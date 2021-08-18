本报记者 陈效卫

澳大利亚生产力委员会近日公布“缩小差距”年度数据汇编报告。报告指出，澳大利亚原住民与非原住民的人权状况仍存在巨大差距。多年来，澳大利亚原住民的人权状况未得到明显改善，甚至在许多方面不断恶化，总体情况堪忧。

根据报告，2016年25岁至64岁原住民就业率只有51%，过去15年间只增长了约4%，而非原住民就业率一直在70%以上。报告对2015年至2017年出生的孩子进行了预期寿命评估，结果显示，原住民女性比非原住民女性少7.8岁，原住民男性比非原住民男性少8.6岁。

报告指出，2020年每10万成年原住民中有2081人入狱，约为非原住民的13倍。在10岁至17岁的未成年原住民中，2019年至2020年每1万人中有25.7人被羁押，是非原住民的约18倍。澳大利亚经济学家安德鲁·利的研究表明，1990年每10万成年原住民中有1124人入狱。对照这一数据，原住民入狱率在30年间出现大幅增加。

澳大利亚原住民在羁押期间遭遇暴力执法的事件也屡见不鲜。据当地媒体报道，2015年，26岁的原住民丹盖在监狱中窒息死亡。临死前，丹盖反复大喊“我无法呼吸”，却无人理会。据不完全统计，上世纪80年代至今，澳大利亚发生了430多起原住民在羁押期间意外死亡事件。澳大利亚国会议员博内坦言，430多起事件中只有23%受到调查。

澳大利亚原住民人权问题由来已久。历史上，澳大利亚对原住民实行“种族灭绝”“强迫劳动”，大批原住民惨遭屠杀和奴役，原住民人口从西方殖民前的75万至100万人锐减至20世纪30年代的7.4万人。1910至1970年，澳大利亚政府先后实施“白澳政策”和“同化政策”，强迫原住民学生住校，远离家庭和族群，在校期间禁止他们使用原住民语言，这导致原有的300余种原住民语言中110种濒临灭绝。澳大利亚政府还强行将近10万名原住民儿童集中在白人家庭和专门机构收养，切断他们与原生族群的语言和文化联系，使得这些人成为“被偷走的一代”。澳大利亚联邦政府原住民部长怀亚特日前在接受媒体采访时表示：“我的母亲就是其中一员。在童年和青少年时，她与自己的兄弟姐妹处于分离状态，直到20多岁才有机会见面。”

悉尼科技大学社会学名誉教授安德鲁·雅库波维奇指出，种族主义仍牢固地存在于澳大利亚政党、媒体和公共领域等各个层面，“（很多人）看不到或不愿正视，这才是澳大利亚难以消除种族歧视的深层次原因”。

（本报堪培拉8月17日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月18日 16 版）

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