势。长期以来，美方把涉疆事务视为遏制打压中国的重要“抓手”和分化中国的突破口，其阴险图谋可谓路人皆知。

面对中国的发展壮大，美方一些人深感恐慌焦虑。他们以为搞乱新疆便可钳制中国。然而，美方毫无底线、不择手段借涉疆问题大搞污名化、政治化、妖魔化，是逆历史潮流而动，违背良知正义，践踏国际法治，毒化国际秩序，只会进一步透支美国的国际信誉，加速美式霸权的衰落。

涉疆问题根本不是人权问题，而是反暴恐和反分裂问题。中国政府和人民捍卫国家主权、安全和发展利益的决心坚定不移。利用涉疆问题搞阴谋诡计，阻挡不了新疆各族人民追求美好生活的坚定步伐，阻挡不了中国不断发展壮大。

须知，以“民主”“人权”粉饰强权，以霸道和私利取代公理和正义，是在开历史倒车，注定以失败告终。奉劝美方立即纠正错误，停止利用涉疆问题散布谎言、干涉中国内政、遏制中国发展。

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