贾平凡

9月28日，全国政协办公厅、中共中央统战部、国务院侨办、国务院港澳办、国务院台办、中国侨联在北京人民大会堂联合举行国庆招待会，庆祝中华人民共和国成立72周年。出席人员中，有800多名港澳台侨各界代表。

中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋在国庆招待会上致辞强调，海外侨胞和归侨侨眷是实现民族复兴的重要力量，要竭诚做好各项为侨服务工作，支持广大侨胞深度参与祖国全面现代化进程，讲好中国故事，传播好中国声音，同圆共享中国梦。

今年国庆，站在中国共产党成立100周年这一重要历史节点上，海内外中华儿女无不心潮澎湃、欢欣鼓舞。百年来，在中国共产党的坚强领导下，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，迎来了实现伟大复兴的光明前景。就在今年，中国如期完成了第一个百年奋斗目标——全面建成小康社会，又马不停蹄地向着第二个百年奋斗目标——全面建成社会主义现代化强国进发。击鼓催征，奋楫扬帆，在实现中华民族伟大复兴中国梦的新征程上，中国人民的心气更齐、干劲更足！

中国梦是国家梦、民族梦，也是每个中华儿女的梦。同圆共享中国梦，6000万遍布六大洲的华侨华人有热情，有力量，更有信心。

信心源于携手同行百年的深情厚谊。回望中共百年航程，华侨华人始终是一支不容忽视的力量：从“万里投荒”、牵线建党的杨明斋，到深品真理味道、苦心翻译《共产党宣言》的陈望道；从组织华侨回国抗战、亲赴延安考察的陈嘉庚，到发表“国是主张”、破除万难回国参加新政协的司徒美堂；从大革命时期就积极入党的大批华侨，到自愿报名回国参加抗战的南侨机工；从新中国成立后，毅然放弃国外优越的生活、回国参加社会主义建设的海归科学家，到改革开放后第一批投资中国的华商侨企；从“一带一路”的践行者到新时代的大国侨民……心系桑梓，赤子情深！可以说，无论是党史还是新中国国史，华侨华人都是名副其实的见证者、参与者和贡献者。以史为鉴、开创未来，在全面建设社会主义现代化强国的进程中，华侨华人将一如既往地将个人事业和中国的发展建设结合起来，书写与祖（籍）国风雨同舟的新篇章。

信心源于牵线中外交流的丰富经验。既回报祖（籍）国，又造福住在国，是华侨华人的最大心愿。改革开放40多年来，广大华侨华人的爱国心、报国志得以充分展现。迄今，华商一直是中国引进外资的主体。据统计，港澳侨商企业约占中国外资企业总数的70%，投资约占中国实际利用外资总额的60%以上。此外，一大批回国的高层次人才成为中国各条战线、各个领域的技术骨干和各学科的领军人物。海外华侨华人不仅带回了资金、技术和先进的理念，还以开放包容的胸怀，积极在海外传播中华文化，促进中外民心相通。与此同时，海外华侨华人也发挥自身优势，积极融入和回馈当地社会，为住在国同中国各领域交流合作牵线搭桥，为促进世界和平与发展作出重要贡献。未来，随着中国日益走近世界舞台中央，华侨华人大显身手的空间更大了、机会更多了。

信心源于中国日新月异的发展速度。新中国成立以来，中国社会早已发生了翻天覆地的变化，综合国力和人民生活水平显著提高。如今，中国已成为全球第二大经济体和世界经济增长重要引擎。14亿多人口的庞大市场，4亿多中等收入群体，拥有全球最大和最有潜力的消费市场……开放的中国不断向世界各国释放发展新机遇。身处海外，广大华侨华人嗅觉敏锐，出手果断，充分利用自身熟悉祖（籍）国和住在国语言、法律、文化习俗等优势，搭乘机遇快车，实现更大发展。去年以来，面对新冠肺炎疫情大考，广大华侨华人和中国守望相助、共渡难关，为全球抗疫合作和经济复苏做出重要贡献。未来，背靠强大的祖（籍）国，华侨华人将不断探索互利互惠的开放合作新路，为中国和世界的经济增长作出更多新贡献。

寻求最大公约数，画出最大同心圆。只要海内外全体中华儿女心往一处想、劲往一处使，就一定能汇聚起实现民族复兴的磅礴力量！

(责编：袁勃、牛镛)