人民网北京11月10日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会相关问答如下：

总台央视记者：中共中央、国务院近日印发了《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》。有评论称这是中方推进减污降碳协同增效、促进全球气候治理的一项新举措。发言人能否进一步介绍有关情况？

汪文斌：11月7日，中共中央、国务院印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》。《意见》提出到2025年中国单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）浓度下降10%，空气质量优良天数比率达到87.5%，以及到2035年碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现等主要目标。《意见》还就加快推动绿色低碳发展，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，提高生态环境治理现代化水平作出具体部署。

我们多次强调，应对气候变化，中国不仅说，而且做；不仅确定了目标，而且制定了具体的时间表、路线图。《意见》的印发，就是中国立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化的又一新举措，展现了中方应对全球气候变化的坚定决心和言出必行的行动力度。多年以来，我们主动承担与国情相符的国际责任，积极探索绿色低碳发展道路。减污降碳协同治理就是重要抓手之一。二氧化碳和常规污染物排放具有同根、同源、同过程的特点，主要来自化石能源的燃烧和利用。减少化石能源利用，推动减污降碳一体谋划、一体部署、一体推进、一体考核，有利于碳达峰碳中和与生态环境根本好转同步落实。

展望未来，中方将继续践信守诺，深入推进碳达峰行动，通过统筹建立二氧化碳排放总量控制制度、建设完善全国碳排放权交易市场、加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放管控等方式，脚踏实地落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，为全球应对气候变化作出中国贡献。

法新社记者：第一个问题，巴基斯坦将于明天与美国、中国和俄罗斯举行“三驾马车”扩大会议讨论阿富汗问题。你能否证实中方将与会？第二个问题，澳大利亚前总理保罗·基廷在近期演讲中批评澳政府对华政策。你对此有何评论？

汪文斌：关于第一个问题，中方支持巴基斯坦举办此次阿富汗问题“中美俄+”磋商机制扩大会议，支持一切有利于促进阿富汗和平稳定、凝聚各方共识的国际努力。中国外交部阿富汗事务特使岳晓勇将率团出席此次会议。

关于第二个问题，当前中澳关系的困难局面是澳方一手造成的，澳方对此心知肚明。一段时间以来，澳国内不少有识之士就中澳关系发出了客观、理性的声音，并就改善中澳关系提出有益建议，这些值得澳大利亚政府认真倾听和反思。澳方应当正视中澳关系受挫的症结，客观理性看待中国和中国发展，切实秉持相互尊重、平等相待的原则处理两国关系，纠正一段时间以来在对华关系上采取的错误言行，多做有利于增进两国互信、促进务实合作的事。

彭博社记者：据报道，拜登总统和习近平主席定于下周举行视频峰会，具体日期尚未确定。发言人对此有何评论？是否能提供更多细节？

汪文斌：今年以来，习近平主席两次应约同拜登总统通电话，两国元首同意继续通过多种方式保持经常性联系。目前中美双方正就元首会晤有关具体安排保持密切沟通。

日本共同社记者：今天日本自民党总裁岸田文雄当选日本首相。中方对今后中日关系发展有何期待？

汪文斌：中方对岸田文雄先生连任日本首相表示祝贺。

发展中日睦邻友好合作关系，符合两国和两国人民根本利益，也有利于亚洲和世界的和平、稳定、繁荣。希望日方同中方相向而行，深化各领域合作，妥善管控分歧，共同推动构建契合新时代要求的中日关系。

巴通社记者：巴基斯坦已连续四年参加中国国际进口博览会。一位巴基斯坦高官表示，进博会有助于促进中巴贸易，也增加了巴对华出口。你对此有何回应？

汪文斌：中方欢迎巴基斯坦连续四年参加中国进博会。进博会自举办以来，“成绩单”十分亮眼，意向成交额连年增长，成为全球企业共享中国巨大市场机遇的重要窗口。本届进博会参展国家和企业数量均创新高，其中世界500强和行业龙头企业“回头率”超过80%。

本届进博会期间，还举办了100多场配套现场活动，数十家参展企业集中发布新产品、前沿技术及创新服务，其中约一半产品是全球首发、亚洲和中国首发，不少产品专为中国市场定制化生产。各领域、行业峰会、论坛集中举办，公布多项调查报告和政策解读，国内外知名企业纷纷表示看好中国市场，期待拓展合作，同中方一道共谋发展。

进博会取得的丰硕成果，是中国对外开放不断扩大的有力证明。我们对此次进博会上中巴经贸合作取得的成绩感到高兴，愿同巴方共同努力，进一步深化拓展包括贸易在内的全方位合作，不断丰富中巴全天候战略合作伙伴关系内涵，共建新时代更加紧密的中巴命运共同体，为两国和两国人民带来更大福祉。

俄新社记者：台湾媒体周二报道称，数名美国国会议员搭乘美方飞机访台。你对此有何评论？

汪文斌：美国会有关议员访台，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉，要求美方立即停止与台开展任何形式的官方往来，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是不可撼动的国际关系准则。中国实现国家统一是不可阻挡的历史潮流。台湾海峡阻隔不了包括台湾同胞在内的14亿多中华儿女实现国家统一的浩荡洪流。少数“台独”分子和外国政客的拙劣表演不过是中国统一进程中的几道杂音，丝毫改变不了全世界180个国家坚持一个中国原则的牢固格局。

我们敦促美方有关议员认清形势：与“台独”势力勾连，是危险的游戏；同“台独”一起玩火，终将引火烧身。一切同中国统一大势相对抗的冒险和挑衅行径如同蚍蜉撼树，注定以失败告终。

路透社记者：十四世达赖喇嘛今天称，他没有与中国领导人会面的计划。中方是否愿意与“西藏流亡政府”恢复对话？

汪文斌：所谓“西藏流亡政府”是一个彻头彻尾的分裂主义政治集团，是完全违反中国宪法和法律的非法组织，世界上没有任何国家予以承认。中国中央政府关于同十四世达赖方面接触商谈的政策是一贯的、明确的，接谈的大门始终是敞开的。我要强调的是，接谈只能谈达赖的个人前途问题，而不是谈什么所谓的“西藏问题”。达赖方面需要做的是，真正放弃分裂祖国的立场，停止分裂祖国的活动，以实际行动取信于中央政府，取信于中国人民。

日本东京广播公司记者：昨天，中国人民解放军在台湾海峡进行了一次巡航。这是否与美国会议员访台有关？

汪文斌：关于中国人民解放军此次战备警巡，请你向主管部门询问。关于美国国会议员窜访台湾的问题，我刚才已经作了回答。

路透社记者：中方官员称，香港与内地可能于1月有限度地恢复通关。这比之前预计的要早。发言人对此有何评论？

汪文斌：我此前已经回答过相关问题，你可以查阅。

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