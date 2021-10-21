人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

疫情加剧家暴 澳政府发放“逃离暴力费”

2021年10月21日09:22 | 来源：新华网
小字号

　　澳大利亚家庭暴力受害者自新冠疫情暴发以来急剧增加，联邦政府从19日起开通“逃离暴力费”申请渠道，帮助这类人群摆脱暴力伴侣。

　　据美国有线电视新闻网报道，逃离暴力费每人申请额度为5000澳元（约合2.4万元人民币），包括现金和学费。澳大利亚联合关爱组织负责受理申请，称它在这一渠道开通前就已接到电话和短消息询问如何申请。

　　逃离暴力费申请渠道面向所有性别，但预计女性会在申请者中占多数。澳大利亚政府数据显示，全国每9天就有一名女性遭伴侣杀害。

　　近年来，澳联邦政府试图借助一系列项目消除家暴顽疾，但收效甚微，家暴发生率依然保持在高位。

　　一些陈旧的观点难以撼动。一项2018年的调查发现，五分之一澳大利亚人认为家暴“是对日常压力和挫折的正常反应”。

　　另一项研究发现，澳大利亚原住民女性遭遇暴力的几率高于非原住民女性。前者受虐而亡的可能性是后者的11倍。

　　澳大利亚官方数据显示，新冠疫情期间遭现任或前任伴侣肢体暴力或性暴力的女性中，有三分之二说暴力在这场公共卫生危机期间开始或加剧。

　　疫情触发的“封城”阻碍许多女性结束备受折磨的关系。尽管政府眼下放宽防疫限制，但房租上涨让女性脱离暴力伴侣变得更难。

　　另外，澳大利亚男女收入差距因疫情扩大，失业女性数量多于男性。

　　联邦政府一次性发放5000澳元逃离暴力费，可能在某种程度上帮助女性摆脱暴力，但女性想要过上安定日子，需要更多钱。

　　澳大利亚工会理事会2017年发现，女性摆脱暴力伴侣的“成本”为1.8万澳元（8.6万元人民币），包括律师费、安家费。这笔费用今年可能更高。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部