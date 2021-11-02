□ 高 乔

近来，澳大利亚在国际社会的处境越来越孤立了。看看澳大利亚在国际事务中的种种言行，就能明白，澳大利亚纯属自作自受，咎由自取。这里，不妨探究一下个中因由。

在气候变化领域，澳政府的“迟缓”行动是为一己之私，罔顾全球利益。从最初没有计划出席气候大会，到后来决定出席大会，从没有提高承诺，也没有确定经济去碳化的具体日期。再到最近，才承诺本国到2050年实现净零排放，但并没给出切实可行的解决方案。“只是口号”“骗局”“假动作”……澳政府的行动遭到澳国内外舆论的猛烈抨击。澳大利亚在气候行动上“拖后腿”，让美英等西方盟友深感不满。作为全球最主要的煤炭、天然气出口国之一，澳大利亚煤炭出口总值高居全球第一，其国内主要依靠化石燃料发电，碳中和计划对澳大利亚的煤炭、天然气出口带来巨大影响，对其国内相关产业发展、就业和经济增长造成压力。为此，澳政府不思考积极应对，只寻求消极逃避，无视一众盟友和国际社会的疾呼，无异于走向国际社会的对立面，难怪陷于被孤立的处境。

在核扩散问题上，澳政府的决定只为眼前利益、抛却国际责任。作为《不扩散核武器条约》的无核武器缔约国和《南太平洋无核区条约》的缔约国，澳大利亚具有履行条约、坚持核不扩散的国际责任和义务。然而，为了充当美国所谓“印太战略”的马前卒，也为扩充本国军事实力，澳大利亚与美国、英国达成三边安全伙伴关系并开展核潜艇合作，制造核扩散风险，严重冲击国际核不扩散体系，严重损害《南太无核区条约》，严重破坏东盟国家建立东南亚无核区的努力。这种为服务美国的地缘政治私利，公然挑战国际安全体系的行为，不仅自私，更是无知。马来西亚和印尼等东盟国家强烈担忧，澳大利亚此举会挑起核军备竞赛，动摇东南亚的和平稳定。俄罗斯发出警告，该协议最终可能会威胁到整个亚洲安全架构。国际社会质疑澳方恪守核不扩散承诺的诚意。澳政府自以为抱住美国这只“大腿”，就可以狐假虎威，四海横行，殊不知，这种单边主义行径只会损人不利己，贻害无穷。

在对华政策上，澳政府的行为在严重伤害中澳关系的同时，也严重损害了本国利益。自2018年起，澳大利亚追随美国步调频频挑衅中国，中国对此采取相应反制措施。中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，澳大利亚不仅不维护中澳合作氛围，还为美国利益大肆破坏对华关系，直接损害本国民众利益。中澳关系陷入困难局面后，美国“乘虚而入”，在煤炭、葡萄酒、牛肉等经贸领域迅速抢占澳大利亚市场。可笑的是，澳政府被人卖了还痴心妄想要钱，向美国提出建立补偿基金。不出所料，美国只在口头上高调表示支持，又开了一回“空头支票”。事实证明，澳政府这种为了别国利益，损害本国国计民生的行为，不仅是屁股坐歪，更是脑子想错！

“澳政府对超级大国关系的处理方式，为其他国家提供了一个免费的教训。”外媒的批评言之有理。澳政府的外交政策，对内损害本国民众利益、破坏本国国际声誉，对外危及世界和平发展。这样的澳大利亚，不孤立才怪呢！

(责编：袁勃、郝江震)