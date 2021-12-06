人民网北京12月6日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：12月5日，外交部网站发布了中英文版《美国民主情况》报告。请问发言人有何进一步评论？

赵立坚：民主是全人类的共同价值，是各国人民的权利，而不是哪个国家的专利。实现民主有多种形式，不可能千篇一律。用单一的标尺衡量世界丰富多彩的政治制度，用单调的眼光审视人类五彩缤纷的政治文明，这本身就是不民主的。

美国民主制度是美国一国实践的结果，具有独特性，不具普遍性。长期以来，美国自诩“民主灯塔”和“民主样板”，无视自身民主制度的结构性缺陷与实践中走样，频频打着所谓民主的旗号肆意干涉他国内政、发动对外战争，充当“民主教师爷”，在许多国家和地区制造动荡和人道主义灾难，招致国际社会广泛批评。

世界需要对美国的民主情况作出深入检视。中英文版的《美国民主情况》报告旨在通过列举事实数据和各国专家观点，全面梳理美国民主制度的弊端，深入分析美国国内民主实践的乱象和对外输出所谓民主的危害，向国际社会揭露美国民主外交的虚伪性。

美国自己也需要好好反躬自省。我们希望美国正视自身民主缺陷，完善自身民主制度，停止对外输出所谓民主的错误行为，这既有利于美国人民也有利于世界人民。没有哪一个国家可以垄断民主标准，没有哪一个国家可以把本国政治制度强加于人，更不能把民主当做打压别国的工具。

世界上没有哪一套民主制度是完美的，不存在适用于一切国家的政治制度模式。一个国家是不是民主，应该由这个国家的人民来评判，而不是由外部少数人来指手画脚。

各国民主制度的建立和民主进程的发展都有其历史性和民族性，都有自身独特价值。国际社会应在相互尊重、平等相待的基础上就民主问题进行交流对话，共同为全人类进步作出更大贡献。

澳亚卫视记者：据报道，美国常务副国务卿舍曼日前表示，美国务卿布林肯很早就把发生在新疆的事情称为“种族灭绝”。美方对这些所谓侵犯人权行为有关切，会同维吾尔族人站在一起。中方对此有何评论？

赵立坚：美国个别政客和官员炮制所谓新疆“种族灭绝”的世纪谎言和天大笑话，这早已被事实和真相戳穿。美方抱守谎言和偏见，服务的是他们祸乱新疆、遏制中国发展的罪恶图谋。他们已经在中国人民和世界人民面前丧失道义和信誉。

“种族灭绝”的帽子给美国戴再合适不过。美国历史上对印第安原住民犯下的反人类罪行罄竹难书，早已构成事实上的“种族灭绝”。美国政府无视国内弗洛伊德们“无法呼吸”，漠视少数族裔处于严重仇恨犯罪威胁之中；在海外大搞霸凌制裁、策动战争，欠下累累血债。包括维吾尔族在内的中国56个民族、14亿人民像石榴籽一样紧紧抱在一起，就不劳美方操心了。如果美国个别政客或官员非要显示他们的慈悲之心，他们最好同印第安原住民站在一起，同那些惨遭美方侵略蹂躏的伊拉克、叙利亚人民站在一起。

中新社记者：据报道，美国务卿布林肯称，中国大陆“入侵”台湾将是灾难性的决定。近年来，中方通过军事演习、在国际上“孤立”台湾等手段试图改变台海现状。美国将坚定致力于确保台湾拥有自卫手段。美防长奥斯汀近期也称，应确保美国有能力抵抗任何可能危及台湾人民安全的武力行为。中方对此有何回应？

赵立坚：台湾问题是中国的内政。美方官员有关言论公然挑战一个中国原则，违背中美三个联合公报规定和美方承诺，向“台独”分裂势力释放出严重错误信号。中方对此表示强烈不满和坚决反对。

台湾问题的真正现状是：世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。“台独”势力挟洋自重、“倚美谋独”是当前台海局势紧张的根源。美方一些人“以台制华”，纵容支持民进党当局改变现状，才是助推台海紧张局势升级的症结所在。美台沆瀣一气，不断挑衅玩火，这一趋势十分危险。

美方必须清楚，一个中国的历史和法理事实不容挑战，两岸同属一个中国不容改变，14亿中国人民推进祖国和平统一的进程不可阻挡。我们愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但如果“台独”分裂势力挑衅逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。那些为“台独”势力撑腰壮胆、挑衅一个中国原则的举动终究是螳臂当车，阻挡不了历史前进的步伐。

《人民日报》记者：12月3日，中拉论坛第三届部长会议举行，此次会议情况和成果如何？中方对此次会议有何评价？

赵立坚：12月3日，中国—拉共体论坛第三届部长会议以视频方式成功举行。习近平主席和拉共体轮值主席国墨西哥总统洛佩斯作视频致辞，王毅国务委员兼外长与墨西哥外长埃布拉德共同主持会议，拉共体成员国外长或代表等出席。

习近平主席指出，中拉论坛成立7年来，双方本着加强团结协作、推进南南合作的初心，将论坛打造成双方互利的主要平台，推动中拉关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。中拉同属发展中国家，是平等互利、共同发展的全面合作伙伴，独立自主、发展振兴的共同梦想将双方紧紧团结在一起。中方欢迎拉方积极参与全球发展倡议，愿同拉方共克时艰、共创机遇，共同构建全球发展命运共同体。

王毅国务委员提出中拉共创自主、联动、绿色、开放、普惠发展机遇的五点建议，明确中拉携手推动全球发展倡议的具体路径，并宣布中方系列具体举措：新设10亿美元中拉发展合作专项贷款和10亿美元中拉数字经济合作专项贷款，在2022年至2024年间向地区国家提供5000个政府奖学金名额和3000个培训名额；成立中国—加勒比发展中心等。

拉方祝贺中国共产党成立100周年，积极评价中拉论坛成立以来取得的丰硕成果，诚挚感谢中国率先提供防疫物资和疫苗，欢迎中方提出的全球发展倡议。拉方愿同中方加强发展战略对接，深化疫情防控和复苏经济合作，并维护多边主义、推动世界多极化，妥善应对气候变化等全球性挑战。

新华社记者：据报道，今天上午，中国人民大学重阳金融研究院发布了《十问美国民主》研究报告。发言人对此有何评论？

赵立坚：我注意到了这份报告。这份报告重点提出了十个问题：美国民主到底是多数人的民主还是少数人的“民主”？是实现权力制衡还是导致权力滥用？是增进民众福祉还是加深民众疾苦？是捍卫自由还是妨害自由？是保护人权还是侵害人权？是促进团结还是导致分裂？是实现梦想还是导致梦魇？是改善国家治理还是导致制度失灵？是给他国带去发展繁荣还是灾难动荡？是维护世界和平还是破坏国际秩序？我觉得这十个问题问得非常好。美方应静下心来认真思考并回答这些问题。

我想再次强调的是，民主是全人类的共同价值。美国无权垄断民主标准，无权将本国政治制度强加于人，更无权打着“民主”的幌子拉帮结派、党同伐异，挑动分裂对抗。美国应该把不搞“新冷战”的表态落到实处，多做有利于国际社会共同应对新冠肺炎疫情、经济增长放缓、气候变化危机等全球性紧迫挑战的事，而不是与同舟共济的精神背道而驰。

《环球时报》记者：3日，美国政府高官在“打击人口贩运的新国家行动计划”吹风会上称，美正阻止涉“强迫劳动”产品进入美市场。过去一年，美海关和边境保护局针对输美涉“强迫劳动”货物发布7项暂扣令，包括针对新疆硅基产品的暂扣令，共扣留、没收总价值约4.85亿美元的货物，数量和价值较上年均大幅增长。中方对此有何评论？

赵立坚：中方多次强调，新疆没有“强迫劳动”，只有自愿就业、自主择业。美方一些反华势力恶意炒作新疆存在“强迫劳动”的谣言谎言，并以此为由非法扣留新疆产品，对新疆实施制裁，这是赤裸裸的强盗行为。他们的目的就是为了祸乱新疆、遏制中国发展。美方这种打着人权的幌子搞政治操弄、干涉他国内政、破坏全球产业链供应链稳定的卑鄙做法，早已被真相戳碎，被世人看穿，只能以失败告终。美方这样做，不仅伤害了新疆产业发展和产业工人就业，而且损害了包括美国在内的各国消费者利益，是典型的“损人不利己”行径。

事实上，强迫劳动的帽子美方自己戴最合适。美国至今约有50万名从事农业劳作的童工，有24万到32.5万名妇女和儿童遭到性奴役。说到人口贩运，美国更是劣迹斑斑。过去5年，每年被贩卖到美国从事强迫劳动的人口多达10万；其中一半被卖到血汗工厂，或遭受家庭奴役。2019年美国报告了11500多起人口贩运案件，比2015年翻了一倍多。试问美方，其所谓“打击人口贩运的新国家行动计划”为何不关注自身问题？美方应该立即停止炮制谎言谣言对他国进行攻击抹黑和打压遏制的做法，切实正视并解决好自身严重的强迫劳动和人口贩运问题。

澎湃新闻记者：据报道，3日，中方就日本前首相安倍晋三“台湾有事即日本有事”言论提出交涉。安倍对此称，其作为一名国会议员的表态受到中方关注，感到不胜荣幸。同日，日防卫大臣岸信夫称，中方有必要理解日国内存在这样的想法。中方对此有何评论？

赵立坚：日本个别政客对自身错误言行不以为耻、反以为荣，这再次暴露出他们的是非观出了问题。

日本国内现在确实想法很多，比如有人想否认甚至美化日本对外侵略历史和殖民统治，有人置全球海洋环境安全和人类生命健康于不顾，想把福岛核污染水排海而不承担责任，还有人想借台湾问题干涉中国内政。但存在某种想法并不代表它就是正确的。那些错误的想法只会是日方某些人的一厢情愿，不可能得到亚洲邻国和国际社会的认同。

我要强调的是，台湾问题事关中方核心利益，事关中日关系政治基础，事关两国间基本信义。日方应重信守诺，停止干涉中国内政，停止挑衅一个中国原则，停止向“台独”势力发出错误信号。

《中国日报》记者：据报道，第七轮伊核问题全面协议恢复履约谈判日前在维也纳举行。美国务院高官称伊未展现快速重返全面协议的认真态度。伊在会上拿出的方案未包含其在此前六轮谈判中作出的任何妥协，却将美及其他各方让步尽数收入囊中，还提出更多要求。此外，法英德三国高级官员发表声明称，伊方在本轮谈判中立场倒退，要求大幅修改协议文本，其中部分要求超出协议条款。欧方感到失望和关切。中方对此有何评论？

赵立坚：在各方的共同努力下，第七轮伊核全面协议恢复履约谈判在维也纳重启。谈判虽未取得突破，但所有各方均展现出严肃认真态度，赞同应原原本本回归全面协议本身。各方在前六轮谈判形成的案文基础上，就制裁解除与核领域问题进行了全面、深入讨论，伊方并就上述两个领域的案文提出了书面修改意见。这些互动有助于增进各方对伊朗新政府立场的了解。

当前形势下，各方应坚持对话谈判的政治方向，坚定维护谈判势头，努力扩大共识，不断推进谈判进程。需要指出的是，相互指责施压没有出路。当前关键是聚焦未决问题本身，采取灵活开放态度，发挥政治智慧，寻求务实可行的解决方案，争取早日达成恢复履约协议。美方作为伊核危机的始作俑者，理应彻底解除所有对伊朗及中国等第三方的非法单边制裁。伊方则在此基础上恢复履行核领域承诺。在此过程中，有关各方均应坚持公平正义，保持理性克制，避免过激言行干扰外交努力。

深圳卫视记者：据了解，12月3日，联合国禁止酷刑委员会发表了对立陶宛《禁止酷刑公约》第四次履约报告结论性意见，特别对立陶宛虐待难民移民、监狱条件恶化、对酷刑案件调查不公等问题表达关切。你对此有何评论？

赵立坚：你提到的联合国方面有关意见，披露了立陶宛长期在边境拘押难民、寻求庇护者和无证件移民的情况。立陶宛有关收容所条件恶劣、缺乏基本生活物资、医疗服务短缺。立方对难移民实施暴力酷刑和虐待，包括基于性别的暴力，并粗暴对包括儿童在内的寻求庇护者不加甄别地大规模遣返。

有关意见还指出，立陶宛监狱内食物数量和质量长期不足，经常发生大规模暴力、贩毒、艾滋病等传染事件，病人无法得到及时救治。立陶宛监狱人员存在使用电击枪等暴力执法问题。此外，立陶宛曾为美国中央情报局实施秘密引渡和拘留行动，期间实施了酷刑和虐待，却未对有关案件开展有实质性结果的调查。

立陶宛政府理应倾听国际社会正义声音，切实反省自身在人权问题上的恶劣行径，对虐待、酷刑案件展开及时、全面、公正的调查，切实采取有效措施，保障各项人权和基本权利。

东方卫视记者：近日，阿富汗塔利班发言人穆贾希德发布阿塔最高领导人有关妇女权利的最新法令。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到，阿富汗临时政府领导人就保障妇女婚姻、家庭等方面权益发布最新法令，指出妇女是高贵且自由的生命个体，不得作为交易物，要求妇女婚姻必须征得本人同意，不得压迫妇女、剥夺妇女的合法权利，并鼓励培养民众的妇女权利意识，鼓励作家和社会活动家发表对妇女权利有益的文章。

这是阿富汗塔利班在保障妇女权益方面采取的实际措施，值得欢迎和鼓励。作为阿富汗友好邻邦，中方希望有关法令落到实处，包括保障包括妇女儿童权利在内的基本人权。这符合广大阿富汗人民的利益，也是国际社会的共同期待。

路透社记者：今天，缅甸法庭裁定缅甸前领导人昂山素季“煽动罪”和“违反防疫规定”罪名成立，判处其四年监禁。中方对此有何评论？

赵立坚：作为缅甸的友好邻邦，我们真诚希望缅甸各党各派从国家和民族长远利益出发，在宪法和法律框架下弥合分歧，持续推进得来不易并适合缅甸国情的民主转型进程。

总台国广记者：11月29日至12月3日，第二届建立中东无核及其他大规模杀伤性武器区会议在纽约联合国总部举行。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方对第二届建立中东无核及其他大规模杀伤性武器区会议成功举行感到高兴。在中东地区建立无核及其他大规模杀伤性武器区，有助于遏止大规模杀伤性武器扩散，缓和中东紧张局势，促进地区及世界和平与安全。中国一贯采取积极支持的态度。

今年3月，中国国务委员兼外长王毅提出了实现中东安全稳定的五点倡议，其中之一就是呼吁国际社会支持地区国家建立中东无核及其他大规模杀伤性武器区的努力。日前，中国应邀以观察员身份出席了第二届建立中东无核及其他大规模杀伤性武器区会议，并提出三点主张：一是地区国家要加强对话协商，缓和紧张关系，不断积累互信；二是域外国家要提供建设性帮助，为地区和平安宁注入“正能量”，而不是在地区制造对立、煽动对抗。三是各方要维护国际军控法律文书权威，摒弃在核不扩散领域的“双重标准”做法。同时，我们对美国和以色列拒绝出席此次会议感到遗憾，呼吁两国切实承担应尽的责任，积极参与会议进程。

香港电台记者：美国财政部《半年度汇率报告》将包括中国在内的12个经济体列入“外汇监控名单”，认为中国未能公布外汇干预数据、操作缺乏透明度。中方对此有何回应？

赵立坚：我们注意到了美方有关报告。中方在汇率问题上的立场是一贯的、明确的。

中国是一个负责任的大国。我们曾多次重申不会搞竞争性货币贬值，没有也不会将汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。中国将坚定不移地深化汇率市场化改革，继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

湖北广播电视台记者：报道，日前，澳大利亚总理莫里森应询称，澳将考虑是否外交抵制北京冬奥会。中方对此有何评论？

赵立坚：我们多次讲过，北京冬奥会是全球冬奥运动员和爱好者的盛会，不是个别国家政客作秀的场合。

根据奥运规则，各国政要出席奥运会由本国奥委会发出邀请。是否邀请是由该国奥委会决定。

《奥林匹克宪章》明确规定，奥林匹克运动中的体育组织应保持政治中立，反对将体育运动和运动员滥用于任何政治或商业目的。我注意到澳大利亚奥委会主席已公开表示，任何国家抵制北京冬奥会的行为都没有意义。他还公布了澳大利亚运动员参加北京冬奥会的情况。

今天是北京冬奥会倒计时60天。各国运动员为了参加冬奥会开展了大量训练，付出了艰辛努力。冬奥会四年一次，是运动员们展现自身风采的难得机遇。北京冬奥会的主角是各国运动员，而不是个别政客。那些叫嚷“抵制”的政客为了政治私利，作秀炒作。他们来或者不来，没有人会在意，对北京成功举办冬奥会也没有任何的影响。

澳亚卫视记者：据报道，消息人士透露，匈牙利拒绝了欧盟其他国家提出的“为美方举办‘民主峰会’作出共同贡献”的提议。此前，匈外长西雅尔多也表示，美“民主峰会”具有典型的美国内政治特征。中方对此有何评论？

赵立坚：西雅尔多外长说得对。关于美方召开所谓“民主峰会”，中方已多次阐明立场。在美方冠冕堂皇口号的背后，是美国把世界各国分成三六九等，对各国民主制度说三道四、指手画脚的霸凌行径；是它在国际社会搞拉帮结派、挑动分裂对抗的自私做派；是它将民主私有化、政治化、工具化、武器化，推进地缘政治目标的真实意图。

欧盟是多极世界的一支重要的独立自主力量，确实应该秉持战略自主，明辨是非，践行真正的多边主义，为世界注入稳定性和正能量。

总台央广记者：11月28日，吉尔吉斯斯坦举行了新一届议会选举。截至目前，吉中选委手动计票已完成99.96%，并公布初步胜选党派和人员名单，请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到，吉尔吉斯斯坦顺利举行了新一届议会选举。作为友好邻邦和全面战略伙伴，我们支持吉尔吉斯斯坦人民作出的选择。中方相信，在扎帕罗夫总统的领导下，友好的吉尔吉斯斯坦一定能够实现长治久安，在国家建设和民族振兴事业中取得新的更大成就。中方也愿意进一步扩大两国立法机构交流合作，为推动中吉全面战略伙伴关系发展贡献力量。

澎湃新闻记者：12月2日至3日，五核国合作机制第十次年度正式会议在法国巴黎举行并发表联合公报。请问中方对此有何评论？

赵立坚：12月2日至3日，法国作为五核国机制轮值主席国，在巴黎召开五核国第十次正式会议。中国裁军大使李松率团出席。会上，五核国代表就当前国际战略安全形势、核裁军、核不扩散以及和平利用核能等重大问题深入交换看法，达成许多重要共识，并发表了联合公报。

当前，国际安全形势深刻复杂变化，大国战略互信与合作不足，核裁军与核不扩散领域矛盾突出，国际核军控体系面临严峻挑战，全球战略平衡与稳定受到严重冲击。中方认为，五核国巴黎会议取得成功，释放了积极信号：一是重申了五国对《不扩散核武器条约》目的和宗旨的承诺，有助于推动明年1月召开第十次审议大会取得成功，维护条约作为国际核裁军与核不扩散体系基石的作用。二是增进了五国对于核领域重大问题的战略沟通，有助于增进大国战略互信，遏制霸权主义、冷战思维与零和博弈观念蔓延的危险趋势。三是凝聚了五国合作应对国际安全挑战的共识，有助于各方管控分歧，就改善国际安全环境加强协调合作。

彭博社记者：追问一个奥运会相关问题。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，拜登政府将于本周宣布，美国政府官员不会出席北京冬奥会，从而实施外交抵制。据《朝日新闻》报道，日本执政党保守派成员将向日本首相岸田文雄施压，要求其也外交抵制北京冬奥会。中方将如何应对可能发生的外交抵制？

赵立坚：我愿重申，北京冬奥会是全球冬奥运动员和冰雪运动爱好者的盛会，他们才是主角。当前，北京冬奥会筹备工作已经进入倒计时冲刺阶段，包括国际奥委会在内的国际社会高度认可筹办工作，外国运动员热切期待来华参赛，其中包括数量众多的美国和日本运动员。我们相信，在奥林匹克精神指引下，在各方共同努力下，我们一定能够为世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

我想强调，冬奥会不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。美国政客在没有受到邀请情况下不断炒作外交抵制北京冬奥会，完全是自作多情、哗众取宠、政治操弄，是对《奥林匹克宪章》精神的严重玷污，是赤裸裸的政治挑衅，更是对14亿中国人民的严重冒犯，只会让中国人民和全世界人民看清看透美国政客的反华本质和虚伪面目。

美方应该做的是端正态度，践行“更团结”的奥林匹克精神，严肃对待中方关切，不将体育运动政治化，停止炒作所谓“外交抵制”北京冬奥会，以免影响中美在重要领域的对话合作。如果美方一意孤行，中方必将采取坚决反制措施。

(责编：苏缨翔、刘慧)