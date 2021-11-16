人民网堪培拉11月16日电 （记者陈效卫）据《澳大利亚人报》11月15日报道，新西兰原住民毛利人15日要求反对疫苗的抗议群众，停止在反疫苗示威活动中表演毛利传统哈卡舞中的卡马泰战舞。

根据新西兰法律，毛利人的纳蒂陶阿部落是卡马泰战舞的文化守护者，而在近期抗议新冠防疫限制的示威活动中，有些人跳着毛利战舞来鼓舞士气。纳蒂陶阿部落在声明中“谴责利用卡马泰战舞来推动和宣传反对接种疫苗讯息的行为”“坚持要求抗议群众立刻停止利用我们的文化宝藏。”

新西兰国会2014年通过一项法律，承认纳蒂陶阿部落拥有守护哈卡舞的权利，但并未明确规定滥用哈卡舞的罚则。纳蒂陶阿部落之前曾公开反对将哈卡舞商业化以及讽刺或不尊重这种舞蹈的行为。

总人口约500万的新西兰凭着严格的封锁和边境限制等强硬防疫举措，赢得了“防疫优等生”的美誉，迄今仅有33人染疫病故。然而，当局为提升疫苗覆盖率祭出“不打疫苗，就没工作”政策，导致抗议声浪日渐高涨，在各大城市吸引数千人参与示威。

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