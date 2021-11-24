国际问题观察员 郭季思

在日前举行的中美元首视频会晤中，双方没有谈及北京冬奥会事宜。想来美国人心里也在犯嘀咕，眼看着冬奥会就要开了，咋没人请我来呢？不行，我得刷刷存在感。这不，会晤刚落幕，美国便急不可耐地要做冬奥会的文章。据《华盛顿邮报》等美媒报道，拜登政府预计会在月底前宣布美国政府官员将不出席北京冬奥会，以回应中国政府“侵犯人权行为”，同时不影响美国运动员参赛。

事实上，美国为了抵制北京冬奥会可谓煞费苦心。前段时间，美国国会议员、政府官员频繁施压奥林匹克合作伙伴撤销对北京冬奥会的赞助，但无奈这里面动了太多利益相关方的蛋糕，这帮人是一再碰壁。而如果不派运动员参加则又犯了忌讳。过去，大国互相抵制对方办奥葬送了一大批运动员的奥运梦。美国不敢再次打开这个“潘多拉的魔盒”，背负历史的骂名。思来想去权衡半天，也就“外交抵制”实施起来成本低廉，就算其他国家不愿掺和，也能恶心一下中国。美国赌的就是你中国在乎，就是要拿捏一下你。

体育泛政治化自冷战时代起就并不鲜见，说白了早已沦落到食之无味弃之可惜的境地，所谓抵制的功效相信连操弄者自己也心知肚明。在中美关系目前这种不大亲密的情形下，相信东道主并无邀请美国领导人出席的意愿。华盛顿抵制北京冬奥会，不过是一个体面地下台阶的借口。

美国人该好好补补奥运规则的课

国际体育界已达成共识，将抵制称之为“奥林匹克运动中最不祥的幽灵”。根据《奥林匹克宪章》精神，奥运会不应被政治化。《宪章》中明确规定，奥林匹克运动中的体育组织应保持政治中立，反对将体育运动和运动员滥用于任何政治或商业目的。违反上述精神，通过政治手段干预体育独立自主性的国家或地区的奥委会将受到国际奥委会全会或执委会的惩戒，轻则被暂停权利，重则被撤销完全承认。

按照奥运规则，美国政府官员要出席奥运会，应该由美国奥委会邀请，且最终决定权在国际奥委会。作为东道国，中国并未邀请美国政府官员来华出席北京冬奥会，又何来“外交抵制”一说？所以，美国人不来只有两种可能性。要么是美国奥委会没请他们；要么就是美国政府宁可拒绝美国奥委会的邀请，也不愿到现场为自家运动员加油助威。

当然，作为礼仪之邦的我们一向热情好客。来，那就得按照规矩好好地来，我们自然以礼相待；不来，请自便，没人求着你来。我们不欢迎也不愿接待违背奥林匹克精神、把奥运会作为政治工具的人出席冬奥会。

政治操弄写在美国政客的DNA里

美国想遏制打压中国路人皆知。前脚搞疫情政治化，现在又要把奥运也政治化。

其实，早在北京2008年北京奥运会时，现任美国众议院议长佩洛西就要求小布什政府搞抵制了，那时候编造的理由是“侵犯西藏人权”。13年后，她连套路都懒得换，只是把抵制的理由从所谓的“西藏问题”换成了所谓的“新疆人权问题”，可谓轻车熟路。

嗯，没有人比我更懂人权。

从对北美原住民的种族灭绝到混合了黑人血泪的南方种植园，再到如今的“我无法呼吸”。1936年的美国，种族主义大行其道。黑人运动员欧文斯在柏林奥运会为美国夺得4枚金牌。然而当他载誉返美时，等待他的却是尴尬和冷遇——美国总统罗斯福拒绝谈论关于他的话题，更不用说邀请他到白宫见面了。这倒也罢了，可没想到回美国参加自己的庆功宴竟不能从正门进。服务员坚持拒绝道：“‘黑鬼’只能走后厨……”这一场景，被拍进了电影《黑色闪电》里。悲愤中的欧文斯怒言：“当我回到美国故土，我还是得从公共汽车的后门上车。希特勒拒绝和我握手，但美国总统一样拒绝和我握手。在美国，我受到的伤害和侮辱甚至更多。”

本国奥委会都不买政府的账

美国政府口口声声“在抵制北京冬奥会的同时，不惩罚运动员，保留他们参赛的机会”。看似滴水不漏的表态，试问，真的对运动员毫无影响吗？

美国奥委会首席执行官莎拉·赫希兰德女士就公开喊话美国政府，她指出，任何抵制奥运会的行动，已被证明必将对运动员的积极性以及竞技状态产生极为重大的负面影响，且不能有效地解决国际性问题。连美国人自己的奥委会都不支持一小撮政客抵制北京冬奥会的行为。国际奥委会也明确表态，“奥运会由国际奥委会管理，而不是由政府或政客管理”。

“我们期待北京2022年冬奥会和冬残奥会。这是来自世界各国的运动员竞技的重要机会，也是人类韧性的象征”——二十国集团领导人罗马峰会发表宣言支持北京冬奥会还没过几天，美国政府好像全然不记得自己曾参与联署过这份成果文件。

北京冬奥会是全球冬季体育项目运动员和爱好者真正“一期一会”的顶级盛会。日前，世界冰壶联合会主席凯特·凯斯尼斯表示，“不想再等100天了，希望北京冬奥会早日到来。”凯斯尼斯对北京冬奥会的热切期盼，是全世界体育界、教练员和运动员的共同心声。一个运动员奋斗一生，巅峰状态不过短短数年。美国政府如果真的关心全球冬奥运动员的利益，请停止这种无聊的闹剧吧！

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