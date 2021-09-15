新华社伦敦9月14日电（记者张薇）国际兴奋剂检测机构（ITA）14日透露，英国短跑选手乌贾的东京奥运会B瓶尿样检测结果仍呈阳性。如无意外，英国男子4x100米接力队在东京奥运会上获得的银牌将被剥夺。

27岁的乌贾今年6月在英国国内锦标赛上赢得男子百米冠军。他在东京奥运会上是英国男子4x100米接力队的首棒选手，英国队当时以0.01秒的差距败给最终的冠军意大利队，加拿大队、中国队分列第三和第四。

然而，乌贾决赛后的尿样在兴奋剂检测中被查出两种有助于增肌减脂的违禁物，独立于国际田联的田径诚信委员会（AIU）因此于8月12日宣布对其进行临时禁赛。乌贾在沉默两天后发表声明强调，自己从来没有也绝对不会故意使用违禁药物。

ITA在报告中表示，根据运动员本人的要求，世界反兴奋剂机构认可的东京实验室于8月19日对B瓶尿样进行了分析，结果与A瓶吻合。ITA已于9月8日将此案移交国际体育仲裁法庭的反兴奋剂部，由其考虑有关兴奋剂违规的调查结果以及取消英国队4x100米接力成绩。

“依据国际奥委会的反兴奋剂条例以及世界田联的反兴奋剂条例，若参加接力比赛的选手出现兴奋剂违规，接力队的比赛资格将自动被取消，连带比赛成绩、头衔、奖牌、积分、奖金以及出场费等一律收回。”ITA在报告中解释说。

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