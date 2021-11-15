新华社华盛顿11月14日电（记者邓仙来）据美国媒体13日报道，美国内布拉斯加州研究人员近日确认了当地历史上一所印第安人寄宿学校中死亡的102名学生的身份，这些学生大多是年幼的孩子。

据内布拉斯加州当地媒体报道，研究人员日前确认了历史上该州热那亚市一所供印第安人就读的联邦寄宿学校中死亡的102名学生的身份。该州官员呼吁联邦政府负起责任，调查并公布印第安人受迫害真相。

参与调查的内布拉斯加大学林肯分校历史学教授玛格丽特·雅各布斯表示，该校学生实际死亡人数可能远高于当前数字，很多学生死于包括肺结核在内的疾病。

据报道，这所学校建于1884年，1934年关闭。在1932年学校鼎盛时期，在校学生数量达599人，年龄从4岁至22岁不等。学校关闭后，其档案或被毁或失散，给调查工作带来困难。雅各布斯说，上述死亡学生的姓名信息是从旧报纸上核实的。研究人员已分析了数千份史料，尚未发现关于死亡学生的官方记录。

同时，内布拉斯加州印第安人事务委员会正与该州相关部门合作寻找死亡学生墓地。该委员会执行主任朱迪是一名印第安人后裔，她说印第安人受迫害的历史真相过于残酷，掩盖那段历史已成为美国国家层面的“集体意志”。她表示，政府应该负起责任，倘若找不到死亡学生墓地，政府应承认那些印第安学生在校死亡的史实。

随着邻国加拿大数所原住民寄宿学校大量死亡学生丛葬地被发现，美国内政部于今年6月发起“联邦印第安人寄宿学校真相倡议”项目，旨在调查美国印第安人寄宿学校虐待学生真相，并协助寻找死者墓地。

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