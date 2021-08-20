美国不仅有人口贩运的黑暗历史，更有人口贩运的糟糕现实。同庞大的人口贩运产业相比，美国打击人口贩运的努力苍白无力

美国国务院日前发布所谓年度“贩运人口报告”，对其他国家横加指责，肆意污蔑抹黑，却无视自身在人口贩运问题上的斑斑劣迹，将本国列入“表现最好的第一类名单”。美国年复一年老调重弹，炮制此类充斥虚假信息，毫无底线美化自己、丑化他人的“报告”，改变不了其自诩的“人权灯塔”下“灯下黑”的真实状况，只能让世人再一次看清美国打着人权幌子干涉别国内政的险恶用心。

美国在发布报告时声称“致力于在全球推进美国人所享有的安全、繁荣与价值”，这种说法大言不惭，无疑是在打自己的脸。在长达600多页的报告中，美国只用不到半页纸轻描淡写自身的问题，表现出选择性健忘的老毛病——美国不仅有人口贩运的黑暗历史，更有人口贩运的糟糕现实。美国根本没有资格充当“人权教师爷”和“人权判官”。

美国的起家与血腥残暴的奴隶贸易直接相关，这一罪恶历史永远无法洗白。跨大西洋奴隶贸易是历史上规模最大的长距离强迫人口流动。1619年，第一批有记录的非洲黑人被运抵北美詹姆斯敦，开启了黑人在这片“新大陆”惨遭奴役的血泪史。据“跨大西洋奴隶贸易数据库”统计，1514年至1866年间，累计有超过1250万非洲人被贩运到“新大陆”，这还不包括在途中死去的很多人。美国1776年独立时蓄奴仍是合法的，乔治·华盛顿、托马斯·杰斐逊等都是奴隶主。甚至1865年美国宣布废除奴隶制后，南部多州还颁布一系列对黑人实行种族隔离或其他歧视性政策的法律。时至今日，美国仍存在系统性种族歧视，成为导致美国社会撕裂的深层原因之一。

美国喜欢对他国指手画脚，但自己国内，人口贩运、强迫劳动却无处不在。据美国非营利组织“北极星计划”统计，2007年底至2019年底，向美国“全国人口贩运热线”报告的案件共有63380起，其中2019年报告人口贩运案件11500起，涉及受害者22326人。过去5年，美国所有50个州和华盛顿哥伦比亚特区都报告了强迫劳动和人口贩运的案件。该组织表示：“尽管这些数字令人震惊，但它们可能只是实际中的一小部分。”美国一些学术机构统计，美国至少有50万人遭受现代奴役并被强迫劳动。受害者既有本国公民，也有来自世界上几乎每一个地区的外国公民，甚至包括妇女、儿童和残疾人等弱势群体。有美国学者犀利地指出，现代奴隶制依然在美国普遍存在，“只是采取了一种新的形式”。

同庞大的人口贩运产业相比，美国打击人口贩运的努力苍白无力。联合国毒品和犯罪问题办公室今年2月发布的《全球人口贩运报告》显示，2017年7月至2018年6月，美国司法部发现潜在和已确认人口贩卖受害者8913人，而几乎同一时期，美国国务院、司法部和国土安全部立案调查的案件仅2183件，遭起诉人数仅386人。有美国媒体指出，直到2000年颁布《人口贩运受害者保护法》，人口贩运在美国才被视为非法行为并被列为联邦犯罪。美国《财富》杂志一针见血地指出：“人口贩运在美国不仅是流行病，更是大生意。”由于美国人口贩运产业链利润丰厚，加之监管不力、立法不全、执法不严，不法分子与相关利益集团屡屡铤而走险，人口贩运产业在美国长盛不衰。

人口贩运问题，只是美国自身人权问题的冰山一角。近年来，特别是疫情发生以来，美国“白人至上主义”沉渣泛起，少数族裔、原住民、难民、移民遭遇的系统性歧视现象更加凸显……在自身糟糕的人权记录面前，在美国民众正在承受的苦难面前，美国哪里来的底气去打“人权牌”干涉别国内政？毕竟，丑化别人美化不了自己，只会让自己的形象越抹越黑。美国真正该做的，是反躬自省，切实纠正自身犯下的人口贩运、强迫劳动等人权罪行，真正在国内实现种族正义和平等，让美国人民真正享有“安全、繁荣和价值”。

《 人民日报 》（ 2021年08月20日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)