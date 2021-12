“不管我们怎么看中国,中国人正在帮牙买加建设基础设施,这是英国三百年都没有做过的事”......近日,牙买加裔英国说唱歌手的一段“人间清醒式”发言走红网络。

视频中的牙买加裔英国说唱歌手名叫阿卡拉(Akala),同时也是一名记者、作家。他的这段发言视频其实拍摄于2018年爱丁堡国际图书节,当时他带着自己的处女作《原住民》亮相活动。

在现场提问环节,有观众问阿卡拉对“中非关系”有何看法。阿卡拉表示,他对非洲不够了解,但他2018年经常去牙买加,可以用该国作为例子来提供参考。

阿卡拉表示,他问过每一个他能说上话的牙买加人,他们对中国在牙买加的角色有什么看法。他得到的答案是,“不管我们怎么看中国,中国人正在帮牙买加建设基础设施,这是英国三百年都没有做过的事”。(牙买加为英联邦成员国。)

Whatever we think of the Chinese, they are building infrastructure in Jamaica that Britain chose not to build in 300 years.

“ 这是一个简单的事实,他们把到蒙特哥贝(牙买加城市)的时间缩短了一半,这显然对牙买加的经济和商业有很大帮助。”

This is just a simple fact of it.They’ve just cut the travel time to Montego Bay in half, which obviously what that does for the Jamaican economy and Jamaican business.

“那牙买加对中国就没有担心或怀疑吗?”阿卡拉称,作为一个小岛国,牙买加对中国人抱有怀疑很正常,但他发现一个有趣的现象,当问及中国有做过什么不好的事吗,那些跟他交谈的牙买加人,甚至是对中国关系有异议的人,也都说不出个所以然来。

What are the specific negative things that the Chinese are doing? And no one can name anything.

如果牙买加拒绝合作,会有什么后果吗?阿卡拉举例解释,中国人提出要与牙买加合作开展几个项目,但牙买加人不愿意,这让牙买加政府也不得不拒绝中国。

“中国人对此什么反应?他们派‘中央情报局(CIA)’到牙买加了吗?他们推翻牙买加民主政府了吗?他们切断对牙买加的援助了吗?都没有。中国人说,好吧,既然这笔生意你不同意,那换一个如何。”

What was the Chinese response? Was it to send the CIA in? Was it to overthrow the Jamaican democracy? Was it to cut off aid to Jamaica? No! They said OK, we proposed a business deal, you said no. Here’s another one.

阿卡拉总结道,不能说非洲与中国的关系跟牙买加与中国的相同,因为其间的权力动态可能完全不同,但牙买加的例子可以表明:“牙买加接二连三地拒绝中国,而中国,既没有暗杀,也没有轰炸,更没有推翻我们的政府。我们心里明白,如果我们不想,我们就可以拒绝,而不用担心会有什么后果。”

12月20日,外交部发言人赵立坚在个人微博账号上转发了该视频,并点评道:“与中国进行合作,不必考虑拒绝的后果”。

2019年4月11日,中国与牙买加正式签署共建“一带一路”谅解备忘录。在此之前,中牙两国在基建、产能等方面已经展开深入合作。

在基础设施建设方面,由中国港湾工程有限公司等五家公司联合承建的牙买加南北高速公路,是当地第一条现代化高速公路。该项目从2013年开工后,仅用3年时间就建成通车,实现了南部首都金斯敦与北部旅游重镇奥乔里奥斯之间的高速联通。南北车程由原来的四小时缩短为一个小时,直接带动了牙买加旅游、物流、商贸和房地产业的发展,还给当地创造了一万多个工作岗位。

在许多人眼中,牙买加是一个以速度出名的国家。牙买加驻华大使丘伟基曾感叹:“在牙中两国的友好交往中,中国无时无刻不在展示自己惊人的速度!中国企业让牙买加历史上第一次在短短三年内建成了一条高速公路,中国才是一个‘飞人’!”

