新华社开普敦12月7日电（记者吕天然）南非国民议会7日投票否决了允许无偿征收土地的宪法修正案，使执政党非洲人国民大会（非国大）解决土地分配不公的努力受挫。

南非国民议会事务主席弗罗里克当天在国民议会全体会议上主持投票，出席的非国大议员全体投票支持这一修正案，议员人数分列第二、第三位的民主联盟和“经济自由斗士”党则全体反对，其他政党大部分议员投了反对票。最终，国民议会400名议员中有204人支持修正案，未达到宪法要求的三分之二，修正案未能通过。

非国大议员、国民议会发起这一宪法修正案的特别委员会主席莫采卡在投票开始前的辩论环节说，作为执政党的非国大还将利用其他手段使南非人民分得土地，因此并不担忧法案遭到反对。

这一宪法修正案的主要内容包括以土地改革为目的允许无偿征收土地等，目的是解决由于过去任意剥夺黑人土地造成的“历史错误”，确保土地公平分配，促进粮食安全保障。

修正案从通过动议到提交国民议会投票耗时3年，其间广泛征求民众意见并加以修改。“经济自由斗士”党原本和非国大共同推动修正案，后因在具体内容上同非国大有分歧而反对法案。民主联盟则始终反对修正案，认为现有宪法能够确保公平与平等的土地改革。

南非土地分配不公问题可以追溯到殖民时期，而1913年颁布并生效的原住民土地法不仅从法律上允许剥夺黑人土地，并限制了他们所能拥有的土地比例，导致大量黑人被白人政府驱离原住地。

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