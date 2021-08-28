90多天前，美国总统拜登勒令情报机构查找新冠病毒起源的真相，国际舆论顿时一片哗然。美国不仅决意要将病毒溯源演绎成“政治问题”，甩锅中国，还把如此科学严肃的调查工作交由情报部门，以总统之名限期完成，是不是也太儿戏了？

BBC：拜登下令情报官员加倍努力调查Covid-19起源

为了催促“调查”进展，拜登不久前还亲自前往美国国家情报总监办公室（美国的最高情报部门，负责统领17个情报机构和单位）。为了迎合总统的“需要”，美国情报界也不得不费尽心思，大动干戈……

二次溯源动员了整个美国情报界

其实，在美国，这样的事情并不罕见，且早已有之。

科林·鲍威尔称瓶中装着“炭疽杆菌”

这一次，无论美国情报部门是否能按期交出报告，也无论他们手中所谓的“证据”和“真相”如何，世界恐怕都不会再相信了。因为，美国情报界主官早就在大庭广众之下承认，“我们撒谎，我们欺骗，我们偷窃……这才是美国不断探索进取的荣耀。”

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翻译丨许飞

(责编：郝江震、赵欣悦)