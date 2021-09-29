新华社北京9月29日电 综合新华社驻外记者报道：中国国务院新闻办公室26日发表《新疆的人口发展》白皮书，多国专家学者日前在接受新华社记者采访时表示，新疆的人口发展世人有目共睹，西方反华势力编造所谓“种族灭绝”谎言，企图蒙蔽国际社会，误导国际舆论，阻遏中国发展进步，注定不会得逞。

约旦中国问题专家萨米尔·艾哈迈德说，《新疆的人口发展》白皮书再次向世界表明，新疆人口的发展是经济社会发展的必然结果，符合世界人口发展的普遍规律。白皮书同时凸显中国为维护各民族团结和实现各民族共同发展作出的重要努力。艾哈迈德指出，少数西方势力编造、炒作所谓“种族灭绝”等不存在的问题，本质上是企图阻遏新疆乃至整个中国的发展进步。

叙利亚政治问题专家加桑·优素福说，大量的数据和事实表明，中华人民共和国成立以来，新疆人口快速发展，人口素质也不断提升，各族人民的生活环境、预期寿命、受教育水平等各项指标都实现重要发展。优素福直言，美国等西方国家通过炮制所谓“种族灭绝”“强迫劳动”等谎言抹黑中国，目的是利用这个话题牵制中国的发展进步，掩盖自身侵犯人权的劣迹和陷入危机的国家治理状况，这种图谋注定不会得逞。

巴基斯坦经济学家阿内尔·萨勒曼说, 白皮书展示了新疆经济社会发展的真实情况。通读白皮书后可以发现，2000年至2020年，新疆维吾尔族人口年均增长率远高于同期中国少数民族人口年均增长率。过去70多年，新疆人口快速发展，人口素质、人均预期寿命不断提高，城市化和工业化速度不断加快。“我看到过许多展现新疆各地建设成果的真实视频，新疆的城市化和现代化水平之高令人感到振奋。”萨勒曼指出，白皮书有力驳斥了西方反华势力编造的谎言。“我曾接触过从未去过中国、却编造出所谓‘种族灭绝’谎言的作者，发现他们仅凭一两段充满偏见的采访就能编造出这样的‘故事’，这种行径其实是犯罪。”

法国中国问题专家索尼娅·布雷斯莱表示，她多次访问新疆，看到新疆经济快速发展、社会稳定、人民安居乐业。在新疆，中国政府促进多民族融合发展，保护各民族习俗和宗教文化。她自己在新疆采访过大量民众，听他们讲述各自经历，感受到新疆各族人民对国家的热爱和对政府的信任。

俄罗斯科学院远东研究所中国社会经济研究中心主任安德烈·奥斯特洛夫斯基说，2005年以来他访问新疆8次，看到新疆近年来快速发展，宗教场所、宗教信仰自由得到切实保护。他2019年参观了被西方污蔑为所谓“集中营”的职业技能教育培训中心。“在我们俄罗斯人看来，这些就是职业技能学校。”他说，2000年至2020年，新疆维吾尔族人口增加了300万以上，年均增长率远高于同期中国少数民族人口年均增长率，这难道是某些西方媒体口中的“种族灭绝”？

乌兹别克斯坦塔什干国立东方学院副教授安里·沙拉波夫表示，新疆的人口发展符合世界人口发展的普遍规律，这不仅证明了新疆各项事业取得巨大成就，也表明中国作为一个多民族的国家，在确保各少数民族人口增长方面取得的重要成就。（参与记者：胡晓光、冀泽、郑一晗、蔡国栋、唐霁、蒋超、泽连科夫）

(责编：郝江震、岳弘彬)