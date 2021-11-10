人民网罗马11月9日电 （记者孔歌）中国驻意大利使馆与新疆维吾尔自治区人民政府9日联合举办“新疆是个好地方”视频交流会。新疆维吾尔自治区人民政府副主席芒力克·斯依提作主旨发言，中国驻意大利大使李军华、意大利参议院外委会主席佩特罗切利、意大利众议院外委会主席法西诺分别致辞。中国驻米兰总领事刘侃、中国驻佛罗伦萨总领事王文刚，以及意大利议会、智库、友好人士、中外媒体等各界代表参会。

芒力克在发言中介绍了近年来新疆社会大局持续稳定向好、经济实现高质量发展、脱贫攻坚取得全面胜利、人民生活明显改善、民族团结更加巩固等方面情况。他表示，面对严峻复杂的反恐形势，新疆通过加强法制宣传教育、依法设立职业技能教育培训中心等多种方式，最大限度保障了各族群众的基本权利免受侵害。2020年，新疆地区生产总值增长至13797.58亿元，城乡居民人均可支配收入年均增长5.8%、8.3%，分别达到34838元和14056元。2020年底，全疆现行标准下306.49万农村贫困人口全部脱贫。新疆全面推进城乡教育一体化发展，建立健全学生资助政策体系，持续开展城乡居民免费健康体检，大力实施全民参保计划。新疆抓住“一带一路”机遇，加快丝绸之路经济带核心区建设，推动基础设施建设、旅游产业发展等，不断开放外向型经济大门。

芒力克还用数据和实例逐一批驳所谓“种族灭绝”“集中营关押”“强迫劳动”等谎言谬论并指出，美西方反华势力就是通过歪曲事实，无中生有，大肆炒作涉疆议题，妄图抹黑新疆形象，破坏新疆繁荣稳定，干涉中国内政，遏制中国发展。他强调，新疆所做的一切，光明磊落、坦坦荡荡，就是为了造福新疆的各族人民。

李军华在致辞中表示，上世纪90年代后的十多年，境内外“三股势力”在新疆策划实施了数千起暴力恐怖事件，造成大量无辜民众伤亡和财产损失。为根除恐怖主义威胁及其滋生土壤，维护各族人民生命安全，新疆依法采取一系列反恐和去极端化措施，取得显著成效。当前新疆各族同胞像石榴籽一样紧密拥抱在一起，天山南北安定祥和，经济持续发展，民生不断改善。然而，少数反华势力对新疆的稳定发展心有不甘，千方百计编造“种族灭绝”“强迫劳动”“系统性侵犯人权”等弥天大谎。其祸心就是不择手段抹黑新疆形象、分裂民族团结、扰乱中国发展。谣言的始作俑者不仅对本国原住民进行杀戮，还以反恐为名对别国穆斯林大打出手。他们根本没有资格充当“教师爷”，对别国颐指气使。

李军华强调，新疆好不好，让事实说话，由百姓回答。让人民享受幸福生活就是最大的人权，中国坚持走中国特色社会主义人权发展道路。这是一条人间正道，我们将坚定不移地走下去。新疆的大门是敞开的，已有100多个国家的2100多名外交官、记者、宗教人士等赴访新疆。在新冠肺炎疫情结束后，欢迎意大利各界朋友去亲眼领略新疆的壮美和发展，亲身感受各族同胞的幸福和欢笑。

视频交流会上播放了《新疆是个好地方》主题宣传片、推动伊斯兰教健康有序传承短视频、反映新疆经济发展和各族群众幸福生活等短片。新疆知识分子、原教培中心结业学员、务工人员、妇女代表、宗教界人士等社会各界代表现场连线，结合亲身经历介绍了中国政府正确的治疆方略和惠民政策，讲述了在教培中心接受学习培训、自主劳动就业、少数民族妇女享受优生优育政策、新疆尊重和保护宗教信仰自由、农产品种植等真实故事，从不同侧面展现当前新疆社会团结稳定、百姓安居乐业的和谐景象。

新疆维吾尔自治区相关负责人还就中国政府治疆政策、新疆人权发展状况、反恐维稳形势等回答了与会嘉宾的提问。

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