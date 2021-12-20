新华社圣地亚哥12月19日电（国际观察）智利最年轻总统重任在肩

新华社记者尹南 张笑然

智利选举委员会19日宣布，在当天举行的总统选举第二轮投票中，左翼政党联盟“赞成尊严”候选人加夫列尔·博里奇击败右翼政党联盟“基督教社会阵线”候选人何塞·安东尼奥·卡斯特，当选新一届智利总统。

分析人士指出，博里奇提倡改变智利新自由主义发展模式，提高社会福利，改革税制及养老金制度，由此赢得大量选民支持。正式就职后，他仍需面对疫情防控、提振经济等一系列挑战。

胜选原因

现年35岁的博里奇，将成为智利历史上最年轻的总统。他19日晚在当选后表示，建立在不平等之上的经济增长难以持续。他强调将团结更广泛的力量，保障人权，保护弱势群体，同时在财政政策上采取负责任的态度，改进医疗保险制度，改善住房、教育、工资和治安状况，并积极应对气候变化。

竞选期间，博里奇还曾提出将改变智利新自由主义发展模式、改革税制、提高最低工资、废除由私营企业管理养老金的制度、免除学生贷款债务、增加政府在电信能源等领域的作为，支持妇女、原住民和弱势群体等。分析人士指出，博里奇的施政纲领有效回应了社会诉求，符合民众对新总统带来实质性社会变革的期望。

此次选举打破了自1990年智利军政府“还政于民”以来，传统的中左、中右政治力量轮流执政的格局。有分析认为，年轻的博里奇能够脱颖而出，得益于选民已不再青睐中间党派，转而寄希望于代表改变的非传统力量。

智利人均国内生产总值常年位居拉美国家前列，经济开放程度与国际合作水平较高。然而在经济快速增长的背后，收入分配差异和社会不公等问题持续加剧，数届中间派政府均未能有效顺应社会变革要求，民众不满情绪逐渐累积。2019年首都圣地亚哥公共交通票价上涨引爆了积蓄已久的社会矛盾，引发全国抗议活动。在此背景下，学生运动领袖出身、来自新兴政党社会融合党的博里奇建立福利国家的主张呼应了民众对社会变革的期待。

非营利机构21世纪基金会负责人卡米拉·米兰达说，智利迎来了历史性的“重新出发的机遇”。智利圣地亚哥大学社会学和政治学学者帕梅拉·菲格罗亚对新华社记者说，这次选举对智利筑起新的民主政治力量根基具有历史性作用。

前景挑战

智利总统任期4年，不可连选连任，博里奇将于明年3月11日就职，推动经济发展、稳定财政政策、有效防控疫情等都是他面临的挑战。

智利央行12月发布报告指出，虽然今年智利经济增速有望达到11.5%至12%，但明后年经济增长预计将大幅回落，甚至可能出现衰退。目前，智利恢复就业情况仍不理想，经济过热和通货膨胀风险升高。

与此同时，受之前的社会动荡、持续的新冠疫情和社会福利制度改革等因素影响，智利政府公共支出大幅增加。尽管智利经济基础相对较好，但长期大额财政支出不具备可持续性，如何合理有效地支配公共资源成为新政府的任务之一。

此外，应对气候变化、控制非法移民以及妥善解决南部原住民问题等都将考验新政府的执政智慧。

分析人士指出，11月21日的议会选举后，智利左右翼力量在众议院和参议院保持了均势博弈的态势。智利新政府及其执政同盟未来或将在推动养老金和税制改革、制定新宪法等方面面临阻力。如何有效与各方力量展开对话，获得支持，对博里奇来说是不小的挑战。

(责编：崔越、杨牧)