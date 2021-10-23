新华社纽约10月21日电 通讯：一名美国原住民的愤怒和坚持

新华社记者刘亚南

瓦雅斯蒂·理查森是一位“活跃”的印第安人，10岁不到他就在美国多个州以及加拿大、德国等地表演印第安人传统舞蹈，长期致力于印第安人舞蹈和音乐等文化的传承。

日前，瓦雅斯蒂在纽约参加“土著人日”庆祝活动时向记者坦言，他很遗憾自己无法流利地说本部落语言。他对纽约这个大都市竟然没有一个印第安人社区感到愤怒。

在美国，10月的第二个星期一是法定假日“哥伦布日”，纪念意大利航海家克里斯托弗·哥伦布1492年“发现”美洲大陆。如今，随着更多美国民众开始反思历史，逐渐重视印第安人权益，部分地区开始在同一天庆祝“土著人日”。今年，美国联邦政府首次正式承认“土著人日”。

美国政府在历史上曾对原住民进行系统性、大规模驱逐和屠杀。印第安人组织在2016年至2018年进行的大规模民意调查显示，在流行文化、媒体和基础教育中缺少对印第安人的体现，这是导致对这一族群产生偏见的最重要原因之一。有关数据和调查报告还显示，原住民女性被谋杀的比例远高于其他族群，超过80%的原住民女性遭遇过暴力对待。

瓦雅斯蒂表示，长久以来，印第安人的土地被剥夺，文化传统被扼杀，家庭遭遇离散的厄运。时至今日，印第安人仍然面临饮用水短缺、保留地因铺设油气管道被破坏、原住民妇女失踪和被谋杀、儿童遭虐待致死等一系列问题。

瓦雅斯蒂尤其关注原住民寄宿学校旧址发现大量儿童坟墓的有关新闻。他告诉记者，自己也有亲戚是这些寄宿学校的“幸存者”，他们在学校所经历的事情令人震惊。一些人逃离学校，逃入森林，其中很多人在寒冷的冬季死去。

瓦雅斯蒂属于哈利瓦-萨波尼部落，在北卡罗来纳州长大，如今在邻近纽约市的新泽西州居住。关于自己部落的语言，瓦雅斯蒂遗憾地表示自己只能说出一些词语，他的父亲也不会说。

在美国繁华的都市纽约，印第安人社区难觅踪迹。“看来，出于某种原因，原住民在纽约市似乎不被接纳。”瓦雅斯蒂说：“如果我穿着印第安传统服饰在街上走，一定会有人发出非常冒犯的嘲弄声。”

瓦雅斯蒂说，在美国，印第安人是电影、电视作品中的一类固定角色。“为了达到娱乐效果，橄榄球队和棒球队会在头盔上滥用我们的形象。”

如今，瓦雅斯蒂是一名“居家奶爸”，他年幼的孩子已经在线上、线下多次表演印第安人传统舞蹈和音乐。瓦雅斯蒂告诉记者：“我很开心可以把我所知道的传统文化传授给我的孩子，我们需要把这些传给下一代，在逆境中尽可能确保我们的印第安文化得以传承。”

瓦雅斯蒂把自己比喻成一粒埋在地下的种子，要努力发芽并开枝散叶。他说，在经历那么多残暴行为后，“我们依然在这里，我们对自己感到自豪”。

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