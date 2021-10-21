人民网北京10月21日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

湖北广播电视台记者：昨天，外交部和西藏自治区人民政府以线上线下结合方式举行外交部西藏全球推介活动。你能否进一步介绍外交部在服务地方经济社会发展方面所做工作？

汪文斌：昨天，以“新征程的中国：幸福新西藏 发展新画卷”为主题的外交部西藏全球推介活动成功举行。国务委员兼外长王毅出席并致辞，西藏自治区党委书记王君正、代理主席严金海分别讲话和推介。外交部党委书记齐玉、副部长乐玉成、部长助理邓励同各国驻华使节和国际组织驻华代表等参加。

今年是西藏和平解放70周年。70年来，西藏各族人民在中国共产党的领导下，取得了由落后到进步、由贫穷到富裕、由封闭到开放的历史性成绩，创造了“一步跨千年”的奇迹。今天的西藏已成为中国实现跨越式发展的成功缩影、中国民主人权事业进步的生动写照、中国对外开放与合作的重要窗口。

本次西藏全球推介活动是新冠肺炎疫情发生以来，外交部举行的第二场省区市全球推介活动。截至目前，外交部共为国内21个省区市和河北雄安新区举办了23场全球推介活动，参会的各国驻华使节和国际组织驻华代表等共计约5000人次。我们还先后安排40余批次驻华使节团、媒体记者团前往被推介省区市参访，推动世界了解真实、立体、全面的中国，践行服务国内发展、支持地方改革开放的重要使命。

下阶段，外交部将继续大力支持地方省区市发展建设，积极为地方“走出去”牵线搭桥，深入落实习近平主席提出的“全球发展倡议”，为中国同世界各国的共同发展、共同繁荣作出新的贡献。

新华社记者：日前，北京2022年冬奥会火种采集和交接仪式在希腊首都雅典成功举行。20日，火种顺利运抵北京，中方举行了隆重的欢迎仪式。发言人对此有何评论？

汪文斌：我们祝贺北京2022年冬奥会火种采集和交接顺利举行，也感谢希腊方面为此作出的周到安排。冬奥会火种运抵北京，承载着奥林匹克精神的火种将再次在长城内外传递，在中国大地上绽放和平和友谊的光芒。中国已经并将继续做好北京冬奥会各方面的充分准备。

2008年，北京举办了一届无与伦比的夏季奥运会。明年2月，冬奥会圣火将在北京点燃。北京也将成为全球首座“双奥”之城，为弘扬奥林匹克精神、推广奥林匹克运动作出新的贡献。

北京冬奥会是世界各国的盛会，是全球运动员公平竞技的舞台。中方愿同国际社会一道，携手彰显“更团结”的奥林匹克新精神，“一起向未来”。我们完全有信心为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会，欢迎各国运动员在北京冬奥舞台上展现冰雪运动的魅力与风采。

彭博社记者：NBA波士顿凯尔特人队篮球运动员坎特在推特上发表推文和视频，呼吁支持西藏“独立”。外交部对此有何评论？

汪文斌：你提到的这个球员，企图拿涉藏问题来博眼球、求关注，他的谬论不值一驳。刚才我也介绍了外交部举行西藏推介会的有关情况。西藏和平解放70周年来，各族人民在中国共产党的领导下，取得了由落后到进步、由贫穷到富裕、由封闭到开放的历史性成绩，创造了“一步跨千年”的奇迹。这是任何不带偏见的人士都有目共睹的。西藏是中国的一部分。我们欢迎所有不带偏见、秉持客观立场的各国朋友到西藏参观访问，同时绝不接受那些对西藏发展进步的攻击抹黑。

《北京青年报》记者：国家统计局近日发布第三季度经济数据。对此有国内外专家表示，中国经济持续稳健恢复，展现出发展韧性与活力。但也有一些外媒认为，中国经济复苏也许动力不足。发言人对此怎么看？

汪文斌：观察中国经济，既要看速度和规模，更要注重质量和效益。今年前三季度，中国经济主要宏观指标运行在合理区间。日均新注册市场主体超过7.8万户，微观活力进一步显现。城镇新增就业人数超过1000万，工业企业利润、财政收入和居民收入较快增长，经济效益持续改善。阶段性、结构性矛盾和周期性因素不会改变中国经济稳定复苏的整体态势。中国有能力、有信心实现全年目标任务，今年经济预期增速在世界主要经济体中仍将保持领先地位。

作为全球最具活力和潜力的大市场，中国始终以自身经济的持续稳健发展，为世界经济发展注入强大动力。我们积极构建更加开放的国内国际双循环，超大规模市场优势和内需潜力将持续释放。我们持续打造市场化法治化国际化营商环境，不断放宽市场准入，扩大鼓励外商投资范围，将给外商投资提供更广阔的市场和发展机遇。我们致力于建设更高水平开放型经济新体制，积极推进贸易投资自由化便利化，让各国共享中国发展机遇、实现互利共赢。今年前8个月，外国对华直接投资总额已接近去年全年的总量，再创历史新高。

展望未来，中国将加快构建新发展格局，着力深化改革开放创新，不断激发市场活力，增强发展动力，释放内需潜力，推动中国经济行稳致远，为全球经济复苏持续注入新动力。

《南华早报》记者：当地时间20日，美国驻华大使提名人伯恩斯在听证会上，呼吁美国在继续信守一个中国政策的同时继续深化对台湾的安保支持，伯并就涉疆、涉港、病毒溯源等问题指责中方。中方对此有何评论？第二个问题，当地时间20日，俄罗斯发表阿富汗问题“莫斯科模式”会议的有关声明，指出无论国际社会是否承认阿富汗新政府，与阿富汗的进一步务实合作必须考虑到塔利班接管该国的形势。中方的代表也参加了会议。发言人能否介绍中方在会议中的立场，以及会议的相关提法是否意味着中方已经正式承认塔利班政权为阿富汗的合法政府？

汪文斌：伯恩斯先生有关言论充满冷战零和思维，也与事实严重不符。中方对此坚决反对。

中国坚持走和平发展道路，永远是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。我们反对以“竞争”定义中美关系，中美即便在经贸等务实领域竞争也应该是你追我赶、共同提高的良性竞争。台湾、新疆、香港等事务纯属中国内政，不容任何外国势力干涉。所谓新疆“种族灭绝”是少数西方反华学者和美国政客炮制出来的世纪谎言，其真实目的是打压和遏制中国发展。一个中国原则是中美关系的政治基础，台湾是中国领土不可分割的一部分，美方在“八·一七”公报中就停止对台售武向中方作出过明确承诺，应言而有信。疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任的态度向世界卫生组织和国际社会分享疫情信息。病毒溯源是科学问题，少数美国政客执迷于政治溯源，抹黑和污名化中国的险恶用心路人皆知。

我们奉劝伯恩斯先生认清世界发展大势和民心所向，客观了解中国的实际情况，理性看待中国的发展和中美关系，不要低估中国人民捍卫自身权利的坚强决心、坚定意志，多说建设性的话，多做建设性的事，为促进中美关系和两国人民友谊发挥建设性作用。

关于第二个问题。10月19日至20日，外交部阿富汗事务特使岳晓勇应邀出席在莫斯科举行的中俄巴（基斯坦）三方阿富汗问题特使会议和第三次阿富汗问题“莫斯科模式”会议，同各方就当前阿富汗局势、反恐禁毒安全、对阿开展人道主义援助等议题深入交换意见，达成广泛共识。各方都强调，尊重阿富汗独立、主权和领土完整，坚持“阿人主导、阿人所有”原则，呼吁阿富汗组建广泛包容的政治架构，实施温和稳健的内外政策，尊重少数族群、妇女和儿童基本权利，采取实质措施打击各类恐怖势力，奉行睦邻友好的周边政策。各方也呼吁国际社会向阿提供急需的人道、民生和经济援助，促进阿富汗局势平稳过渡，早日实现持久和平稳定与发展繁荣。

与会期间，岳晓勇特使阐述了中方涉阿富汗政策立场，表示当前阿富汗正处在由乱而治的关键阶段，中方愿同地区国家一道，继续推进阿富汗问题政治解决进程，帮助阿富汗应对人道主义危机，推动各类涉阿多边机制形成合力，为阿富汗和平重建、持续发展营造良好外部环境。

中俄巴及与会各方还以不同形式，同与会的阿富汗临时政府代表进行了对话交流。

至于你提到的是否承认阿富汗临时政府的问题，我要告诉大家的是，阿富汗新政权还在组建过程中，国际社会也还在观察和协调。中方同相关国家就此保持着密切沟通，各方都认为有必要同阿富汗开展对话接触。

澎湃新闻记者：21日，欧洲议会全会通过《欧盟与台湾政治关系与合作报告》。中方对此有何评论？

汪文斌：世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，也是中国同欧盟关系的政治基础。欧洲议会通过的上述报告，严重违反国际关系基本准则，严重违反一个中国原则，严重违反欧盟在台湾问题上作出的公开承诺，性质和影响恶劣，中方对此表示强烈谴责和坚决反对。

欧洲议会应立即停止损害中国主权和领土完整的言行，停止挑衅和对抗。我们正告有关方面，不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。

日本广播协会记者：台湾外事部门负责人将“访问”捷克、斯洛伐克，这些国家都是中国的建交国。中方对此有何评论？

汪文斌：首先我要重申一点，就是世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府，这是铁的事实，也是国际关系的基本准则。我们对有关国家允许窜访表示强烈不满和坚决反对，敦促有关国家不要冒天下之大不韪，恶意挑衅一个中国原则，破坏双边关系政治基础和合作氛围。我们也正告台湾当局，企图挟洋自重，搞政治操弄，最终必将是死路一条。

《北京日报》记者：据报道，正在美国访问的国际原子能机构总干事格罗西向媒体表示，机构将与美英澳正式接触或以其他方式进行对话，制定对澳核潜艇实施保障监督的具体方案。格并表示，不排除其他国家将以三国核潜艇合作为先例，开展核潜艇建造计划。中方对此有何评论？

汪文斌：中方已多次强调，美英澳核潜艇合作构成严重核扩散风险，明显违反《不扩散核武器条约》宗旨和目标，中方对此严重关切并坚决反对。三国这项合作系核武器国家首次向无核武器国家转让核潜艇，意味着美英向澳扩散90%以上丰度的高浓铀，国际原子能机构现行保障监督体系却无法有效核查这些高浓铀会不会被转用于核武器。三国此举同《不扩散核武器条约》的宗旨和目标背道而驰，如不加以制止，最终甚至可能导致国际核不扩散体系的崩塌。许多国家都对此表示了关切和不满。

必须指出的是，核潜艇动力堆保障监督问题不是三国的私事，不能由三国说了算，也不能只由三国和国际原子能机构秘书处说了算，而是应该由机构所有成员国共同讨论解决这一问题所涉及的政治、法律和技术等诸多问题。在各方达成共识之前，三国不应开展核潜艇合作，机构秘书处也不应与三国达成所谓的防扩散安排，以免为扩散行为背书。

多年来，美英澳以国际核不扩散体系的领导者和维护者自居，但三国之间的核潜艇合作充分暴露了这三个国家在核不扩散问题上的虚伪和“双重标准”。中方敦促三国撤销有关错误决定，忠实履行国际核不扩散义务，多做有利于地区和平稳定的事，不要做破坏地区和世界和平稳定的扩散者。

路透社记者：《金融时报》最新报道称，中国在今夏分别于7月和8月进行了两次高超音速导弹试射。我注意到外交部已就此前报道作出回应，那么对于这个新报道有何评论？

汪文斌：我不掌握你提到的有关情况。我想重申的是，此前媒体报道的试验，是一次例行的航天器试验，用于验证航天器可重复使用的技术。

彭博社记者：菲律宾对中国政府船只在南海的“挑衅性行为”表示抗议。外交部对此有何评论？

汪文斌：中国在南海问题上的立场是一贯的、明确的。中国海上执法部门依照国内法和包括《联合国海洋法公约》在内的国际法在中国管辖海域开展执法维权行动，正当合理。

总台央视记者：我们注意到，随着疫苗产能的提高，近期中方加大了对外援助和提供新冠疫苗的力度。你能否介绍有关情况？

汪文斌：疫情发生以来，中方坚定秉持疫苗全球公共产品的属性，尽己所能向国际社会供应疫苗。中国是这么说的，也是这么做的。仅过去一周，我们就向亚非拉欧约20个发展中国家提供了超过6000万剂疫苗。截至10月17日，中国共向100多个国家和国际组织提供了超过15亿剂疫苗。

中国疫苗为助力有关国家抗击疫情发挥了积极作用，受到各方广泛欢迎和高度认可。有30多国领导人亲往机场迎接中国疫苗，30多国领导人公开接种中国疫苗。多国领导人向中方表示感谢，认为中方的宝贵支持和帮助是“患难见真情”的生动写照，树立了国际抗疫合作的典范。

习近平主席已宣布，中国将努力全年对外提供20亿剂疫苗，在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。随着疫苗产能的提升，中方将继续尽己所能向世界特别是向发展中国家提供更多安全、有效的疫苗，促进疫苗在全球公平分配和使用，为尽快彻底战胜疫情作出积极贡献。我们也呼吁其他所有有能力的国家将对外提供疫苗的承诺落实到位，为早日战胜疫情作出应有贡献。

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