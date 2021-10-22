人民网联合国10月21日电 （记者李晓宏）当地时间10月21日，中国常驻联合国代表团官网发布美国、英国、法国侵犯人权事实清单。

该官网发文称，人权是人类文明进步的成果和标志，尊重和保障人权是现代文明的基本精神， 是联合国工作三大支柱之一。人权没有最好，只有更好；人权保障只有进行时，没有完成时。中国人权事业要由中国人民来评判，要以中国人民的获得感、幸福感、安全感是否得到满足为衡量尺度。美国、英国、法国等少数国家自以为是，总是试图充当人权教师爷，对中国及发展中国家人权状况说三道四、指手画脚，但其自身人权问题劣迹斑斑，罪行累累。这份清单难以穷尽西方国家侵犯人权的全部事实，但希列举部分事实，以管中窥豹，以正视听。

一、美国

印第安人权利遭受侵犯。美国对原住民印第安人进行惨无人道的种族清洗。到20世纪初，美国印第安人口已从1492年的500万骤减至25万。美国统治者在大肆屠杀印第安人的同时，还在文化上对印第安人进行同化，以达到消灭异己的目的。美国印第安人今天仍然过着二等公民般的生活，权利饱受践踏。

对亚裔群体的欺凌加剧。疫情暴发以来，亚裔美国人在公共场合遭受羞辱甚至攻击的事件比比皆是。全国广播公司网站一项针对美国亚裔年轻人的调查显示，在过去一年中，四分之一的美国亚裔年轻人成为种族欺凌目标；在时任美国政府领导人种族主义言论的推波助澜下，近一半受访者对自身所处境遇表示悲观，四分之一的受访者对自己及家人所处的境遇表示恐惧。

警察暴力执法导致非洲裔死亡案件频发。美国华盛顿大学等机构专家在《柳叶刀》杂志发表的一份研究报告显示，1980年至2018年间，美国约有30800人因警察暴力死亡，这一数字比官方公布的人数多出约17100人，其中非洲裔因警察暴力死亡的可能性是白人的3.5倍。今年2月，联合国独立人权专家呼吁美国采取广泛的改革措施，以制止警察的暴力行为并解决系统性的种族主义和种族歧视。今年6月，联合国消除种族歧视委员会主席和人权理事会非洲人后裔工作组等27名特别机制专家发表联合声明，谴责当前美国存在的种族主义私刑处决问题，要求美国政府开展独立调查，研究所有警察过度使用武力案件的责任，解决美国刑事司法体系中系统性种族主义和种族偏见问题。

在阿富汗留下烂摊子。美国以反恐为名发动阿富汗战争。20年来，在阿富汗恐怖组织从个位数增加到了20多个，十多万阿平民在美军及其盟友的枪炮下伤亡，1000多万人流离失所。阿富汗战争毁坏阿富汗经济发展基础，阿富汗人民一贫如洗，陷入人道危机。

疫情严重失控酿成人间悲剧。美国号称具有世界上最丰富的医疗资源和医疗护理能力，应对新冠肺炎疫情却一片混乱，成为世界上确诊人数和死亡人数最多的国家。如果美国能够科学应对，很多人不必付出生命代价。美国流行病学家、疾病控制与预防中心原负责人威廉·福格认为，“这是一场屠杀”。

二、英国

英国的种族问题由来已久，世人皆知。根据联合国消除种族歧视委员会报告，近年英国种族主义愈演愈烈，针对少数族裔的系统性歧视、暴力挑衅和仇恨犯罪显著上升。新冠肺炎疫情发生以来，英国少数族裔就医、就业情况进一步恶化。权威医学期刊《柳叶刀》报告显示，英国少数族裔比白人面临更大的染疫和病亡风险；英国经济智库报告显示，过去一年英国非洲裔、亚裔年轻人失业率攀升至35%和24%，分别为同年龄段白人失业率的近三倍和近两倍。

除种族问题外，英国其他人权问题也层出不穷。对内漠视民众生命健康，劣迹斑斑；对外欠下屠杀滥杀血债，罪行累累。英国迄今仍有三分之一育有5岁以下儿童的家庭生活在贫困之中，许多儿童忍饥挨饿，大量难民移民权利遭受严重侵犯。在数百年殖民历史中，英国在世界各地犯下无数屠杀罪行，在南非的世界上第一个集中营就打下了大英帝国的可耻烙印。英国军队在阿富汗滥杀无辜，于2011年期间先后在三个月内进行11次夜袭行动，杀死了当地33名无辜平民，肇事者却受到政府包庇，依旧逍遥法外。

三、法国

在海外犯下罪行。法国在海外殖民期间屠杀了成千上万人，犯下了危害人类罪。法国在“新月形沙丘”反恐行动中侵害平民生命安全。根据联合国马里稳定团公布的调查报告，法国军队2021年1月3日在马里中部邦蒂村发动的空袭导致19名平民死亡。

驱逐少数族裔。根据欧洲罗姆人权利中心的报告，在法国，每年有 10000 至 15000 名罗姆人被驱逐。

歧视穆斯林。法新社报道的民调显示，大约半数的在法国生活的穆斯林认为自己因宗教原因至少遭遇过一次歧视。

监狱条件堪忧。欧洲委员会防止酷刑委员会在 2019 年 12 月对法国的定期访问报告中，对法国警察局拘留条件差、监狱人满为患、被拘留者转移和接受治疗的条件差等表示严重关切。

(责编：燕勐、常红)