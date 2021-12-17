本报北京12月16日电 （记者王骁波）全国政协港澳台侨委员会、新疆维吾尔自治区政协、新疆海外联谊会16日共同举办视频交流会，宣介新疆稳定发展成就，展示各族群众幸福生活，戳穿美西方反华势力涉疆谎言谣言。来自五大洲19个国家的25位曾列席全国政协全体会议的海外侨胞围绕“宣介新疆、为新疆代言、讲好新疆故事、传播中国好声音”主题进行在线视频交流，建言献策。

交流会上，新疆维吾尔自治区政协主席努尔兰·阿不都满金介绍了新疆经济社会发展和民生改善取得的历史性成就。5位新疆民众代表结合自身经历，通过视频连线方式，分别介绍了新疆培养少数民族人才、原教培中心结业学员稳定就业、宗教信仰自由权利得到尊重和保障以及文化传承等情况。

通过视频交流，侨胞们对新疆依法开展反恐怖主义和去极端化斗争，成功遏制恐怖活动多发频发势头，已连续5年未发生暴恐案件，新疆各族人民的获得感、幸福感、安全感不断增强，有了更为真切的感受；对西方媒体用“双重标准”造谣抹黑新疆的不负责任行径表示极度愤慨。侨胞们纷纷表示，将积极通过各种方式向世界各国介绍好真实的新疆，讲好新疆故事，传播中国好声音。

《 人民日报 》（ 2021年12月17日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)