人民网北京9月16日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持16日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：今年恰逢上海合作组织成立20周年。在此背景下，习近平主席将出席本次纪念峰会并发表重要讲话。请问中方对本次峰会有何期待？

赵立坚：今年是上海合作组织成立20周年。20年来，成员国始终遵循“上海精神”，超越社会制度和历史文化差异，成功走出了一条新型区域组织的合作与发展道路，在地区和国际事务中发挥了积极作用，为建设新型国际关系和构建人类命运共同体作出了重要理论与实践探索。

当前，百年变局和世纪疫情叠加交织，国际和地区形势复杂深刻演变。上合组织在维护地区安全稳定，促进各国发展振兴方面肩负着更加重要的使命。在即将举行的上合组织峰会上，习近平主席将同与会各国领导人全面总结上合组织成功经验，就新形势下上合组织各领域合作以及重大国际和地区问题深入交换意见，批准一系列重要合作文件，规划组织下步发展方向。相信在各国领导人亲自推动下，上合组织必将在新起点上取得新发展，继续致力于构建更加紧密的命运共同体，更好地造福地区各国人民。

塔斯社记者：今天，韩国外交消息人士告诉塔斯社，朝鲜半岛核问题“六方会谈”可能将于今年底重启。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到9·19快到了。坦率地说，我还没有注意到你提到的这个消息。我可以回去跟我的同事去了解一下。

新华社记者：能否介绍上海合作组织和集体安全条约组织成员国领导人阿富汗问题联合峰会情况？

赵立坚：塔吉克斯坦目前分别担任上海合作组织和集体安全条约组织轮值主席国。根据塔吉克斯坦等方建议，两组织商定于17日举行成员国领导人阿富汗问题联合峰会。该峰会将在上合组织峰会后衔接举行。

阿富汗局势攸关地区安全稳定。上海合作组织和集体安全条约组织成员国都是阿富汗的近邻，都积极支持阿富汗和平和解进程。中方作为上合组织成员国，愿同有关国家密切沟通协调，共同推动阿富汗构建开放包容的政治架构，施行温和稳健的内外政策，同各类恐怖组织彻底切割，同周边国家友好相处。中方愿继续同阿富汗发展睦邻友好合作关系，为阿富汗和平与重建发挥建设性作用。

澳亚卫视记者：第一，欧盟轮值主席国斯洛文尼亚总理日前致函欧盟成员国领导人，指责中国“驱逐”立陶宛大使，称这影响了中欧整体关系，并呼吁各国团结起来防止中国“威胁”任何一个国家。发言人对此有何评论？第二，印度媒体报道称，印度计划在23日试射该国国产“烈火-V”洲际弹道导弹，该导弹射程约为5000公里，将诸多中国内陆城市纳入攻击范围，发言人对此有何评论？

赵立坚：关于你的第一个问题。立陶宛涉台问题的是非曲直已十分清楚，责任完全在立方。中方敦促斯洛文尼亚和欧盟方面在涉台问题上采取正确客观立场，不要借题发挥，给中欧关系制造新的麻烦。斯方应认清台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则，慎重妥善处理涉台问题，避免为中斯关系造成不必要的干扰。

关于你的第二个问题。维护南亚地区的和平、安全与稳定，符合各方共同利益。中方希望各方为此作出建设性努力。对于印度能否发展可运载核武器的弹道导弹，安理会第1172号决议已有明确规定。

《中国日报》记者：15日，王毅国务委员兼外长访问了韩国。发言人能否介绍访问情况，中方对未来中韩关系发展有何期待？

赵立坚：9月14日至15日，王毅国务委员兼外长对韩国进行正式访问，会见文在寅总统，同郑义溶外长举行会谈。

王毅国务委员表示，中韩是无法分开的近邻，更是互利共赢的伙伴。中方愿同韩方以纪念建交30周年为契机，继续保持高层交往，深化经贸、人文、环保等领域合作，扩大民间友好往来，推动两国关系实现更大发展。中方坚定支持半岛南北双方克服困难，排除干扰，改善关系，将继续为维护半岛和平稳定及实现半岛长治久安发挥建设性作用。中韩可加强在联合国、二十国集团、世贸组织等多边框架和气候变化、安理会改革等全球性问题上的合作，为促进地区与世界和平与发展贡献智慧和力量。

韩方表示，韩方愿以两国建交30周年和“韩中文化交流年”为契机，同中方加强高层互动，扩大人文交流，推动经贸、环保等领域合作取得更丰硕成果，进一步发展面向未来的韩中关系。韩方赞赏中方为维护朝鲜半岛和平作出的贡献，支持中方举办北京冬奥会，不赞同将溯源政治化，愿同中方在多边机构加强协调配合，共同应对疫情、气候变化等全球性挑战。

深圳卫视记者：据报道，美国联邦调查局（FBI）近日发布报告称，美2020年共发生7759起仇恨犯罪，同比增长6%，创2008年以来新高。发言人对此有何评论？

赵立坚：美方报告显示，从2019到2020年，美国针对非裔的犯罪数量从1930起增至2755起，针对亚裔的袭击事件从158起升至274起，种族主义已经成为增幅最大的仇恨犯罪原因。此外，美国大城市警察局长协会近日发布报告显示，2020年美国主要城市暴力犯罪数量居高不下，枪支暴力犯罪更是积重难返。截至目前，美已经发生200多起大规模枪击事件，因此丧生的儿童和青少年数量高达1079人。

这些数据令人触目惊心，但这只是美国严重人权问题的一个缩影。美国的系统性种族主义根深蒂固，弗洛伊德们无法呼吸，许多少数族裔生活在歧视和恐惧中，4000多万人在贫困中挣扎。美国在历史上对印第安人进行惨绝人寰的屠杀，大量寄宿学校的原住民儿童遭受虐待。美国长期任意监禁海外移民，造成无数家庭破裂的惨剧。美国在雇佣童工、强迫劳动方面也犯下累累罪行。

美国有一首家喻户晓的歌曲叫《答案在风中飘》。歌词这样写道，“一个人要转头多少次，还假装视而不见；一个人要长几双耳朵，才能听见民众哭泣；还要牺牲多少生命，他才知道太多人已经死去？”美方应该认认真真听听民众的哭泣和呐喊。

法新社记者：第一，美国、英国、澳大利亚宣布建立新的军事伙伴关系，并（在此框架下）向澳提供核动力潜艇。有人说此举是为了制衡中国在印太地区的影响。中方对此有何评论？第二，根据一本新书，美参联会主席米利曾致电中国军方，强调美国不会对中国发起军事攻击。中方对此有何评论？

赵立坚：美国、英国与澳大利亚开展核潜艇合作，严重破坏地区和平稳定，加剧军备竞赛，损害国际核不扩散努力。美、英向澳大利亚出口高度敏感的核潜艇技术，再次证明他们将核出口作为地缘政治博弈的工具，采取“双重标准”，这是极其不负责任的行径。澳大利亚作为《不扩散核武器条约》的无核武器缔约国和《南太平洋无核区条约》的缔约国，引进具有战略军事价值的核潜艇技术，包括周边国家在内的国际社会有理由质疑澳方恪守核不扩散承诺的诚意。中方将密切关注相关事态发展。

中方一贯认为，任何地区机制都应顺应和平与发展的时代潮流，有助于增进地区国家间互信与合作，不应针对第三方或损害第三方利益。搞封闭、排他的“小圈子”、小集团”违背时代潮流，与地区国家的愿望背道而驰，不得人心，也没有出路。

有关国家应摒弃陈旧的冷战零和思维和狭隘的地缘政治观念，尊重地区国家民心，多做有利于地区和平稳定发展的事，否则只会搬起石头砸自己的脚。

关于你的第二个问题。我不了解你提到的具体情况。我可以告诉你的是，作为联合国安理会常任理事国和世界前两大经济体，中美合则两利、斗则俱伤。

巴通社记者：9月13日，巴基斯坦总理伊姆兰·汗与多家在巴中国企业CEO举行会谈，强调巴政府将为他们在巴运营提供合作与支持。中方对此有何评论？

赵立坚：中方赞赏伊姆兰·汗总理本人以及巴基斯坦政府对中巴务实合作的高度重视和为此作出的积极努力。

中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴。近年来，两国经贸合作不断深化。中国已连续多年成为巴基斯坦最大投资来源国和最大贸易合作伙伴。中方愿同巴方一道，推动中巴经济走廊高质量发展，持续深化拓展两国合作。中方希望巴方继续为中国企业赴巴投资兴业营造良好环境，实现互利共赢和共同发展。

俄罗斯卫星通讯社记者：也是关于美英澳三边安全伙伴关系的问题。据澳大利亚媒体报道，澳大利亚总理称，澳此前和中国和其他亚太地区国家曾就此问题进行磋商交流，并向北京发出公开邀请，以讨论这个问题。中方对此有何评论？

赵立坚：我不了解你说的有关情况。我愿重申，相互尊重和良好互信是各国间开展对话与合作的前提。当前中澳关系出现困难局面，责任完全在澳方。当务之急是澳方要正视两国关系受挫的症结，认真思考到底将中国视为伙伴还是威胁，切实秉持相互尊重、平等相待的原则和全面战略伙伴关系精神处理两国关系，多做有利于增进两国互信、促进务实合作的事。

路透社记者：第一，德国外交部发言人称中国拒绝德国一艘军舰驶入当地港口。中方对此有何评论？第二，台湾周四提议在未来五年增加近90亿美元“国防”支出，并警告称中国是严重威胁。中方对此有何评论？

赵立坚：关于你的第一个问题。在中国和东盟国家的共同努力下，南海局势保持总体稳定。但是近年来，个别大国为维护霸权，频频打着维护航行自由的旗号，派遣军机军舰到南海耀武扬威，挑起事端，在海洋等问题上蓄意制造矛盾。中方维护国家领土主权和海洋权益的决心坚定不移，将继续通过协商谈判同有关当事国妥善处理分歧。我们也希望域外国家尊重地区国家维护南海和平稳定的努力，发挥建设性作用。

中方重视发展中德全方位战略伙伴关系，包括两军合作，愿在相互尊重、增进互信基础上开展友好交流，希望有关方面为此创造良好氛围。

关于你的第二个问题。这恐怕不是外交问题吧。我想强调的是，台湾是中国的一部分。中国必须统一，也必然统一。这一历史大势是任何人任何势力都无法阻挡的。我们正告台湾当局，任何以武谋独、以武拒统的图谋都是自不量力，必将失败。

(责编：徐祥丽、刘慧)