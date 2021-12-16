人民网北京12月16日电（记者王骁波）全国政协港澳台侨委员会、新疆维吾尔自治区政协、新疆海外联谊会16日共同举办视频交流会，宣介新疆稳定发展成就，展示各族群众幸福生活，戳穿美西方反华势力涉疆谎言谣言。来自五大洲19个国家的25位曾列席全国政协全体会议的海外侨胞围绕“宣介新疆、为新疆代言、讲好新疆故事、传播中国好声音”主题进行在线视频交流，建言献策。

交流会上，5位新疆地区民众代表结合自身经历，通过视频连线方式，分别介绍了新疆地区培养少数民族人才、在教培中心学习生活后稳定就业、宗教信仰得到尊重和保护以及文化传承等情况。

通过视频交流，侨胞们对中国新疆的依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆的新时代治疆方略，有了更为深入的了解；对新疆依法开展反恐怖主义和去极端化斗争，积极探索职业技能教育培训等有效路径，成功遏制恐怖活动多发频发势头，社会治安状况明显好转，新疆各族人民的获得感、幸福感、安全感不断增强，有了更为真切的感受；对西方媒体用“双重标准”造谣抹黑新疆的不负责任行径表示极度愤慨。侨胞们纷纷表示，将积极通过各种方式向世界各国介绍好真实的新疆，讲好新疆故事，传播中国好声音。

据悉，出席本次视频交流会的侨胞都曾先后列席过全国政协全体会议。自2001年以来，全国政协每年都邀请世界主要国家的海外侨胞回国列席全国政协全体会议，开展团结联谊、参政议政、民主协商、建言献策工作，成为全过程人民民主的重要组成部分。20多年来，共有来自81个国家的588名海外侨胞先后回国列席全国政协全体会议。

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