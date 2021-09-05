新华社北京9月4日电题：勇立潮头踏浪行——写在二十国集团领导人杭州峰会召开五周年之际

新华社记者

秋色初染，钱塘江畔，大潮涌动。

2016年9月，也是在这样一个时节，二十国集团领导人聚首浙江杭州。习近平主席主持峰会，围绕“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”主题，同与会各方共绘世界经济发展与合作的新图景。

五年来，国际形势风云变幻，百年变局加速演进。习近平主席出席历次二十国集团领导人峰会，直面共同挑战、把脉时代课题，为解决全球发展面临的重大现实问题提供中国方案、贡献中国智慧。在元首外交引领下，新时代的中国积极参与二十国集团合作，推动全球治理体系变革，同各方携手并进、合作共赢，展现负责任大国的气魄与担当。

潮头观澜，为变局中的世界把脉开方

“面对重大突出问题，二十国集团有责任发挥领导作用，展现战略视野，为世界经济指明方向，开拓路径。”2016年杭州峰会上，习近平主席的一番话点明了二十国集团在全球经济治理中的重要地位。

2016年8月25日拍摄的杭州国际博览中心（后方）和杭州奥体中心主体育场。新华社记者 徐昱 摄

汇聚全球主要发达经济体和新兴市场经济体，经济总量占世界近百分之九十,二十国集团作为全球经济治理的重要平台，肩负促进世界经济稳定和增长的重要使命，也身处应对风险、开拓增长空间的最前沿。

小智治事，大智治制。杭州峰会上，习近平主席首次全面阐述中国的全球经济治理观——以平等为基础，以开放为导向，以合作为动力，以共享为目标，推动二十国集团实现从短期政策向中长期政策转型，从危机应对向长效治理机制转型。

五年来，中国理念既一脉相承，又与时俱进。习近平主席在二十国集团领导人峰会上的一系列重要论述，彰显中国在推动完善全球治理中发挥的重要作用——

2017年汉堡峰会上，提出“坚持建设开放型世界经济大方向”“共同为世界经济增长发掘新动力”“携手使世界经济增长更加包容”“继续完善全球经济治理”四项主张；

2018年布宜诺斯艾利斯峰会上，指出多边主义、平等协商、合作共赢是应对重大危机的制胜手段；

2019年大阪峰会上，倡导各方“坚持改革创新，挖掘增长动力”“坚持与时俱进，完善全球治理”“坚持迎难而上，破解发展瓶颈”“坚持伙伴精神，妥善处理分歧”；

2020年“云峰会”上，建议“构筑全球抗疫防火墙”“畅通世界经济运行脉络”“发挥数字经济的推动作用”“实现更加包容的发展”。

进入2021年，新冠肺炎疫情起伏反复，形势更趋复杂严峻。

“二十国集团成员应该在全球抗疫合作中扛起责任，同时要总结正反两方面经验，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，着力提高应对重大突发公共卫生事件能力和水平。”习近平主席在2021年5月举行的全球健康峰会上如是指出。

在南苏丹首都朱巴的一处新冠病毒检测机构，中国抗疫医疗专家组成员与南一线医护人员交流（2020年8月21日摄）。新华社发（中国驻南苏丹大使馆供图）

历史关键时刻，习近平主席就早日战胜疫情、恢复经济增长阐明中国主张，彰显对二十国集团责任使命和世界应如何有效应对挑战的深邃思考：

——坚持人民至上、生命至上；

——坚持科学施策，统筹系统应对；

——坚持同舟共济，倡导团结合作；

——坚持公平合理，弥合“免疫鸿沟”；

——坚持标本兼治，完善治理体系。

笃行实干，在开放发展中实现互利共赢

9月2日，2021年中国国际服务贸易交易会在北京开幕。

5场高峰论坛、119场专题论坛及行业会议，153个国家和地区的1万余家企业注册参展参会……疫情阻挡不了合作发展的脚步，服贸会的“朋友圈”越来越大。

2021年8月31日拍摄的2021年中国国际服务贸易交易会首钢园展区。新华社记者 陈晔华 摄

五年前，发展领域的三个“首次”——首次把发展问题置于全球宏观政策框架核心位置、首次就落实2030年可持续发展议程制定行动计划、首次就支持非洲国家和最不发达国家工业化开展合作，让二十国集团领导人杭州峰会在国际上树立起新的全球标杆。

五年来，中国贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，以自身经济持续健康发展，不断为世界各国创造更多机遇。

这是2018年8月17日在肯尼亚内罗毕，一名学生维护机床。近年来，为了帮助非洲国家培养职业技术人才，助力非洲工业化进程，中航国际分别与肯尼亚、乌干达、赞比亚、加纳、加蓬等国教育部合作开展职业教育项目。新华社记者 张宇 摄

主动开放、高水平开放，奏响中国与世界交融发展新乐章——

连年举办广交会、进博会、消博会、服贸会；持续缩减外资准入负面清单，放宽外商投资准入门槛；持续推动“放管服”改革，打造越来越好的营商环境；实施海南自由贸易港法，高质量高标准建设中国特色自由贸易港；自贸试验区一再“扩围”，改革开放试验田作用充分显现；推动区域全面经济伙伴关系协定尽早生效实施，积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定……

共商共建共享，构建联动发展、包容发展的广阔平台——

同140个国家和32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件；仅今年前8个月，中欧班列开行就超万列；今年前7个月，对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资额同比增长9.9%……

2020年6月19日，中欧班列（渝新欧）布达佩斯直达班列在重庆团结村站准备发车。新华社记者 唐奕 摄

据世界银行研究报告，共建“一带一路”倡议将使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困，将使参与国贸易增长2.8%至9.7%、全球贸易增长1.7%至6.2%、全球收入增加0.7%至2.9%。

这是7月28日拍摄的哈萨克斯坦图尔古松水电站（无人机拍摄）。图尔古松水电站位于哈萨克斯坦东哈萨克斯坦州图尔古松河上，总装机容量24.9兆瓦。项目于2017年开工建设，是该流域梯级规划的第一座电站，也是共建“一带一路”框架下中哈产能合作水电领域首个落地的重点项目。新华社发（奥斯潘诺夫摄）

追求发展、崇尚共赢、传递希望，“一带一路”已成为全球广受欢迎的公共产品。

“我们的目标是让增长和发展惠及所有国家和人民，让各国人民特别是发展中国家人民的日子都一天天好起来！”习近平主席在杭州峰会上的郑重宣示，在中国与世界各国开放共赢中不断变为现实。

这是2020年5月10日拍摄的印度尼西亚雅万高铁首个多跨连续梁合龙现场。雅万高铁项目是中国高铁全系统、全要素、全生产链走出国门的“第一单”，也是“一带一路”倡议的标志性工程和印尼国家战略项目。新华社记者 杜宇 摄

“大国在开放合作方面有着重要而特殊的责任。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽说，作为最大的发展中国家，中国以开放之姿同世界各国同舟共济，让发展的红利惠及更多国家，真正展现出大国的样子。

命运与共，积极推动全球治理体系改革

新冠肺炎疫情全球肆虐，让世人愈发深刻认识到，人类是休戚与共的命运共同体，在全球性问题面前，任何一国想单打独斗都无法解决。

面对世纪疫情，中国不仅做好国内疫情防控，还发起新中国成立以来规模最大的全球人道主义行动，引领抗疫国际合作方向，为全球公共卫生安全治理做出重大贡献。

中国抗疫专家组在老挝北部乌多姆赛省准备进入新冠确诊患者隔离病房（5月10日摄）。新华社发（农丽春摄）

“不当旁观者、跟随者，要做参与者、推动者、引领者。”外交学院当代中国外交研究中心主任张历历认为，五年前的二十国集团领导人杭州峰会有着重要的里程碑意义，从那时起，中国推动全球治理体系朝着更加公正合理方向发展的力度明显加大。

医护人员在巴西亚马孙州塔巴廷加市为一名原住民接种中国新冠疫苗（1月19日摄）。新华社发（卢西奥·塔沃拉摄）

推动国际金融体系改革，为构建全球金融治理新格局贡献力量——

中国发起成立的亚洲基础设施投资银行五年批准了108个项目，投资金额达220.2亿美元，实现三家国际评级机构最高信用评级“全满贯”；

自启动运营以来，总部位于上海的金砖国家新开发银行累计批准成员国约80个项目，贷款总额达300亿美元，2021年9月2日，还宣布批准吸收阿联酋、乌拉圭和孟加拉国为首批新成员……

2021年1月13日拍摄的位于北京朝阳区的亚洲基础设施投资银行总部大楼。新华社记者 李鑫 摄

推动完善全球环境治理体系，共建清洁美丽的世界——

从积极推动杭州峰会发表首份气候变化问题主席声明，到扎实推进绿色“一带一路”建设；从大力倡导生态文明，到做出中国力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的庄严承诺；帮助发展中国家提高应对气候变化能力，从非洲的气候遥感卫星，到东南亚的低碳示范区，再到小岛国的节能灯……中国以行践言，做全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者。

在俄罗斯西北部卡累利阿共和国凯姆河畔，工人在别洛巴罗什水电站施工现场工作（2017年8月15日摄）。别洛巴罗什水电站项目是俄罗斯首个由金砖国家新开发银行提供融资支持的项目。新华社记者 鲁金博 摄

高举多边主义旗帜，坚定站在历史正确一边——

“恪守联合国宪章宗旨和原则”“遵循共商共建共享原则，坚持多边主义”“反对单边主义和保护主义，维护公平竞争”……面对保护主义、单边主义持续蔓延，习近平主席在二十国集团等多个国际场合，旗帜鲜明地提出中国主张什么、反对什么，以多边主义的中国表达，诠释中国对全球治理体系改革的深刻理解，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

联合国秘书长古特雷斯评价，中国已成为多边主义的重要支柱，而践行多边主义的目的，就是要建立人类命运共同体。

中国政府首批对外援助新冠疫苗在巴基斯坦首都伊斯兰堡附近的努尔汗空军基地正式移交巴基斯坦（2月1日摄）。新华社记者 刘天 摄

从二十国集团到亚太经合组织，从博鳌亚洲论坛到世界经济论坛，从金砖国家到上合组织，中国积极倡导构建“网络空间命运共同体”“海洋命运共同体”“人类卫生健康共同体”，人类命运共同体理念内涵日益丰富，为不同领域完善全球治理提供更加精准的指引。

在斯里兰卡科伦坡，挖掘机在保障房项目现场进行施工（1月14日摄）。由中国企业承建的亚洲基础设施投资银行（亚投行）在斯里兰卡的首个保障房项目2020年11月3日在科伦坡北部郊区破土动工。新华社记者 唐璐 摄

“弄潮儿向涛头立。手把红旗旗不湿。”

赓续二十国集团领导人杭州峰会同舟共济、团结合作的精神，开放自信的中国不畏风浪、砥砺前行，与世界各国携手并进，必将共同创造更加光明的未来！（记者许可、伍岳、马卓言、商意盈、马剑）

(责编：艾雯、杨牧)