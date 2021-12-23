本报记者 曹师韵 陈一鸣

近日，华中科技大学人权法律研究院发布《美式“抗疫”的人权灾难》报告指出，面对新冠肺炎疫情肆虐，美国政府未能将本国人民的生命健康权置于最重要位置，放弃了对弱势群体的平等保障和特殊保护，成为抗疫国际合作的绊脚石，造成严重人道主义灾难。美式“抗疫”的失灵，再次凸显这个自诩“民主灯塔”“人权卫士”国家的痼疾，“美式人权”的虚伪性暴露无遗。

根据世界卫生组织的数据，截至12月21日，美国新冠肺炎确诊病例超过5000万，占全球确诊病例数超过18%；死亡病例约80万，约占全球死亡病例数的15%。美国疾控中心的分析显示，美国实际感染人数可能远超正式公布的确诊病例数。

美国拥有世界前沿的科学技术和顶尖的医疗资源，却成为疫情最严重的国家。报告指出，回溯美国政府抗疫进程，其失败的直接原因是将政治凌驾于科学之上，将政治利益置于人民生命健康之上。

在美国国内层面，抗疫政策沦为政党政治的筹码，两党博弈成为疫情防控的最大障碍。美国政客重视党争胜过呵护生命，漠视美国人民整体利益和生命健康。疫情暴发初期，特朗普政府反科学、反常识，刻意淡化疫情风险，发布虚假信息误导民众，白白浪费掉疫情防控“黄金窗口期”。在新冠病毒检测和患者治疗过程中，美国充斥着“选择性救治”。穷人治不起病、老人看不上病，医疗资源分配不公严重危害着普通民众的生命健康。美国医学专家乔治·罗德里格斯表示，这些政客挥舞着“自由”的旗帜，却忘记了其背负着最基本的拯救生命的责任。

在国际层面，美国在全球携手抗疫的关键时刻退出世界卫生组织，“重返”世卫组织后又夹带“溯源政治化”的私货，企图阻挠科学溯源工作的开展。美国还对伊朗、古巴、委内瑞拉、叙利亚等国肆意实施单边制裁，致使这些国家难以及时获得抗疫所需的医疗物资。在本国疫情失控的情况下，美国仍然放任疫情向外扩散。2020年4月至2021年3月，美国公民累计出国2319.5万人次，其出国目的地遍布全球，而且经陆地出国人数最多。美国对外出口的新冠疫苗不到国内疫苗产量的1%。美国疾控中心发布的数据显示，今年3月至9月，美国浪费了至少1510万剂新冠疫苗。美国还通过将抗疫模式、疫情溯源、疫苗有效性等科学问题政治化的手段，对外“甩锅”推责，严重阻碍国际合作。

华中科技大学人权法律研究院副教授何苗对本报记者表示，尽管美国宪法宣称公民的生命权是基本权利，需要予以保护，但实际上，美国并未积极履行本国法律规定的尊重和保障生命权的义务，更没有承担国际人权公约规定的人权义务和国际责任。

新冠肺炎疫情的肆虐，暴露出美国社会不平等、人权保障不足等严重问题。报告指出，少数族裔、老年人群体、贫困人口、残疾人、无家可归者、儿童等弱势群体在疫情期间处境极其艰难。据《华盛顿邮报》报道，在18至39岁年龄组别里，非洲裔和拉丁裔的新冠肺炎病亡率是白人的3倍多，而美洲原住民的病亡率几乎是白人的9倍。美国儿科学会和儿童医院协会联合发布的报告显示，截至10月28日，美国儿童新冠肺炎确诊病例累计接近640万例，占全美确诊病例总数16.6%。

华中科技大学人权法律研究院教授徐军华认为，新冠肺炎疫情是世界各国面临的一次人权大考。科学、有效、有序采取疫情防控措施，全力保障人民生命健康，是各国政府必须承担的人权责任。作为世界上最发达的国家，美国在疫情防控中进退失据，造成了深重的人权灾难。

报告进一步分析指出，美式“抗疫”失败的根源在于美国固有的制度缺陷、价值错位和对人权的严重忽视。

美国最大的制度缺陷在于“资本至上”，政府救助政策意在救资本而非救人命，对社会上长期存在的不公平问题既没有意愿也缺乏能力改变，与其向全世界宣称的“人人生而平等”的人权理念背道而驰。美国片面强调个人自由，奉行“丛林法则”，导致危机下弱势群体利益屡遭漠视。美国在国际社会大谈“人权”，甚至以“人权”为借口“甩锅”他国，不仅严重违背了尊重生命的人道主义精神，更给本国乃至全世界造成深重的人权灾难。

报告强调，人权绝不是简单空洞的口号。在疫情面前，最大的人权莫过于保护人民的生命健康。正视并切实改善人权问题，是人类文明进步的重要标志，也是当代国际社会的共同追求。各国应根据国际人权法的精神，切实履行尊重、保护和实现生命权的义务。

《 人民日报 》（ 2021年12月23日 14 版）

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