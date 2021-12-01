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美国种族问题痼疾难除（深度观察）

本报记者  张梦旭
2021年12月01日08:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　连日来，美国印第安原住民在马萨诸塞州普利茅斯市举行多场集会，抗议原住民群体所遭受的种族歧视。普利茅斯是1620年欧洲殖民者乘坐“五月花”号登陆北美的地方。活动组织者表示，这些集会旨在纪念“数百万原住民所遭受的种族灭绝、土地掠夺以及原住民文化被无情侵犯”。

　　分析人士指出，从去年非洲裔男子弗洛伊德遭白人警察“跪杀”，临死前发出“我不能呼吸”的哀求，到今年亚特兰大发生连环枪击案，6名亚裔女性被杀害，一系列针对少数族裔群体日益严重的暴力事件，暴露出美国系统性种族主义问题根深蒂固。

　　美国皮尤研究中心近日公布的一份调查结果显示，约74%的被调查者认为，种族歧视在美国是一个严重的社会问题。该中心还对3375名拉美裔成年人进行了问卷调查，57%的受访者认为，肤色影响了他们的日常生活；大约有一半的受访者表示，基于种族或肤色的歧视在今天的美国是一个大问题。

　　“系统性种族主义在美国并不是过去时，它继续在社会中蔓延，并渗透到日常生活的方方面面。” 美国布鲁金斯学会高级研究员拉肖恩·雷指出，非洲裔比白人更难找到工作，更有可能被警察盘查并遭到刑事起诉，其根源正在于美国政策、规则、法律体系中的种族歧视。

　　美国休斯敦大学人口健康学教授贝蒂娜·比奇在新近发表的一篇文章中指出，美国是发达国家中贫困率最高的国家之一，这主要表现在少数族裔贫困率过高，其中非洲裔家庭的平均财富只有白人家庭的1/20。根据美国人口普查局的数据，2020年美国白人的贫困率为8.2%，而非洲裔贫困率为19.5%，拉美裔为17%。比奇指出，种族主义助长了不同种族间“财富鸿沟”的长期存在。财富不平等还削弱了少数族裔改善健康的前景，比如在新冠肺炎疫情期间，少数族裔因在经济上处于弱势地位，就更有可能感染并出现严重症状。

　　近日，联合国少数群体问题特别报告员德瓦雷纳召开新闻发布会，敦促美国改革立法，以防止出现越来越多的排斥、歧视和仇恨言论及针对少数族裔的犯罪行为。德瓦雷纳表示，在美国的所见所闻让他感到，美国的种族不平等、种族偏见、仇恨犯罪等现象依然严重，少数族裔权利未得到充分保障。他强调：“美国的种族隔离政策一直持续到20世纪中后期，原住民在此期间遭到严酷对待甚至面临种族灭绝危险，而现有立法已不能有效保护少数族裔的人权。”

　　（本报华盛顿11月30日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年12月01日 15 版）
(责编：郝江震、袁勃)

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