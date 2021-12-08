本报北京12月7日电 （记者韩晓明）针对美方以所谓新疆实施“种族灭绝”等侵犯人权行为为由，不派任何外交或官方代表出席2022年北京冬奥会一事，外交部发言人赵立坚7日说，中方对美方表态强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉，并将作出坚决反制，美方应停止将体育运动政治化，停止干扰破坏北京冬奥会的言行。

赵立坚是在当日例行记者会上回答有关提问时作上述表示的。

赵立坚说，美方炮制所谓新疆存在“种族灭绝”的世纪谎言，早已被事实戳穿。美方出于意识形态偏见、基于谎言谣言，试图干扰北京冬奥会，这只会让人看清美方的险恶用心，只会使美方更加丧失道义和信誉。“美国历史上对印第安原住民犯下的罪行才是真正的‘种族灭绝’，这顶帽子美国自己戴最合适不过！”

他说，美方做法严重违背《奥林匹克宪章》确立的“体育运动政治中立”原则，同“更团结”的奥林匹克格言背道而驰，站在了全世界广大运动员和体育爱好者的对立面。中方对美方表态强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉，并将作出坚决反制。

赵立坚说，冬奥会不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。根据奥运规则，各国官员出席奥运会应由本国奥委会邀请。美国政府官员是否出席北京冬奥会、是否来为自己的运动员加油是美方自己的事。“在未受到邀请情况下，美方把是否派政府官员出席同所谓新疆人权问题挂钩，这完全是颠倒黑白、错上加错、自欺欺人。美方的政治图谋不得人心，也注定失败。”

赵立坚表示，北京冬奥会是全球冬奥运动员和冰雪运动爱好者的盛会，他们才是主角。包括国际奥委会在内的国际社会高度认可中方筹办工作，外国运动员热切期待来华参赛，其中包括数量众多的美国运动员。“我们相信，在奥林匹克精神指引下，在各方共同努力下，中国一定能为世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。”

“美方应停止将体育运动政治化，停止干扰破坏北京冬奥会的言行，否则将损害两国在一系列重要领域和国际地区问题上的对话合作。”他说。

针对有记者问能否介绍更多关于反制措施的情况，赵立坚说，美方将为其错误行径付出代价。“请大家拭目以待。”

另有记者问：美国将举办2028年洛杉矶奥运会，还在准备申办2030年盐湖城冬奥会。中方是否也考虑对美方进行“外交抵制”？

赵立坚表示，美方错误行径已经破坏了中美体育交流和奥运合作的基础和氛围，是搬起石头砸自己的脚。美方应认清这一错误行径的后果。

《 人民日报 》（ 2021年12月08日 02 版）

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