人民网堪培拉10月28日电 （记者陈效卫）10月27日，在北京冬奥会迎来开幕倒计时100天之际，中国驻墨尔本总领事馆举办了一场以“同祝冬奥，相约北京”为主题的线上交流活动。中国驻墨尔本总领事龙舟同澳大利亚塔斯马尼亚州青少年就北京冬奥会进行了交流。活动邀请了澳大利亚北京冬奥会代表团团长杰奥夫·利普夏特，北京冬奥组委新闻宣传部宣传处处长叶昶，中国国家体育总局冬季运动管理中心训练二部负责人、中国前短道速滑世界冠军李佳军，中国自由式滑雪空中技巧世界冠军李妮娜，澳大利亚自由式滑雪雪上技巧世界冠军布里特妮·考克斯与塔州青少年分享了冬奥故事，并共同为北京2022年冬奥会送上美好祝福。

龙舟以北京冬奥吉祥物“冰墩墩”“雪容融”和口号“一起向未来”为切入点，阐述了对奥林匹克精神的理解，并结合青少年们的兴趣介绍了北京冬奥会有关情况，鼓励大家继续关注北京冬奥会，了解更多奥运知识，弘扬奥林匹克精神，积极参与到奥运及中澳人文交流中来。

为迎接北京2022年冬奥会倒计时100天，塔州的青少年们通过绘画、剪纸、书法和手工等形式积极创作，表达对北京冬奥会的畅想和祝福。交流活动上，青少年代表展示了他们充满趣味和热忱的作品，并分享了他们的创作初衷。

中澳两国冬奥运动员们分享了各自从事冰雪运动的经历和精彩的冬奥故事，并与青少年们进行了交流和互动。两国冬奥官员分别介绍了北京冬奥会的筹备情况和澳大利亚冬奥代表团训练备赛的情况。

交流活动结束后，龙舟就北京冬奥会筹办理念、场馆建设和防疫措施，北京冬奥会对中澳人文交流及海外华侨华人的意义等做了介绍。

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