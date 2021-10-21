澳大利亚家庭暴力受害者自新冠疫情暴发以来急剧增加，联邦政府从19日起开通“逃离暴力费”申请渠道，帮助这类人群摆脱暴力伴侣。

据美国有线电视新闻网报道，逃离暴力费每人申请额度为5000澳元（约合2.4万元人民币），包括现金和学费。澳大利亚联合关爱组织负责受理申请，称它在这一渠道开通前就已接到电话和短消息询问如何申请。

逃离暴力费申请渠道面向所有性别，但预计女性会在申请者中占多数。澳大利亚政府数据显示，全国每9天就有一名女性遭伴侣杀害。

近年来，澳联邦政府试图借助一系列项目消除家暴顽疾，但收效甚微，家暴发生率依然保持在高位。

一些陈旧的观点难以撼动。一项2018年的调查发现，五分之一澳大利亚人认为家暴“是对日常压力和挫折的正常反应”。

另一项研究发现，澳大利亚原住民女性遭遇暴力的几率高于非原住民女性。前者受虐而亡的可能性是后者的11倍。

澳大利亚官方数据显示，新冠疫情期间遭现任或前任伴侣肢体暴力或性暴力的女性中，有三分之二说暴力在这场公共卫生危机期间开始或加剧。

疫情触发的“封城”阻碍许多女性结束备受折磨的关系。尽管政府眼下放宽防疫限制，但房租上涨让女性脱离暴力伴侣变得更难。

另外，澳大利亚男女收入差距因疫情扩大，失业女性数量多于男性。

联邦政府一次性发放5000澳元逃离暴力费，可能在某种程度上帮助女性摆脱暴力，但女性想要过上安定日子，需要更多钱。

澳大利亚工会理事会2017年发现，女性摆脱暴力伴侣的“成本”为1.8万澳元（8.6万元人民币），包括律师费、安家费。这笔费用今年可能更高。（陈丹）（新华社专特稿）

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