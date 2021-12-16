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联合国报告：新冠疫情下亚太地区饥饿人口去年增5400万

2021年12月16日13:37 | 来源：新华网
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新华社联合国12月15日电（记者王建刚）联合国粮食及农业组织和联合国儿童基金会15日联合发布的一份报告显示，受新冠疫情影响，亚太地区粮食安全和营养状况日趋严峻，2020年超过3.75亿人面临饥饿，比2019年增加近5400万人。

《2021年亚洲及太平洋地区粮食安全和营养状况概览》认为，2019年亚太地区的饥饿和营养不良水平已经令人担忧，新冠疫情使情况更加糟糕，即便一些起初报告病例不多的国家也受到防疫限制措施的负面影响，加之民众对健康的担忧，导致亚太地区乃至全球的经济活动大幅收缩。粮食供应链中断令形势雪上加霜。报告显示，2020年亚太地区超过10亿人无法获取充足食物，比2019年增加近1.5亿人。

报告认为，由于健康饮食成本高昂，加之贫困和收入不平等顽疾难除，亚太地区18亿人无法实现健康饮食。近几年来，亚太地区在减少营养不足人数方面的进展停滞不前。

报告指出，在重建更好的粮食环境过程中，未来农业粮食体系应提供更好的生产、营养、环境和生活。要实现这一点，需要围绕满足亚太地区小规模的家庭农户和原住民需求这一重点开展工作。

(责编：艾雯、燕勐)

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