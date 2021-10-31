新华网北京10月30日电 巴西农业部长特雷莎·克里斯蒂娜、巴西环境部长若阿金·莱特30日在新华网发表题为《巴西：低碳农业与环境保护的愿景》的署名文章。文章全文内容如下：

随着《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议将近，可持续发展和气候方面措施的紧迫性与日俱增，在这样的背景下，国际社会必须充分利用此次机遇，确保在格拉斯哥的会上及之后达成卓越的成果。作为环境议程的长期拥护者和农业食品强国，巴西时刻准备着与各方一同努力，为将全球气温维持在《巴黎协定》商定的限度内作出积极贡献。

过去五十年内，巴西已经从食品净进口国转型成为全球第三大农产品出口国，同时巴西仅一小部分领土面积用于农业，而三分之二以上的土地用于保护原生植被。在以可持续方式满足全球日趋增长的食品需求面临压力的今天，巴西在这一方面的成就显得尤为突出。

科学、技术及创新投资始终是巴西农业绿色革命的核心。采用适应热带气候的作物及动物品种则丰富了农业生产的多样性。

农林牧一体化的发展，以及作物、牲畜与森林轮替的生产方式，使得同一片土地每年可以收获两次，有时甚至能收三季。因此，粮食产量较二十世纪70年代末增长逾420%，而耕种面积增幅仅略高于40%。

这些进步为巴西带来巨大的社会、经济和环境效益。农业是如今巴西经济最具活力的部门，直接贡献了超过1800万个工作岗位，约占GDP 的20%。与二十世纪70年代相比，粮食价格减半，经济和社会发展也惠及巴西内陆的乡村地区。农业活动集中的城市都是人类发展指数位居前列的城市。

畜牧生产方面同样取得了令人瞩目的成果。过去二十年间，生产率的显著提升使每单位牛肉和牛奶的排放量大大降低，可持续的集约化技术现在能够全部抵消剩余排放量，从而使“碳中和”牛肉成为可能，目前已在巴西市场有售。

这些就是巴西构建未来可持续农业及追求发展和气候目标所依赖的成功发展轨迹。在此进展的基础上，巴西需要更加重视国际外交、合作和伙伴关系。只有加强国际合作，才能开展强有力的共同努力。

未来几年内，低碳农业的规模扩大将继续促进生产力增长。巴西近1亿公顷的退化牧场恢复会推动产量增加，同时减轻新地区转型农业的压力。基因编辑、数字农业和生物投入等技术创新将继续助力巴西以高竞争力和可持续的方式为世界提供健康、可负担食品。

然而，农业领域的成就仅是巴西所作努力的一部分。作为发展中国家，我们仍然面临一个严峻的挑战——促进亚马孙生物群落的可持续发展，该区域面积比欧盟还要大，居住着2300多万巴西公民，其中大多数生活在贫困线以下。

最近数十年，非正式土地占有的历史沿革加之经济活动选择有限，致使非法采矿、掠夺土地和非法砍伐森林的事件经常发生。

巴西认识到存在问题，正在采取解决措施。

在今年的领导人气候峰会上，巴西总统雅伊尔·博索纳罗承诺巴西将在2050年前实现碳中和，比此前的承诺提前10年，并计划在2030年前消除非法砍伐森林。此后，政府加大了打击环境犯罪的力度，积极的数字开始出现。

切实保护公共土地、执行环境立法和完成区域领土规划是巴西亚马孙地区战略的核心。

通过环境立法，巴西对亚马孙河的土地使用和自然资源开发设置了相当多的限制。目前，亚马孙生物群落在原住民领土、环境保护区或私人土地上受正式保护，因为巴西严苛的《森林法》规定，亚马孙地区私人土地80%的面积必须保留原生植被。

此举为全球在环境保护和气候行动方面作出了重大贡献。我们必须客观地承认放弃利用土地资源的经济代价，并为该区域居民提供可持续发展机会。《巴黎协定》实施细则的协商确定对于此种发展机会的创造至关重要。

作为农业出口大国，巴西深刻理解农业对经济增长、社会融合和积极环境成果的促进作用。但是与此同时，对于气候变化对全球食品安全的影响和具有的风险，我们也有清醒的认识。

通过公开和透明的对话，我们可以明确共同目标，并将其作为新发展周期的基础，用以实现可持续发展的社会经济前景，同时保障后代的环境财富。

以科学依据、伙伴关系和尊重国家立法为根基的建设性愿景，是打造我们想要的可持续未来的最可靠途径。

我们邀请大家共同拥抱这一愿景。巴西已经准备好了。

(责编：崔译戈、刘叶婷)