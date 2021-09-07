人民网北京9月7日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

一、应柬埔寨首相洪森邀请，国务院总理李克强将于9月9日出席以视频方式举行的大湄公河次区域经济合作第七次领导人会议。

二、应越南常务副总理范平明和外长裴青山、柬埔寨副首相兼外交与国际合作部大臣布拉索昆、新加坡外长维文、韩国外长郑义溶邀请，国务委员兼外交部长王毅将于9月10日至15日对越南、柬埔寨、新加坡、韩国进行正式访问，并同越南常务副总理范平明共同主持中越双边合作指导委员会第十三次会议。

总台央视记者：你刚才发布了李克强总理将出席大湄公河次区域经济合作（GMS）第七次领导人会议的消息。中方如何评价当前GMS合作进展？对此次会议有何期待？

汪文斌：大湄公河次区域经济合作启动29年来，在基础设施建设、区域经济一体化等方面开展了卓有成效的合作，为次区域可持续发展作出了重要贡献。当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，次区域各国人民生命健康和经济社会发展受到严重冲击。第七次领导人会议以“加强合作，应对新十年的挑战”为主题，对次区域各国携手抗击疫情、促进经济复苏具有重要意义。

中国和湄公河国家山水相连、利益相融、命运与共，合作优势得天独厚。长期以来，中方积极参与大湄公河次区域经济合作进程，为推进各领域务实合作发挥了积极作用。期待各方以此次领导人会议为契机，继续发扬伙伴精神，深化命运共同体意识，共同谋划抗疫和复苏举措，携手开创次区域发展合作新局面，为各国繁荣振兴增添新的动力。

新华社记者：你能否介绍王毅国务委员兼外长此访的主要目的和考虑？

汪文斌：越南、柬埔寨、新加坡和韩国都是中国周边近邻和重要合作伙伴。面对新冠肺炎疫情，中国同周边国家守望相助、共克时艰，走在全球抗疫和疫后复苏的前列。王毅国务委员兼外长此访充分体现了中方对同四国提升友好关系、深化互利合作的高度重视和真诚意愿。

访问期间，王毅国务委员兼外长将同各方进行深入战略沟通，推动落实习近平主席同四国领导人达成的重要共识，以抗疫和发展合作为主线，促进中国构建新发展格局和各国发展战略对接，深化“一带一路”合作和人类命运共同体建设。中方愿同四国一道，推动双边关系不断取得新的成果，共同捍卫多边主义和国际公平正义，为促进地区乃至世界的和平稳定和繁荣发展注入更多正能量。

《环球时报》记者：据报道，6日，针对洪都拉斯左翼政党自由重建党候选人卡斯特罗表示，若能赢得11月的大选将同中国建立外交关系一事，台湾地区外事部门发布声明警告洪都拉斯不要接受中国大陆“浮华虚假”的承诺，这是大陆破坏台湾与“盟友”关系的一贯伎俩。中方对此有何评论？

汪文斌：世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，坚持一个中国原则是人心所向，大势所趋。中方欢迎一切认同支持一个中国原则的言行。

我们也正告台湾当局，“台独”是死路一条，“金元外交”的伎俩遭人唾弃。任何逆历史潮流、挟洋自重的图谋注定会以失败而告终。

总台央视记者：据媒体报道，中国台湾地区智库表示，中国台湾地区应把加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）作为优先事项。如果中国先加入CPTPP，将阻碍中国台湾地区加入CPTPP，参加区域贸易一体化。中方对此有何评论？

汪文斌：在中国台湾地区参与区域经济合作的问题上，必须按一个中国原则来处理。我们坚决反对任何国家与中国台湾地区商签具有主权意涵和官方性质的协议。在这个问题上，中方的立场是明确和坚定的。

《中国日报》记者：据报道，本周国际原子能机构副总干事埃弗拉尔将带队赴日本，与日本原子能规制委员会、经济产业省和外务省等讨论福岛核污染水的安全处置问题，并实地考察福岛第一核电站。请问中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。我们希望国际原子能机构秉持客观、公正、科学和负责任的态度，充分听取利益攸关方意见，协助国际社会对日本核污染水处置进行事前、事中、事后的评估与监督核查，确保核污染水处置绝对安全。日方应给予国际原子能机构全面配合，包括就所有可能的核污染水处置方案选项进行充分协商，在数据准确性和处置手段有效性等方面接受监督核查。

当前，日本政府不顾国际社会关切，执意推进向海排放核污染水的准备工作。我们希望日方立即撤销错误决定，在同利益攸关方和有关国际机构充分协商并达成一致前，不得擅自启动核污染水排海。

塔斯社记者：北约秘书长斯托尔滕贝格周一在北约军控会议上呼吁中国加入国际限制核武器的努力，并称中国核力量缺乏透明度。你对此有何评论？

汪文斌：中方对北约近来不断渲染“中国核威胁论”表示严重关切和坚决反对。中国一直坚持自卫防御核战略，始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平。中国恪守任何时候和任何情况下不首先使用核武器的政策，明确承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。中国从未参加任何形式的核军备竞赛，也没有在国外部署核武器。任何国家只要无意威胁和损害中国主权、安全和领土完整，都不会受到中国国防力量的威胁，也不应该感到这样的威胁。

国际社会真正应该感到关切的是北约的核共享政策。作为冷战期间形成的一个政治军事组织，北约直到今天仍然通过核共享安排拥有全球最大规模核武库，部分成员国还在加紧推进核力量现代化。很多国家认为，北约的核共享政策违反《不扩散核武器条约》规定，核力量高度不透明，加剧核扩散与核冲突风险。对此北约却避而不谈，反而不断混淆视听、鼓噪“中国核威胁论”，这是典型的双重标准。如果北约真正关心核军控问题，就应该摒弃冷战思维，放弃核共享政策，撤出在欧洲部署的大量核武器，敦促美方切实承担起核裁军特殊优先责任，进一步大幅、实质削减核武库，为最终实现全面彻底核裁军创造条件。

《北京青年报》记者：据报道，6日，澳大利亚国库部长弗莱登伯格称，中国将经济实力与全球联系相结合，对许多国家构成“新的重大挑战”，其中澳大利亚所面临的压力比大多数国家要大。澳大利亚企业若想摆脱对中国的“经济依赖”，就应该寻求市场多元化，也就是采取“中国+”战略。中方对此有何评论？

汪文斌：中方始终秉持开放包容、互利共赢的理念，推动建设开放型世界经济，同各国一道分享发展机遇。澳大利亚从对华合作中获得巨大利益，是中国发展的受益方。中方从未做过有损澳大利亚主权的事。所谓“经济胁迫”的帽子也绝对扣不到中方头上。反倒是澳方一方面采取违背市场原则的举措乃至霸凌行径，对两国正常交流合作无端设限，干扰中澳务实合作的良好发展势头；一方面以“受害者”自居，对中方倒打一耙，还拉帮结派对华施压，违背国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，损害中方核心利益。

当前中澳关系的困难局面完全是澳方一手造成的。当务之急是澳方要正视两国关系受挫的症结，摈弃冷战思维和意识形态偏见，尊重基本事实，客观理性看待中国和中国发展，切实秉持相互尊重、平等相待的原则处理两国关系，停止出于一己政治私利，鼓噪所谓“中国胁迫”，多做有利于增进两国互信、促进务实合作的事，而不是相反。

巴通社记者：中巴经济走廊框架下的首个也是最大的输电项目上周在巴启动商业运营，你对此有何评论？

汪文斌：我想你指的是中巴经济走廊首个电网项目——巴基斯坦默蒂亚里—拉合尔正负660千伏直流输电工程。我注意到有关报道。中巴经济走廊是“一带一路”重要先行先试项目，自启动以来已在包括能源在内的各领域取得重大进展，不仅有力推动巴经济社会更快发展，也为区域互联互通发挥了积极促进作用。

我想强调的是，共建“一带一路”倡议源于中国，但机遇和成果惠及各方、造福世界。迄今，同中方签署“一带一路”合作文件的伙伴国家已达到140个，“一带一路”已经真正成为当今世界范围最广、规模最大的国际合作平台。中方愿同包括巴方在内的各国携手努力，继续高质量共建“一带一路”，为各方提供更多机遇、分享更多红利。

塔斯社记者：据印度《先锋报》报道，塔利班或将阿富汗巴格拉姆空军基地移交中国，将坎大哈基地移交巴基斯坦，用于开展行动。消息人士还称，中国和塔利班正在讨论此事，巴基斯坦空军工程师正在检查五个前美国在阿空军基地。你对此有何评论？

汪文斌：我可以告诉大家，这纯属虚假消息。

韩联社记者：你刚才透露王毅国务委员兼外长访韩的消息，能否进一步介绍此访具体日程和中方期待？

汪文斌：访韩期间，王毅国务委员兼外长将同韩国领导人举行会见，同郑义溶外长举行会谈，并同中韩关系未来发展委员会韩方委员会主要成员举行会见。

当前中韩关系发展良好。今明两年是“中韩文化交流年”，明年是中韩建交30周年，两国关系面临深化发展的重要机遇。中方愿同韩方共同努力，通过此访落实两国元首重要共识，加强沟通、增进互信、深化合作、夯实友好，推动中韩战略合作伙伴关系持续、健康、稳定向前发展。

追问：王毅国务委员兼外长何时访韩？

汪文斌：我刚才已经发布了相关消息。国务委员兼外交部长王毅将于9月10日至15日对相关国家进行正式访问。

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