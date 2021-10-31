新华社布鲁塞尔10月30日电（国际观察）下行风险持续累积 欧洲复苏前景蒙阴影

新华社记者沈忠浩 康逸

虽然第三季度经济复苏步伐有所加快，一些欧洲国家经济产出已接近或超过新冠疫情前水平，但高通胀、供应链障碍等下行风险持续累积，给欧洲经济复苏前景蒙上阴影。分析人士认为，欧洲经济复苏前景仍不容乐观。

欧盟统计局29日发布的初步数据显示，今年第三季度欧盟国内生产总值（GDP）环比增长2.1%，欧元区GDP环比增长2.2%，增速均较上一季度高0.1个百分点。

从主要经济体来看，法国三季度GDP环比增长3%，西班牙增长2%，增速明显高于二季度。相比之下，德国、意大利三季度GDP环比增速均较二季度低0.1个百分点，分别为1.8%和2.6%。

知名金融机构荷兰国际集团高级经济学家贝尔特·科莱恩指出，三季度法国家庭消费同比大幅增长，酒店服务业消费增长尤为明显，助推法国经济产出基本达到疫情前水平。德国、意大利经济产出则仍较疫情前低，其中，由于汽车业在德国经济体量中占比较大，汽车芯片短缺对德国经济的影响尤为突出。

欧洲央行行长拉加德认为，疫情对欧元区经济的掣肘明显减弱，得益于有效的卫生防疫措施和广泛的疫苗接种，封禁措施解除，居民消费动力释放，尤其在娱乐、餐饮、旅游和交通方面。同时，欧元区内部及全球需求复苏，促进生产和商业投资。

然而，不断攀升的通胀率正在削弱欧元区持续复苏的动力。欧盟统计局29日发布的数据显示，欧元区10月通胀率升至4.1%，超出市场预期并创13年来新高，其中能源价格同比大幅上涨23.5%。

拉加德指出，除能源价格，特别是石油、天然气和电力价格大幅上升的因素外，与经济活动重新开放有关的恢复性需求大于供给，以及去年同期与德国临时降低增值税有关的基数效应，也均推高了当前的欧元区通胀水平。

由于供应链障碍短期难以修复，企业将供应瓶颈导致的价格压力持续传导给消费者，再加上冬季能源供需更趋紧张，市场普遍预测，未来数月欧元区通胀水平很可能继续攀升。

同时，进入四季度，欧元区制造业和服务业扩张势头放缓。根据市场研究机构埃信华迈调查，10月欧元区制造业和服务业采购经理人指数（PMI）均降至6个月低点。

埃信华迈经济学家克里斯·威廉姆森指出，受供应延误困扰，欧元区制造业增长动力减弱至去年第一轮封禁措施以来的最低水平，并且随着德国等地近期新增新冠感染人数重新上升，服务业亦告别了夏季的强劲反弹。

他认为，虽然目前欧元区总体经济增速仍高于长期平均水平，但短期内偏向下行，预计今年第四季度增速将明显放缓。

科莱恩指出，供应链问题正加剧制造业困境，高通胀也正抑制服务业复苏前景，预计欧元区复苏势头将“大幅消退”。

在政策应对上，欧洲央行当前未针对高通胀采取实质行动。拉加德在重申欧洲央行宽松货币政策立场的同时，呼吁各国采取有针对性、协调的财政政策，支持欧洲经济适应疫情下正在发生的结构性变化，如数字化、绿色发展等。

然而，国际货币基金组织（IMF）对欧元区大规模财政刺激推高公共债务表示担忧，呼吁减少政府负债。

IMF欧洲部门负责人艾尔弗雷德·卡默认为，实施正确的财政政策比处理通胀问题更难。中央银行可以快速灵活地部署政策工具，而各国政府退出紧急刺激措施是一项重大而复杂的工作。如果采取错误手段，欧元区可能重蹈上轮金融危机后增长乏力的覆辙。

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