新华社日内瓦9月27日电 在联合国人权理事会第48届会议期间，中国、白俄罗斯、朝鲜和委内瑞拉常驻团27日在日内瓦共同举办“美国、加拿大、澳大利亚侵犯土著人权利”主题视频边会，敦促三国采取切实举措改善土著人人权状况。

中国常驻日内瓦代表团蒋端公使表示，美国、加拿大和澳大利亚在历史上对土著人进行系统性种族清洗和文化灭绝，犯下种族灭绝罪和反人类罪。当前，这些国家针对土著人的歧视性法律和政策仍在生效，土著人在政治参与、医疗、教育、就业等诸多领域面临根深蒂固的不平等和歧视，生存状况长期得不到改善，在新冠疫情冲击下进一步雪上加霜。这些国家的土著人权利已成为“人权黑洞”。

俄罗斯、朝鲜、委内瑞拉、白俄罗斯等国常驻代表和高级外交官表示，美国、加拿大和澳大利亚自诩为“人权先锋”，但其自身人权状况千疮百孔。这些国家土著人的土地等资源被掠夺，长期面临系统性歧视、社会不公和暴力威胁。近期在加拿大寄宿学校旧址连续发现大量土著儿童遗骸和无名坟墓，暴露了这些国家的历史罪行。国际社会应谴责这些国家大肆侵犯土著人人权的行径，敦促其向土著人提供赔偿，实现公平正义。

与会的加拿大莫霍克部落领袖赛斯表示，加拿大土著人今日的种种悲惨处境皆始于几百年前盎格鲁－撒克逊人殖民活动。殖民者为攫取利益，将土著人世代生活的土地据为己有，大肆掠夺各类资源，直到今天仍利用《印第安人法》特别是“保留地”制度限制土著人自由活动。加政府严厉压制土著人要求获得公平正义的呼声，这是对国际法的严重践踏，国际社会必须对侵犯土著人人权的施暴者追究责任。

加拿大梅蒂人原住民部落成员金伯尔表示，殖民者对加土著人长期实行种族屠杀和文化灭绝。加政府曾设立土著儿童寄宿学校，旨在消灭土著人语言文字、知识体系和身份认同，最终同化土著人。大量土著儿童被迫与父母分离，不予配合则惨遭杀害。时至今日，土著人依旧是加社会中最受压迫、最贫困的群体。

澳大利亚卡迪哥部落后裔汉娜说，殖民历史导致澳土著人长期遭受种族歧视和经济剥削。澳政府以保护土著儿童为名，强迫其与父母分离，住进寄宿学校，导致大量土著儿童无法传承本民族文化，成人后也难以融入主流社会，成为“被偷走的一代”。

中国经士智库总裁田士臣指出，国际人权法长期对土著人人权受侵犯问题关注不够，根本原因在于美国等西方大国的政治阻挠。美国土著人群体面临贫困、失业、住房条件差、生存环境恶劣等诸多问题，土著妇女更易遭受性暴力甚至谋杀。美国政府未采取实质行动保护土著人人权。国际社会应加大对美国等土著人人权问题的关注，对侵犯土著人人权的行为进行调查，将施暴者绳之以法。

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