人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

日媒称日本政府计划本月内放宽外国留学生入境限制

2021年09月06日15:27 | 来源：新华社
小字号

新华社东京8月22日电（记者郭丹）据日本《朝日新闻》22日报道，日本政府计划于本月内放宽对外国留学生的入境限制，并从9月起撤销对所有具有临时居住资格外国人的再入境限制。

据《朝日新闻》报道，日本政府将从本月起首先放宽对由日本政府资助留学生的入境限制，此后将研究放宽对“私费”留学生（即非日本政府资助留学生）的入境限制。日本文部科学省数据显示，2018年秋季，约有3.5万名海外学生赴日留学；2019年春季约有5.4万名。但今年疫情以来，原定于今年春季前来日本的新留学生几乎均未能入境。

目前，日本政府已经和16个国家或地区之间达成了放宽商务人员出入境限制的协议。《朝日新闻》认为，放宽对留学生的入境限制是在此基础上进一步放宽入境限制的措施。

另据日媒报道，日本政府还将从9月起撤销对所有持有“在留资格”（临时居住资格）外国人的再入境限制。为防止疫情扩散，入境者需在日本机场接受聚合酶链式反应（PCR）方式检测，结果为阴性并同意居家隔离14天。据悉，日本政府将于9月中旬在成田机场开设PCR检测中心。

(责编：刘叶婷、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部