中新网10月19日电 据澳洲网报道，在中澳关系紧张的背景下，许多曾在中国工作的澳大利亚媒体人离开了中国。澳媒《悉尼晨锋报》近日采访了仍留在中国的几位澳籍媒体人。他们认为，还原真正的中国十分重要。

10年前，哈丁第一次来到中国。金发碧眼，中文流利，被粉丝称为“Hazza”的他，翻唱的中国流行歌曲在社交媒体平台油管(YouTube)上获得了数十万的点击量。但他没有成为流行歌星。广东广播电视台的一名制片人在社交媒体上发现了哈丁，并邀请他参加电视台新国际频道主持人的面试。随后，他成为了一名电视记者。

如今，哈丁是少数留在中国的澳籍媒体工作者之一。“老实说，在某种程度上，我感到很难过，”哈丁谈到澳大利亚记者离开中国时说，“因为我认为中国对澳洲的未来非常重要。”

作为广东广播电视台唯一的外籍主播，哈丁负责主持该电视台大部分的英语内容，还有一些中文节目。作为副业，他经常在自己的YouTube频道HazzaChinaVlogs上发布英语视频，经常讨论澳大利亚和中国日益恶化的关系，同时把自己定位为中立者。

去年11月，哈丁就中国外交部发言人赵立坚发布的“推特”漫画事件发声，被直接卷入了两国的外交紧张之中。当时，哈丁在“推特”上向赵立坚表示：“作为一名澳洲人，我感到羞愧。今天是我第一次考虑放弃我的国籍。我向你和你所做的所有努力表示敬意。我希望我们国家的领导人可以向你们学习，只有这样，世界才能和平与繁荣。”

几天后，哈丁的言论被西方人视为叛徒行为，他试图在油管视频中澄清自己的立场。“在我留下这条评论的那天晚上，我真的为我们的国家感到羞愧，因为我们的民众更关心一条推特，而不是关心我们卷入阿富汗战争而失去的生命。我是一名爱国的澳洲人，我爱我的国家。”

来自墨尔本的麦卡钦(Alex McCutcheon)和格雷(Jerry Grey)是北京《环球时报》的撰稿人。在中国多年的生活让他们开始怀疑西方媒体的动机，怀疑西方媒体所说的中国在新疆侵犯人权的说法，并且怀疑西方媒体在攻击一个他们认为是在为人民服务的中国政府。

现年40岁的麦卡钦为香港卫视工作了11年，他是这里唯一的外国新闻主播，每周主持一档名为《东边西边(East Meets West)》的访谈节目。香港卫视虽然总部设在香港，但其融资依赖中国内地。麦卡钦表示：“我不认为我在为一个有点受控制的组织工作，这只是意味着我在一个系统内工作。我认为，我们这个工作的部分目标是，为这里正在发生的事情提供一些更积极的形象。”麦卡钦坚称他从未被电视台强迫去追求某一条路线。“我在这家公司的全职工作中，他们可能有特定的目标和叙事，但我不觉得我在任何方面偏离了真相，我肯定没有因为在胁迫或压力下发表声明，并因此收到过任何报酬。”

麦卡钦和哈丁都对外国政府和媒体针对"中国在新疆侵犯人权"说法持怀疑态度。麦卡钦说：“目前，关于‘新疆集中营’有一个非常有争议的观点。从我所能看到的一切来看，并没有很多证据支持这些说法。”哈丁也称，西方媒体对中国的报道并不总是与他在中国的生活经历相符，这让他怀疑自己原本会“信任和敬仰”的新闻来源。

格雷是一名退休教师，他在广东省中山市教了十多年英语。他现在为《环球时报》和中国国际电视台(CGTN)撰稿，自己也会写一些博客。他表示，他已经在新疆骑行了3000多公里。“从来没有人说过你不能在这里拍摄。从来没有人说，让我们看看你拍了什么，”他说。“我每天都和警察打交道，他们非常非常有礼貌。他们会说‘你想喝水吗？你想要吃一些水果吗？”格雷称：“这不是英国广播公司(BBC)对外宣传的形象。其实我也可以拍下警察推搡我的视频。这很容易做到，因为那里有很多警察。”

格雷表示，中国官方媒体从来没有“说过不真实的事情”。此外，格雷也称，别国媒体的报道将中国的政府控制描绘成一种邪恶的东西。他说：“在中国，有些人可以坐在街上喝着啤酒，谈论中国有多糟糕。但在澳洲你不能这样做，在加拿大你不能这样做，你会被逮捕的。但是在中国，你真的过着充满自由的生活，这是一种非常愉快的生活。”

(责编：苏缨翔、杨牧)