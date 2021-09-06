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几内亚叛军称扣押总统孔戴 联合国等国际组织予以谴责

2021年09月06日08:57 | 来源：新华网
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新华社阿比让9月5日电（记者郑扬子）科纳克里消息：几内亚叛乱军人5日宣称扣押总统孔戴并解散政府。联合国、非洲联盟（非盟）、西非国家经济共同体（西共体）等国际组织当天发表声明，谴责任何通过武力接管政府的行为，要求立即释放孔戴。

几内亚首都科纳克里5日上午枪声大作。科纳克里居民在接受新华社记者采访时说，枪声出现在总统府、国防部所在的卡卢姆区，持续约20分钟。

几内亚国防部5日下午发表声明说，几特种部队成员在总统府附近发动袭击，造成民众恐慌。总统卫队和政府军已击退武装分子，正在开展搜捕行动。

然而，几特种部队中校马马迪·敦布亚随后在国家电视台发表声明，称其部队已掌握国家政权并扣押孔戴，几内亚政府被解散，陆地边界将关闭一周。此外，敦布亚宣布成立“国家联合发展委员会”，“以实现政权的平稳过渡”。

社交媒体上发布的一段视频显示，孔戴在一个房间内被军人围住。目前，视频拍摄时间和地点不明，其真实性尚无法确认。

联合国秘书长古特雷斯5日在社交媒体上说，他本人正密切关注几内亚局势。他强烈谴责任何通过武力接管政府的行为，呼吁立即释放孔戴。

非盟轮值主席国刚果（金）总统齐塞克迪和非盟委员会主席法基同日发表共同声明，谴责任何以武力夺取政权的行为，呼吁立即释放孔戴。声明同时呼吁非盟和平与安全理事会紧急开会研究几内亚形势，并采取适当措施。

西共体5日晚发表声明，谴责几内亚发生的“政变图谋”，表示将采取制裁措施以期“恢复几内亚宪法秩序”。此外，西共体要求几内亚叛乱军人保障孔戴人身安全，并无条件释放孔戴和其他在押人员。（参与记者：尚绪谦、汪平）

(责编：刘叶婷、燕勐)

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