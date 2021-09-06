新华社北京9月6日电 （国际观察）加拿大人权斑斑劣迹之黑纪录

新华社记者于荣

加拿大在人权方面常常自诩为“模范生”，但其不断被曝光的人权黑历史，以及至今仍广泛存在的针对原住民等少数族裔的系统性种族主义问题，让国际社会日益看清了其在人权领域丑陋和虚伪的真面目。

“沾满鲜血”的历史

2020年6月，一名原住民酋长遭暴力逮捕的视频震惊加拿大，引发人们对该国警察队伍存在的系统性种族歧视问题的关注。视频显示，在艾伯塔省的麦克默里堡，加拿大皇家骑警队一名警官多次殴打原住民酋长艾伦·亚当。亚当的律师赖恩·贝雷什说，警方对原住民的暴力行为“始终存在”。

在加拿大，针对原住民和黑人等群体的系统性种族主义由来已久。近来，随着多所原住民寄宿学校旧址附近接连发现大量无标记坟墓，血淋淋的事实一次次震惊加拿大和国际社会。

加拿大真相与和解委员会2015年公布的报告指出，自19世纪40年代到20世纪90年代，加政府建立了至少139所寄宿学校，至少15万名原住民儿童被强制送入这些学校。许多人遭到残酷虐待，至少3200人被虐致死。

加拿大艾伯塔大学助理教授克丽丝特尔·弗雷泽说，原住民寄宿学校常常被比作监狱，在那里，虐待现象非常猖獗。“原住民家庭往往不会接到任何死亡通知，他们的孩子没有回家但家长却得不到任何答案。”

多数寄宿学校禁止或严惩原住民儿童讲母语或有任何原住民信仰崇拜。他们只能使用被强加的英、法语名字或编号。学校还限制原住民儿童与原生家庭接触。从寄宿学校毕业的原住民学生往往无法融入社会，也无法回归部落文化。寄宿学校制度对原住民的语言、文化和精神遗产传承造成了毁灭性、持久性的负面影响。加统计局2016年报告显示，在加拿大约有40种原住民语言的使用人数不足500人，原住民语言已然进入“文化灭绝”末期。

此外，加政府长期在司法层面对原住民进行系统性种族歧视。2019年6月公布的长达1200多页的《加拿大失踪和被谋杀原住民女性全国调查报告》称，1980年至2015年，有数千名原住民妇女和女童失踪或被谋杀。但加政府对此类案件的处理一直消极怠慢。

联合国人权高级专员办公室发言人玛尔塔·乌尔塔多指出，加拿大政府教育和医疗系统在历史上对原住民儿童进行虐待，这些行为至今仍对原住民的生活造成巨大负面影响。对于这段黑暗历史，加拿大一直缺少真相披露、详尽说明和补救措施。

正如加拿大新民主党前议员穆米拉克·卡卡克所说，加拿大是一个建立在对原住民压迫之上的国家，其历史“沾满鲜血”。

“不忍直视”的现实

尽管有着长期残酷迫害原住民的黑暗历史，加拿大政府却一直自诩为“人权模范生”，非但不对自身存在的问题反躬自省，还对其他国家指手画脚。加拿大侵犯人权的行径不仅历史上就有，而且还广泛存在于现实中；被侵犯的对象不仅有原住民，还有亚裔和非洲裔等少数族裔。

今年3月，不列颠哥伦比亚省里士满市一家咖啡店发生种族歧视事件，该店一名华裔经理被一对白人夫妻泼洒热咖啡，还遭到种族主义言语辱骂。

统计数据显示，新冠疫情暴发后，温哥华、多伦多等地针对亚裔的种族仇恨事件急剧增加。加拿大民调机构安格斯·里德研究所公布的民调结果显示，2020年，约58%的亚裔加拿大人遭遇过至少一次歧视，28%的人表示“一直”或“经常”遭到歧视。加拿大警方报告显示，2020年3月至今年2月，该国发生了超过1000起针对亚裔的谩骂和暴力袭击事件。非洲裔同样是种族主义的牺牲品。近年来，加拿大有多名黑人遭警察暴力执法致死。

安格斯·里德研究所近期公布的调查数据显示，34%的加拿大受访者认为，加拿大是一个种族主义国家，而持此看法的人在少数族群和女性受访者中占比更高，分别为42%和54%。加拿大前卫生部长乌贾尔·多桑杰表示，“我们这个国家有着糟糕的历史”，从原住民到华裔、印度裔、日本裔都遭遇过系统性歧视。

颇为讽刺的是，这样一个充斥着种种人权问题的国家，却经常对别国人权状况横加指责，堪称西方人权和价值观外交的“急先锋”。

英国政治和国际关系分析人士汤姆·福迪撰文指出，加拿大依旧自我感觉在道德上“高人一等”。这个国家基本上没有为自己的罪行道歉，也对此漠不关心，反而把关注点放在别国。这无疑暴露了其对待人权问题的双重标准。

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