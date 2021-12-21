光明日报记者 夏静 光明日报通讯员 程晓

截至12月16日，美国累计确诊新冠肺炎病例超5000万例，因新冠肺炎死亡人数超80万。为何拥有顶尖财富、医疗资源和科学技术的美国成为全世界疫情最严重的国家？华中科技大学人权法律研究院12月15日发布的《美式“抗疫”的人权灾难》报告给出了明确答案。

报告基于人权保护的视角，从国际法律、国内法律、事实数据、历史溯源等方面深层次、全方位地总结了美式抗疫失败原因及其造成的人权灾难。

美国消极抗疫造成人权恶果

《美式“抗疫”的人权灾难》报告指出，美国政府的消极抗疫行为充分说明，他们所标榜的民主、人权在他们心中无足轻重。美国刻意淡化疫情风险、掩盖疫情真相、反科学反常识、将抗疫政治化，从核酸检测、戴口罩和保持社交距离，到疫苗接种和紧急纾困法案，政治阴影严重笼罩着每一项抗疫政策，无一不将民众的生命健康置于不利地位。美国非但没有遏制病毒扩散，反而做出一系列破坏国际合作、危害全球人民生命健康的行为。美联社与芝加哥大学全国民意研究中心联合创办的公共事务研究中心的一项民意调查显示，大多数美国民众认为，美国政府需要为美国的疫情危机负责。

在一个文明社会中，弱者应该能够得到最好的保护，只有弱者能够得到同样的保护，才能体现社会的公平。疫情中，美国在弱势群体生命权保障方面的种种劣迹，暴露出美国社会严重撕裂、社会痼疾根深蒂固、人权保障不足。

这份报告通过一系列研究数据，再现了美国疫情中少数族裔、老年人、贫困人口、残疾人和无家可归者、儿童、囚犯等弱势群体的艰难处境。《华盛顿邮报》今年9月15日报道，在18至39岁年龄组别里，黑人和西班牙裔的新冠致死率是白人的3倍多，而美洲原住民的死亡率几乎是白人的9倍；85岁以上老人只占总人口的2%，但却占总死亡人数的四分之一。英国《卫报》网站2020年3月21日报道，疫情期间美国富人优先进行新冠病毒检测，而低收入从业群体大多无法居家办公且不享有带薪病假，不得不为了维持生活使自己面临更大的感染风险。非营利组织“公平健康”2020年11月发布的一项研究显示，与普通人群相比，有智力和发育障碍的人死于新冠肺炎的可能性要高出3倍。《洛杉矶时报》网站2020年5月14日报道，疫情带来的经济冲击使得美国无家可归者人数暴涨45%。根据美国儿科学会和儿童医院协会今年11月1日联合发布的报告，截至10月28日，美国儿童新冠肺炎确诊病例累计接近640万例，占全美确诊病例总数的16.6%。根据美联社和非营利新闻组织“马歇尔项目”共同收集的数据，在州和联邦监狱管理局管理的监狱中，每5名囚犯中就有1人感染新冠肺炎，是普通人感染率的4倍多。

美式抗疫何以失灵

《美式“抗疫”的人权灾难》报告全面总结了美式抗疫失灵的根源。

其一，制度失灵：只为资本不为苍生。美国政府的救助政策意在救资本而非救人命。美国推崇资本至上，宁可以国民的生命和健康为赌注，也不愿看到经济下滑。美国在疫情期间的种种举动与其向全世界宣称的“人人生而平等”的人权理念背道而驰。

其二，价值错位：无视“生命至上”人权理念。面对全球疫情，美国片面强调个人自由，奉行“丛林法则”，崇尚“个体本位”的价值理念，无视人类先天禀赋和后天机遇的差异，将优胜劣汰规则绝对化地应用于人类社会。美国一直把自己的人权观放在比别国更高一等的位置上，自称“普世人权观”。然而，在抗疫初期，因口罩供应紧张，各州州长寻求特朗普政府的帮助，得到的回复却是“自己解决”，甚至出现几大州互“劫”口罩的现象。

其三，人权泡影：未履行保护生命权的国家义务。疫情中，美国并没有积极履行国际法、国内法所规定的保障人民生命权的人权义务，美国富人阶层获得病毒检测特殊待遇，而底层民众的生存状况却越来越艰难，少数族裔在疫情中承受着不平等待遇，不同弱势群体在疫情中生存维艰。美国还放任病毒输出，危害全世界人民的生命。

可见，美式抗疫揭掉了西方“普世价值”的虚伪面纱，其人权的真面目已然浮出水面。

最大的人权是保护人民的生命健康

“生存权、发展权是首要的基本人权。”报告发布方在接受光明日报记者采访时表示，在疫情面前，最大的人权莫过于保护人民的生命健康，而中国在这方面交上了一份优异的答卷。

第一，坚持中国共产党的领导。各级党组织和广大党员、干部坚决落实中央部署，力克形式主义、官僚主义，把打赢疫情防控阻击战作为最重大的政治任务，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬，把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势切实转化成疫情防控的强大政治优势。面对疫情，14亿多人口的大国，水不停、电不停、暖不停、通信不停、物资供应不断、社会秩序不乱……

第二，坚持人民至上、生命至上。我们把人民生命安全和身体健康放在第一位，统筹疫情防控和医疗救治，采取最全面最严格最彻底的防控措施，前所未有地采取大规模隔离措施，前所未有地调集全国资源开展大规模医疗救治，不遗漏一个感染者，不放弃每一位病患，实现“应收尽收、应治尽治、应检尽检、应隔尽隔”，遏制了疫情大面积蔓延，改变了病毒传播的危险进程。采取积极、科学、灵活的救治策略，慎终如始、全力以赴救治每一位患者，从出生仅30个小时的婴儿至100多岁的老人，不计代价地抢救每一位患者的生命。实施患者免费救治，及时预拨疫情防控资金，确保患者不因费用问题影响治疗，确保各地不因资金问题影响医疗救治和疫情防控，充分体现了对每一个生命的尊重和保护。

第三，充分发挥中国特色社会主义制度优势。面对疫情，以习近平同志为核心的党中央审时度势、运筹帷幄、沉着应对，领导和指挥全党全军全国各族人民坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策。14亿多中国人民，不分男女老幼，不论岗位分工，自觉投入抗击疫情的人民战争，迅速构建起“联防联控、群防群治”的强大防控体系，充分体现了中国共产党坚持以人民为中心执政理念的巨大价值和显著成效。自2020年1月24日至3月8日，共调集346支国家医疗队、4.26万名医务人员、900多名公共卫生人员驰援湖北。

第四，积极实施良法善治。保障人权是良法善治的价值目标，良法善治是维护人权的根本保障。中国坚持严格执行传染病防治法及其实施办法等法律法规，依法、及时、公开、透明发布疫情信息，制定严格规定，坚决防止瞒报、迟报、漏报。

第五，中国始终秉持人类命运共同体理念，肩负大国担当，同其他国家守望相助、合作抗疫、共克时艰，为国际人权事业发展作出了有目共睹的贡献。

报告发布方指出：“中国特色社会主义人权发展道路坚持把以人民为中心作为价值理念，体现了中国共产党所理解的‘人民’就是现实的人，而不是西方资产阶级视野中的抽象的人；中国特色社会主义人权发展道路坚持以生存权和发展权作为首要人权，区别于西方自由主义将自由权作为首要人权，且意味着全面增进全体人民的经济、政治、社会、文化、环境等权利，而非单一的政治权利。”

在谈及如何分享中国经验，推动世界人权更好发展时，报告发布方认为，既要全面参与全球人权治理，参与国际人权规则制定和议程设置，推动构建公平正义、合理有效的国际人权体系，培养更多青年学者参与联合国人权体系和区域性人权组织体系，为国际人权事业发展贡献中国智慧和中国方案；又要将学术活动与全球人权保障实践融为一体，重点抓住和平与发展两大时代主题，针对减贫、教育、医疗、卫生等公共服务，为广大发展中国家提供中国学者的智慧。

《光明日报》（ 2021年12月17日 12版）

来源：光明网-《光明日报》

(责编：高歌、刘叶婷)