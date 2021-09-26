人民网讯 近日，全国人大常委会副委员长、民建中央主席郝明金率队赴河北丰宁开展定点帮扶工作调研，出席民建中央帮扶丰宁座谈会并讲话。在座谈会捐赠仪式上，全国人大代表、民建中央对外联络委员会主任、中华思源工程扶贫基金会副理事长兼秘书长、中国电商乡村振兴联盟主席、中国慈善联合会副会长、中国慈善家李晓林博士介绍帮扶丰宁工作开展情况，同时代表中华思源工程扶贫基金会向丰宁县捐赠1300万元款物。

李晓林说：“自1991年民建中央对口帮扶丰宁以来，孙起孟、成思危、陈昌智、郝明金等几代民建中央领导人，三十年如一日，为丰宁群众脱贫致富奔小康倾注了大量心血，虽然起孟老、思危主席已经永远离开了我们，但我们始终不忘几代领导人的初心，传承民建优良传统，接续帮扶丰宁。”

李晓林介绍，中华思源工程扶贫基金会自2007年成立以来，已向丰宁县捐赠4700万元款物。2021年，思源再向丰宁县医疗卫生、教育助学、乡村振兴等事业捐赠1300余万元款物；并在商务部电子商务和信息化司指导下，联合中国电商乡村振兴联盟成员单位，已帮助丰宁县对接销售2579.57万元农产品。

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