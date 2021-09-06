新华社东京8月22日电（记者郭丹）据日本《朝日新闻》22日报道，日本政府计划于本月内放宽对外国留学生的入境限制，并从9月起撤销对所有具有临时居住资格外国人的再入境限制。

据《朝日新闻》报道，日本政府将从本月起首先放宽对由日本政府资助留学生的入境限制，此后将研究放宽对“私费”留学生（即非日本政府资助留学生）的入境限制。日本文部科学省数据显示，2018年秋季，约有3.5万名海外学生赴日留学；2019年春季约有5.4万名。但今年疫情以来，原定于今年春季前来日本的新留学生几乎均未能入境。

目前，日本政府已经和16个国家或地区之间达成了放宽商务人员出入境限制的协议。《朝日新闻》认为，放宽对留学生的入境限制是在此基础上进一步放宽入境限制的措施。

另据日媒报道，日本政府还将从9月起撤销对所有持有“在留资格”（临时居住资格）外国人的再入境限制。为防止疫情扩散，入境者需在日本机场接受聚合酶链式反应（PCR）方式检测，结果为阴性并同意居家隔离14天。据悉，日本政府将于9月中旬在成田机场开设PCR检测中心。

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