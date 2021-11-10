新华社罗马11月9日电（记者叶心可 陈占杰）中国驻意大利大使馆与新疆维吾尔自治区人民政府9日联合举办“新疆是个好地方”视频交流会。意大利议会、智库、友好人士、中外媒体等各界代表参会。

新疆维吾尔自治区人民政府副主席芒力克·斯依提介绍了近年来新疆社会大局持续稳定向好、经济实现高质量发展、脱贫攻坚取得全面胜利、人民生活明显改善、民族团结更加巩固等方面情况。他表示，中共十八大以来，在党中央坚强领导下，新疆维吾尔自治区始终将人民对美好生活的向往作为奋斗目标。新疆抓住“一带一路”机遇，加快丝绸之路经济带核心区建设，推动基础设施建设、旅游产业发展等，不断开放外向型经济大门。

芒力克用数据和实例逐一批驳所谓“种族灭绝”“集中营关押”“强迫劳动”等谎言谬论。他指出，美西方反华势力通过歪曲事实、无中生有，大肆炒作涉疆议题，妄图抹黑新疆形象，破坏新疆繁荣稳定，干涉中国内政，遏制中国发展。他强调，新疆所做的一切，光明磊落、坦坦荡荡，就是为了造福新疆各族人民。

中国驻意大利大使李军华致辞说，当前新疆各族同胞像石榴籽一样紧密拥抱在一起，天山南北安定祥和，经济持续发展，民生不断改善。然而，少数反华势力对新疆的稳定发展心有不甘，千方百计编造“种族灭绝”“强迫劳动”“系统性侵犯人权”等弥天大谎。其祸心就是不择手段抹黑新疆形象、分裂民族团结、扰乱中国发展。谣言的始作俑者不仅对本国原住民进行杀戮，还以反恐为名对别国穆斯林大打出手。他们根本没有资格充当“教师爷”，对别国颐指气使。

李军华强调，新疆好不好，让事实说话，由百姓回答。让人民享受幸福生活就是最大的人权，中国坚持走中国特色人权发展道路。这是一条人间正道，我们将坚定不移地走下去。

交流会上播放了《新疆是个好地方》主题宣传片、推动伊斯兰教健康有序传承短视频以及反映新疆经济发展和各族群众幸福生活的短片等。新疆知识分子代表、原教培中心结业学员、务工人员、妇女代表、宗教界人士等社会各界代表现场连线，结合亲身经历讲述自己的新疆故事。新疆维吾尔自治区相关负责人还就中国政府治疆政策、新疆人权发展状况、反恐维稳形势等回答了与会嘉宾提问。

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