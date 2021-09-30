新华社北京9月28日电 9月28日，国务委员兼外长王毅以视频方式同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利共同主持第十一轮中欧高级别战略对话。

王毅说，中欧都认为，双方交往应坚持相互尊重、求同存异，扩大合作面，减少对手面，维护以联合国宪章和国际法为基础的国际秩序，合作应对疫情、气候变化等共同挑战。欧方多次表示，欧盟欢迎中国发展，无意搞制度性对抗，不会参与任何形式的“新冷战”，中方表示赞赏。近期，中欧接触对话增多，达成不少共识，有助于增进了解、扩大互信、减少误判。我们要巩固好积极势头，增进政治互信，妥善管控分歧，为应对全球性挑战作出中欧两大力量的贡献。

博雷利表示，发展对华关系是欧盟重要议程，欧中保持密切、畅通沟通十分重要。欧方愿同中方一道，筹备好下阶段双方高层交往。欧方欢迎习近平主席提出的全球发展倡议，这将对全球经济复苏和消除贫困发挥重要作用。高度赞赏中方宣布不再新建境外煤电项目。愿继续同中方加强抗疫、气候变化和生物多样性保护等合作。

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