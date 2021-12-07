人民网北京12月7日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：12月6日，美方宣布，由于中国持续在新疆实施“种族灭绝”等侵犯人权行为，拜登政府将不派任何外交或官方代表出席2022年北京冬奥会。中方对此有何评论？

赵立坚：美方炮制所谓新疆存在“种族灭绝”的世纪谎言，早已被事实戳穿。美方出于意识形态偏见、基于谎言谣言，试图干扰北京冬奥会，这只会让人看清美方的险恶用心，只会使美方更加丧失道义和信誉。说到“种族灭绝”，美国历史上对印第安原住民犯下的罪行才是真正的“种族灭绝”，这顶帽子美国自己戴最合适不过！

美方做法严重违背《奥林匹克宪章》确立的“体育运动政治中立”原则，同“更团结”的奥林匹克格言背道而驰，站在了全世界广大运动员和体育爱好者的对立面。中方对美方表态强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉，并将作出坚决反制。

冬奥会不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。根据奥运规则，各国官员出席奥运会应由本国奥委会邀请。美国政府官员是否出席北京冬奥会、是否来为自己的运动员加油是美方自己的事。在未受到邀请情况下，美方把是否派政府官员出席同所谓新疆人权问题挂钩，这完全是颠倒黑白、错上加错、自欺欺人。美方的政治图谋不得人心，也注定失败。

北京冬奥会是全球冬奥运动员和冰雪运动爱好者的盛会，他们才是主角。包括国际奥委会在内的国际社会高度认可中方筹办工作，外国运动员热切期待来华参赛，其中包括数量众多的美国运动员。我们相信，在奥林匹克精神指引下，在各方共同努力下，中国一定能为世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

美方应停止将体育运动政治化，停止干扰破坏北京冬奥会的言行，否则将损害两国在一系列重要领域和国际地区问题上的对话合作。

澳亚卫视记者：80年前的今天，发生了日本偷袭美国珍珠港事件，太平洋战争因此爆发。发言人对此有何评论？

赵立坚：今天是日本偷袭珍珠港和太平洋战争爆发纪念日。日本军国主义发动的那场侵略战争，给地区国家特别是亚洲受害国人民造成了深重灾难，带来了无法磨灭的痛苦记忆。几十年过去了，国际社会一直都关注日本能否对那段历史有一个诚恳、正确的认识。几十年过去了，日本仍然欠包括中国在内的亚洲邻国一个明确交待。几十年过去了，日本仍然有人否认甚至美化那段对外侵略历史和殖民统治。日前日本个别政客鼓噪“台湾有事”就是“日本有事”。就在今天，日本近百名国会议员招摇过市，集体参拜供奉有二战甲级战犯的靖国神社。他们非但没有汲取历史教训，反而企图复活军国主义的幽灵。

历史不容否认，正义不可亵渎。中方坚决反对任何开历史倒车的错误行径，坚决捍卫国际公平正义，坚定维护世界和平与安宁，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。日方应端正态度，深刻反省日本军国主义的法西斯暴行和反人类罪行，以实际行动取信于世界人民。

新华社记者：12月5日，苏翊鸣和谷爱凌在单板滑雪和自由式滑雪世界杯美国斯廷博特站上，分别夺得单板滑雪大跳台和自由式滑雪大跳台比赛冠军，这也是我国首次在这两项比赛中夺魁。发言人对此有何评论？

赵立坚：我向两位中国运动健儿表示祝贺，祝愿他们在北京冬奥会上赛出最佳水平。

中国运动员认真备赛是北京冬奥会各项筹备工作的一个缩影。截至目前，冬奥会12个竞赛场馆全部完工，各场馆运行团队和人员准备就绪。北京赛区已承办短道速滑世界杯等6项赛事，延庆赛区已承办雪橇世界杯等5项赛事，张家口赛区已承办单板和自由式滑雪障碍追逐世界杯。这些赛事都已圆满收官，赢得了国际体育组织和参赛运动员的积极评价。

中方多次强调，北京冬奥会是各国运动员超越自我、追求卓越的舞台，也是国际社会增进团结、加深友谊的盛会。一段时间以来，多国政要、奥委会官员以及各国代表团和运动员都纷纷表示支持中国举办北京冬奥会。不久前，《二十国集团领导人罗马峰会宣言》、第十三届亚欧首脑会议明确“期待北京2022年冬奥会和冬残奥会”。中非合作论坛第八届部长级会议通过达喀尔宣言，中国—太平洋岛国外长会发表联合声明，都支持北京冬奥会。第76届联大协商一致通过北京冬奥会奥林匹克休战决议，创下近几届冬奥会休战决议共提国数量新高。这些都向世界发出了强有力信号，充分体现了国际社会对中国成功举办北京冬奥会的坚定信心。

我们相信，在奥林匹克精神指引下，在各方共同努力下，我们一定能为世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会，共同推动国际奥林匹克事业的蓬勃发展。

美国专题新闻社记者：今天，英国正在讨论延长英国国民（海外）护照（BNO）签证计划，可能允许更多香港人前往英国。中方对此有何回应？

赵立坚：中方已经多次重申在所谓英国国民（海外）护照问题上的立场。中方反对英方干涉中国内政和香港事务。英方这样做是损人不利己，注定也会失败。

《人民日报》记者：近日，针对中俄有关举办所谓“领导人民主峰会”是在分裂世界的批评，白宫新闻秘书普萨基称，“峰会”旨在讨论如何共同努力保护世界民主，为捍卫民主挺身而出，不会因受到批评而感到歉意。中方对此有何评论？

赵立坚：美方声称所谓“民主峰会”是为了“捍卫”民主，那么请问：美国拥有世界上最丰富、最先进的医疗资源和技术，国内却有超过80万人死于新冠肺炎疫情，还有近5000万人饱受痛苦，这两个数字都是世界第一。美国居然发生这种人权惨剧。难道这也是在捍卫民主吗？！

美国种族主义根深蒂固，白人至上主义甚嚣尘上，根本没有民族平等可言。难道这也是在捍卫民主吗？！

2001年以来，美军在阿富汗、利比亚、伊拉克、叙利亚等国发动战争和军事行动，造成数十万人失去生命，数千万人流离失所。美式民主输出水土不服，“颜色革命”更是臭名昭著。难道这也是在捍卫民主吗？！

有关调查和报告显示，45%的美国人认为本国民主运作失灵。52%的美国年轻人认为美国民主早已失败。81%的美国民众认为美国民主面临来自国内的严重威胁。只有17％的美国人认为美国的“民主”值得效仿。全球44%的民众视美国为全球民主最大威胁。请问像美国这种漠视民主的国家，有何资格召开以“民主”为名的峰会？

《中国日报》记者：6日，据阿富汗官员称，中国向阿富汗捐赠了100万剂新冠疫苗和160万只注射器。上述物资已于当天上午发往喀布尔。中方对此有何评论？

赵立坚：作为阿富汗的友好近邻和真诚朋友，中方一直为阿富汗和平重建与经济发展提供力所能及的帮助。根据阿富汗人民的需要，中方正加快落实向阿富汗提供价值2亿元人民币的紧急人道主义援助。你提及的这批疫苗和注射器正是上述援助的一部分。此外，为帮助阿富汗民众度过严冬，中方将再向阿方提供价值3000万元人民币的粮食援助。我们再次呼吁国际社会向阿富汗提供必要的支持和帮助。那些在阿富汗问题上负有不可推卸责任的国家，不应以任何理由逃避责任、设置障碍。

法新社记者：能否介绍更多关于反制措施的情况？

赵立坚：美方将为其错误行径付出代价。请大家拭目以待。

《环球时报》记者：据报道，包括9名副部长级政府官员在内，日本跨党派国会议员团体“大家一起参拜靖国神社国会议员之会”99名议员今天集体参拜了靖国神社。中方对此有何评论？

赵立坚：80年前的今天，日本偷袭珍珠港，发动太平洋战争。日本大批政要选择今天高调参拜靖国神社，绝非偶然，恐怕是蓄意为之，刻意挑衅。靖国神社里面有个战史陈列馆“游就馆”宣称，珍珠港事件是当年美国阴谋将日本拉入战争的圈套，日本被逼无奈才发动“自卫战争”。日本政要在今天这个特殊的日子里招摇过市，对靖国神社顶礼膜拜，究竟意欲何为？

靖国神社是日本军国主义分子发动对外侵略战争的精神工具和象征，供奉有14名二战甲级战犯。日本政要参拜靖国神社，再次反映出日方对待自身侵略历史不思反省的错误态度，中方对此坚决反对。日方应恪守中日四个政治文件原则，正视并深刻反省侵略历史，同军国主义划清界限，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

香港电台记者：新西兰也宣布了不会派部长级代表出席北京冬奥会，新方表示此举与美国决定无关，主要考虑是新冠疫情原因。中方对此有何回应？是否担心外交抵制引发多米诺效应？

赵立坚：关于你提的第一个问题，北京冬奥会是全球冬奥运动员和冰雪运动爱好者的盛会。我们欢迎包括新西兰在内的各国运动员来华参加北京冬奥会。希望各方践行“更团结”的奥林匹克精神，停止将体育运动政治化。

关于你提的第二个问题，我们多次讲过，北京冬奥会的主角是各国运动员，而不是个别为了政治私利宣称所谓“抵制”的政客。他们来或者不来，没有人会在意，对举办一届简约、安全、精彩的北京冬奥会也没有任何影响。

澎湃新闻记者：据报道，近日，美国学者布劳蒂加姆（Deborah Brautigam）发表《BBC曲解我对于“债务陷阱外交”的看法》一文，揭露BBC通过恶意剪辑曲解其原意。中方有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。这位美国学者叫黛博拉·布劳蒂加姆。她指出，她就所谓“中国债务陷阱”的话题接受了英国广播公司（BBC）采访，通过列举黑山、肯尼亚、赞比亚等国大量驳斥“债务陷阱”的证据，明确指出个别媒体宣扬所谓“中国债务陷阱”毫无根据，完全是危言耸听。但这位学者发现，BBC在最终播出的节目中，将她列举的几乎所有证据都刻意剪辑抹去了，造成她支持所谓“中国债务陷阱论”的错误印象。这完全是恶意曲解她的本意，令她十分气愤。

关于所谓“债务陷阱”的问题，中方已经多次表明了立场。在事实面前，任何抹黑、攻击都是徒劳的，只会暴露抹黑者、攻击者的不良用心。个别西方媒体炒作的所谓“债务陷阱”是假，要挑拨中国同相关国家关系是真。在这个问题上，凡是抱着公正的态度，都会得出客观的结论。BBC被中国网民称为偏见广播公司，在炮制涉华虚假信息方面是出了名的。希望BBC能以实际行动尽早摘掉这顶帽子吧。

中新社记者：12月6日，所罗门群岛议会以32:15的投票结果否决对索加瓦雷总理的不信任案。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到有关情况，相信在索加瓦雷总理的领导下，所首都局势能尽快稳定下来。我们也注意到，索加瓦雷总理在议会演讲时表示，联合国大会第2758号决议明确指出中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾根本不具备国家地位。2019年中所建交系所政府代表人民作出的正确决定，所很自豪成为中国第179个建交国。所政府坚定奉行一个中国原则，谁也改变不了这一立场。中所建交系基于所国家利益和发展需要，中国将为所发展带来重要机遇。中方对此表示赞赏。

事实再次证明，一个中国原则是人心所向、大势所趋，符合时代潮流，是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。任何违背一个中国原则、干扰破坏中所关系的图谋都不会得逞。

彭博社记者：据《南华早报》报道，欧盟将推出一项有力的新“贸易武器”，可能导致中国等“经济霸凌”的国家被排除在欧盟市场外，部分手段包括加收关税、暂停市场准入、使用配额、限制采购和投资。外交部对此有何评论？

赵立坚：中国从不搞单边制裁，从不搞长臂管辖，从不无理打压外国企业。“经济胁迫”“经济霸凌”的帽子无论如何也扣不到中国头上。中国坚持走和平发展道路，不接受“国强必霸”的逻辑。同所有爱好和平的国家一样，中国坚决反对世界上的各种胁迫霸凌行径。我们坚定支持以世贸组织为核心的多边贸易体制，为世界经济发展作出了巨大贡献。

我想强调的是，中欧都是构建开放型世界经济的重要力量。欧方应客观理性看待中国和中国发展，不断扩大市场准入，推动贸易投资的自由化、便利化，减少贸易壁垒，特别是避免增加新的壁垒。欧方也应停止把经贸问题政治化，为各国企业投资发展提供开放、透明和非歧视性的营商环境。

法新社记者：一个关于台湾的问题。正率团访问台湾的斯洛伐克经济部副部长称，斯洛伐克支持台湾，愿与台湾发展更加紧密的经贸关系。中方对此有何评论？

赵立坚：斯洛伐克执意安排有关官员访台，明显违背一个中国原则，助长“台独”分裂势力的嚣张气焰，严重破坏中斯两国政治互信。中方对此表示坚决反对和强烈不满。斯方应信守建交承诺，停止同台湾当局进行任何形式的官方往来，停止为“台独”分裂势力站台，避免对中斯关系造成进一步损害。我们也正告台湾当局，无论打着什么幌子，玩什么花样，搞“台独”都是死路一条。

澳亚卫视记者：美国将举办2028年洛杉矶奥运会，还在准备申办2030年盐湖城冬奥会。中方是否也考虑对美方进行外交抵制？

赵立坚：美方错误行径已经破坏了中美体育交流和奥运合作的基础和氛围，是搬起石头砸自己的脚。美方应认清这一错误行径的后果。

(责编：苏缨翔、刘慧)