人民网北京12月1日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

一、经中韩双方商定，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将于12月2日在天津同韩国国家安保室长徐薰举行磋商。双方将就双边关系和共同关心的国际地区问题深入交换意见。

二、应国务委员兼外长王毅邀请，越南外长裴青山、马来西亚外长赛夫丁、柬埔寨副首相兼外交与国际合作部大臣布拉索昆，印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特将于12月2日至5日对中国进行访问。其间，王毅国务委员兼外长将同赛夫丁外长共同主持中马合作高级别委员会首次会议。此外，届时王毅国务委员兼外长还将同老挝外长沙伦赛举行视频会晤。

总台央视记者：中共中央总书记、国家主席习近平将于12月3日同老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦举行视频会晤，并以视频连线形式共同见证中老铁路通车。能否介绍一下具体情况？中方对此有何期待？

汪文斌：中老是社会主义友邻，今年是两国建交60周年暨中老友好年，双边关系进入承上启下重要阶段。习近平总书记、国家主席同通伦总书记、国家主席举行视频会晤将为中老命运共同体建设提供战略引领，为双边关系长远发展注入强劲动力。

中老铁路是两国高质量共建“一带一路”的旗舰项目，承载着老挝人民的“铁路梦”。在中老建交60周年之际，两党两国最高领导人亲自见证中老铁路建成通车，是双边关系具有里程碑意义的大事喜事。相信中老铁路将助力老挝实现“陆锁国变陆联国”战略，加快推进中老命运共同体建设，更好惠及两国及两国人民，同时也有利于促进区域互联互通和产业链供应链稳定，为地区发展繁荣作出积极贡献。

法新社记者：维权组织称，中国大陆向外国政府施压，要求其将来自台湾的犯罪嫌疑人遣返至大陆，尽管大陆与台湾于2009年达成过一项协议，同意双方警方将海外嫌疑人送回各自地区。请问中方为何要将来自台湾的海外逃犯遣返至大陆？将如何处理相关案件？

汪文斌：你提到的有关言论纯属无稽之谈。

法新社记者：第一个问题，美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔称中方试图通过一系列近乎“经济战”的制裁令澳大利亚屈服，你有何回应？第二个问题，英国情报机构负责人警告称，中方正通过“债务陷阱”、“数字陷阱”获取大量他国关键信息以提升全球影响力，你有何回应？

汪文斌：关于第一个问题，我想强调的是，一段时间以来，澳大利亚某些政客渲染“中国威胁”，对华无端指责攻击，挑起紧张，制造对立，唯恐天下不乱。我们希望美方有关人士不要混淆是非。

关于第二个问题，中国驻英国使馆已就相关问题作出了回应。我想强调的是，英方有关人员表态蓄意歪曲事实，污蔑中国政策，本质充斥冷战思维，意在挑起意识形态对立。

中国的发展对世界是机遇。中国积极倡导多边主义和公正合理的国际秩序，中国的开放和经济增长为世界经济复苏注入了强大动力。中国坚定奉行防御性的国防政策，发展必要军事能力完全是为了维护国家安全。中国发展越好越有利于世界和平稳定和共同发展。所谓中方实施大规模间谍行动的说法完全是子虚乌有。

中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。中国发展的目标是让中国人民过上幸福美好的生活，而不是针对谁，更不是为了取代谁。我们奉劝有关人士摒弃冷战零和思维，客观理性看待中国，而不要无谓树立什么“假想敌”。

总台央视记者：在中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会成功举行后不久，中方又邀请4位东盟国家部长访华并同老挝外长视频会晤，能否介绍中方考虑？中方对访问有何期待？

汪文斌：越南、马来西亚、柬埔寨、印尼和老挝五国均为东盟重要成员，是中国的友好邻邦和共建“一带一路”重要伙伴。中国始终视周边为外交全局的首要，视东盟为周边外交的优先。新冠肺炎疫情发生以来，中方同东盟国家一直以灵活方式保持密切高层沟通，这是王毅国务委员兼外长年内第5次同东盟国家外长和内阁要员线下线上互动。这样亲戚般的常来常往，充分体现中方同东盟邻国间的高度政治互信和中国东盟合作的丰富内涵。

此访是在习近平主席成功主持中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会、中国东盟宣布建立全面战略伙伴关系后，中国同东盟国家首次战略沟通。中方期待通过此访，重点就如何落实好纪念峰会成果共识，同各方交换意见，围绕加强抗疫和发展合作、地区和国际形势深入沟通，携手打造和平、安宁、繁荣、美丽、友好的共同家园。

中新社记者：中非合作论坛第八届部长级会议昨天闭幕，此次会议取得了什么成果，中方对此次会议有何评价？

汪文斌：当地时间11月30日下午，中非合作论坛第八届部长级会议在论坛共同主席国塞内加尔首都达喀尔顺利闭幕。习近平主席以视频方式在会议开幕式上发表主旨演讲，就构建新时代中非命运共同体提出四点主张，宣布未来中非合作“九项工程”，得到非方高度赞赏。塞内加尔总统萨勒、南非总统拉马福萨、科摩罗总统阿扎利等与会非方领导人感谢习近平主席提出的有关主张、倡议，称赞中非合作论坛已成为双方合作推动实现公平公正国际秩序、提升非洲话语权的重要平台，表示欢迎中国企业对非投资，愿继续加强非中协作，特别是通过“一带一路”建设推动各国经济持续发展繁荣。会议期间，王毅国务委员兼外长还同部分非洲国家外长分别进行了会谈、会见，就双边关系和共同关心的国际和地区问题广泛交换意见。

尽管受到新冠肺炎疫情影响，但中非双方克服困难如期办会，在友好、热烈的氛围中，围绕会议主题进行了务实高效的讨论。双方共同回顾了2018年中非合作论坛北京峰会以来中非关系发展和中非团结抗疫成果，审议论坛北京峰会“八大行动”落实情况，对中非合作取得的丰硕成果表示满意。会议还通过了《达喀尔宣言》、《达喀尔行动计划（2022—2024年）》、《中非应对气候变化合作宣言》和《中非合作2035年愿景》，使这次会议成为论坛历史上通过成果文件最多的一次盛会，充分体现了中非合作的高水平，彰显了中国与非洲国家共谋发展、共迎挑战、共享机遇的坚定决心。

未来三年及今后一段时间中非关系发展的新蓝图已经绘就，重信守诺、言出必行是中国对非合作的鲜明特征。中方将同非洲国家一道，继续发扬中非友好合作精神，共同推动此次论坛会议成果稳步落实，开启中非合作提质升级、高质量发展的新局面，构建新时代中非命运共同体，为推动构建人类命运共同体作出积极努力和贡献。

彭博社记者：还是关于坎贝尔的问题，他说中国对澳大利亚开展的“经济战”拉近了美国与澳大利亚的关系，就在几年前很多人都认为这两个国家正渐行渐远。他还称，美英澳三边安全伙伴关系与其说是技术分享机制，不如说是为了展现三国对中方行为的立场。外交部对此有何评论？

汪文斌：刚才我回答了相关问题。既然你再次提及，我愿再补充几句。首先我要告诉你的是，中方始终从本国相关行业合法权益和消费者安全出发，严格按照中国法律法规和世贸组织规则对外国输华产品采取相应措施，完全合理合法、无可指摘。是澳方采取一系列违背市场原则和中澳自贸协定精神的举措，屡屡滥用“国家安全”理由对中国企业对澳投资及在澳合法运营无端设限，干扰了中澳务实合作的良好发展势头。澳方还在涉及中国主权等事务上采取干涉中国内政的无理举措。

我注意到，前不久澳方一些有识之士批评澳大利亚政府在涉华关系上采取的错误政策。这些声音值得澳政府认真倾听和反思，也同样值得美方有关人士认真倾听和思考。正如我刚才所说，希望美方有关人士不要混淆是非，颠倒黑白。

你还提到了美英澳三边安全伙伴关系问题。我想强调的是，美英澳三国开展核潜艇合作是以意识形态划线，打造新的军事集团，将推高军事冲突风险，加剧地缘紧张，是典型的“冷战”思维。美英两个核武器国家向澳大利亚这个无核武器国家转让成吨的核武器材料，而且国际原子能机构现行保障监督安排无法实施有效监管。这明显违反《不扩散核武器条约》的目的和宗旨。三国合作暴露了其在核不扩散问题上赤裸裸的双重标准，也将导致其他无核武器国家群起效尤，对地区核热点问题的解决造成严重负面影响。这是极其不负责任的行为。我们再次敦促三国纠正错误。

总台央广记者：日前，中国—阿拉伯国家改革发展专家视频会举行，请发言人介绍一下会议情况。

汪文斌：11月30日，在中阿合作论坛支持下，由中阿改革发展研究中心主办的中阿改革发展专家视频会成功举办。来自中国以及沙特、阿联酋、埃及、伊拉克、约旦、摩洛哥和巴勒斯坦等中阿高校和智库的20名知名学者与会,阿拉伯国家驻华使节旁听了会议。本次会议主题是“以全球发展倡议为引领，共建中阿命运共同体”，围绕“增进中阿治国理政经验交流，推动全球发展倡议”和“高质量共建‘一带一路’，打造繁荣发展的中阿命运共同体”两大议题进行了深入研讨，提出了很多有价值的观点和建议。

中阿专家一致认为，面对世纪疫情和百年变局，国际发展事业处在十字路口。中阿双方面临共同的任务和挑战，习近平主席提出的“全球发展倡议”和“人类命运共同体理念”是顺应历史发展大势的必然选择，为发展中国家加快发展、实现共同繁荣提供了行动指南和强劲动力。当前，中阿深化合作的意愿更加迫切，双方应加强团结合作，深入推进高质量共建“一带一路”，共同筹备好中阿峰会，以更多实际行动推动构建志同道合、发展繁荣、安宁和谐的中阿命运共同体。

会上中方专家还介绍了中国共产党的百年奋斗重大成就和历史经验，特别是积极发展全过程人民民主的理念。阿方专家高度评价中方通过自身探索找到了适合本国国情的发展道路，为阿拉伯国家治国理政提供了借鉴，反对西方国家以人权为借口干涉别国内政，强加其政治制度和发展模式。双方学者一致认为，面对当前各种风险挑战，各国应打破意识形态壁垒，摒弃冷战思维和单边主义，努力推动构建人类命运共同体。

凤凰卫视记者：昨天，美国密歇根州底特律市一所高中发生枪击事件。目前此次枪击事件至少造成3人死亡，8人受伤。请问中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。我也注意到，今年以来，已经有数名中国公民在美遭枪击身亡，成为美国枪支暴力的受害者。

美国涉枪犯罪率常年高居世界第一，枪支暴力致死人数不断攀升，成为美国最严重的人权问题之一。我们呼吁美国政府正视这一问题，采取负责任行动保护包括中国公民在内的所有在美人员的生命和人权，避免悲剧重演。

澳亚卫视记者：11月30日，俄总统普京出席“俄罗斯在召唤”国际投资论坛期间表示，美国和西方总是用“中国威胁”来吓唬俄罗斯，但俄不会上当。俄不会像某些欧洲国家那样，按照美国的“召唤”减少与中方的合作。请问中方对此有何评论？

汪文斌：中方高度赞赏普京总统所作表态。任何挑拨离间中俄关系的图谋都是徒劳的。事实上，无论是“中国威胁论”还是“俄罗斯威胁论”，都只是美国为维护自身霸权地位、对抗世界多极化潮流制造出来的借口而已。中俄高水平战略协作是维护世界和平稳定的强有力保障，不会因外部影响而改变，真正需要改变的是美国。美国如果不放弃冷战思维和霸权心态的话，看谁都会是“威胁”。

澎湃新闻记者：俄罗斯外长拉夫罗夫30日称，美国召开“领导人民主峰会”，是推销自身民主理念，拒绝真正民主的国际合作，无视联合国宪章中国家主权平等原则。西方企图在国际关系中以独裁代替民主。请问发言人对此有何回应？

汪文斌：我注意到，近期俄罗斯和世界上许多国家都对美国举办所谓“领导人民主峰会”表达了反对和不满。美国以自身标准划线，试图把世界上一半的国家和地区划入美式民主阵营，同时把另一半国家归入“非民主国家”另册。这种公然挑动分裂、煽动对抗的做法严重破坏国家间的团结与互信，危害国际和平与稳定，自然遭到国际社会强烈反对。

长期以来，美国打着民主旗号对主权国家大搞渗透颠覆，施加经济制裁，制造动荡混乱，发动侵略战争，给相关国家和国际社会带来严重灾难。所谓“民主峰会”不会使华盛顿成为民主高地，只会把美国“民主操弄者、破坏者”的真实面目更加清晰地暴露在世人面前。

湖北广电记者：昨天，中俄双方举行了两国总理第二十六次定期会晤，你能否介绍本次会晤有关情况？中方对会晤有何评价？

汪文斌：11月30日，李克强总理同俄罗斯总理米舒斯京以视频方式共同主持了中俄总理第二十六次定期会晤。双方对过去一年来两国务实合作进展和成果进行了全面梳理总结，就下一步各领域合作重点方向做出规划部署，就应对新冠肺炎疫情影响、推动世界经济平稳复苏、维护世界和地区和平稳定开展深入交流。会后，两国总理共同签署并发表《中俄总理第二十六次定期会晤联合公报》。

中俄总理定期会晤已连续举办26次，充分展现了中俄关系和各领域合作的战略性、长期性、稳定性。今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，两国元首发表联合声明，决定《条约》延期，引领两国关系进入新的发展阶段。通过本次总理定期会晤，中俄双方系统总结了各领域合作的成功经验，探讨了应对问题和挑战的务实举措，就克服疫情影响，持续深化两国合作，维护产业链供应链稳定，推动绿色、可持续发展达成广泛共识，为新形势下两国关系再出发、务实合作攀新高注入强劲动力。

我想强调的是，中俄互为最大邻国、互为发展机遇、互为全球伙伴，两国合作基础扎实、前景广阔。当前，国际格局深刻调整，新冠疫情延宕反复，世界经济曲折复苏。中俄同为全球主要大国和新兴市场国家，中方愿同俄方进一步加强全面战略协作和全方位务实合作，为维护世界和平与稳定、推动世界经济平稳复苏发挥更大作用。

《北京青年报》记者：据报道，今天日本前首相安倍晋三在台湾智库线上演讲时称，台湾有事即日本有事，也就是日美同盟有事。请问中方对此有何评论？

汪文斌：日本前首相安倍晋三罔顾国际关系基本准则和中日四个政治文件原则，公然在台湾问题上胡言乱语、指手画脚，妄议中国内政，中方对此强烈不满和坚决反对，已通过外交渠道提出严正交涉。

台湾是中国的神圣领土，绝不容外人肆意染指。日本曾对台湾殖民统治长达半个世纪，犯下罄竹难书的罪行，对中国人民负有严重历史罪责。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力！任何人胆敢重走军国主义老路、挑战中国人民底线，必将碰得头破血流！

(责编：于洋、刘慧)