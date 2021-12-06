新华社北京12月6日电 题：反华“坑”了本国 澳政客当反思

新华社记者樊宇

一段时间以来，澳大利亚一些政治势力在国际舞台上卖力充当美西方反华“马前卒”，但同时，当面口口声声要与其“肩并肩”的盟友，背地里却不声不响地瓜分了澳大利亚损失的对华贸易份额。澳方的做法值不值，所谓的盟友可不可靠，澳大利亚那些反华政客自己应好好琢磨琢磨。

澳大利亚悉尼科技大学澳中关系研究院日前发布的一份报告显示，今年1月至9月，12种澳大利亚产品的对华出口总值比2019年同期减少了126亿美元，而美国、加拿大同样产品对华出口分别增加了46亿美元、11亿美元。这些盟友“承接”了澳大利亚的份额，对澳的支持却口惠而实不至。以葡萄酒为例，今年前9个月，澳大利亚葡萄酒对华出口额同比减少了逾4.8亿美元，但同期对美出口额仅为710万美元。现实给澳大利亚反华政客们好好上了一课。

首先，经济利益面前，战略伙伴可能成为竞争对手，所谓的“安全盟友”给不了安全感。眼看着自己的损失变成了盟友的收益，澳大利亚有苦说不出。澳中关系研究院院长詹姆斯·劳伦斯森说，贸易数据表明，澳大利亚寻求与美国和其他西方国家建立更紧密安全关系的努力，并不妨碍其盟友从澳大利亚的贸易困境中捞取好处。

第二，与中国脱钩“成本很小”的想法太过天真。对于澳大利亚来说，试图切断与中国的经济联系本身就是自毁行为。中国是澳大利亚最大贸易伙伴，过去20年里，中澳双边贸易额从不到100亿澳元增长到2000多亿澳元，这背后是两国经济利益的深度交融。澳大利亚炮制抹黑中国的谎言，将贸易、投资问题政治化，不断为中澳经贸往来制造麻烦，到头来自食苦果。光是12项产品9个月的出口额损失就相当于澳大利亚经济总量的1%。

第三，鼓吹对华“脱钩论”不切实际。澳中关系研究院的报告显示，过去几年，中国与包括澳大利亚的战略伙伴在内的很多国家，不论在进出口贸易还是投资方面的联系都日益紧密，经济融合在进一步加深，区域经济一体化方面的进展更凸显出中国经济和市场的强大吸引力。可以说，与中国脱钩，就是与机遇脱钩，与世界脱钩。

当前，亚太地区绝大部分国家谋求共同发展的意愿强烈。不久前中国和东盟正式宣布建立中国东盟全面战略伙伴关系，中国-东盟合作正在不断走深走实。《区域全面经济伙伴关系协定》将于明年1月1日生效，有望为区域经济发展提供强大动力。作为协定成员国，澳大利亚理应充分利用该协定在带动区域共同发展方面提供的巨大机遇，与同为协定成员国的中国加强合作，加入亚太各国谋求共同发展的大潮，而不是逆流而动。

合作是潮流，中国是机遇，这样的机遇在当下尤为可贵。新冠疫情仍在肆虐，世界经济复苏不稳，各国更需携手。当前中澳关系的困难局面完全由澳方一手造成。澳一些政治势力是继续渲染“脱钩论”“中国威胁论”，严重破坏中澳关系，继续“坑”自己的国家，还是摒弃偏见、尊重事实、平等相待，多做有利于增进互信、促进合作的事，该好好算笔账了！

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