美国人口数仅占世界4%，目前新冠确诊病例却占全球总数的18%——这两个对比鲜明的数据显示，美国抗疫失败严重拖了全球抗疫进程的后腿。更恶劣的是，面对本国疫情失控，美国政府没有采取任何实质有效的出境管控措施，放任病毒不断扩散至世界各地，对全球民众生命健康造成巨大威胁。

在中国三家智库日前联合发布的一份研究报告中，系统梳理了美国本土疫情失控却大开国门的事实。从中不难看出，对于全球新冠确诊病例数如今超过2亿，美国作为“全球第一疫情扩散国”难辞其咎。

出于保经济与拉选票的考虑，美国政府去年8月在疫情扩散高峰时，就宣布解除针对美国公民的全球旅行禁令。根据美国国家旅游办公室的数据，2020年4月至2021年3月，有2319.5万美国公民经陆、空出境前往全球各地。2020年11月至2021年1月美国疫情进入高峰期，日均新增确诊病例达18.6万例。而同期美国公民出国人数也达到高峰，日均出国8.7万人次。

这两个峰值叠加的结果就是，疫情加速向全球扩散，世界各国民众遭殃。根据多国媒体报道，以色列70%新冠病例感染的病毒毒株来自美国，韩国7000例输入病例中有30%来自美国，澳大利亚近7000例确诊病例中14%自美国输入。

更令人震惊的是，美国完全不讲国际道义，在没有采取适当防疫措施情况下，大规模遣返非法移民。危地马拉、牙买加、墨西哥、海地等国均在自美遣返人员中发现大量新冠确诊病例，这让“离天堂太远，离美国太近”的拉美人民，更加深刻地体会到美式自私和冷酷。包括美国华盛顿拉丁美洲研究所在内的60多家机构曾发表联合声明，指责美方继续将非法移民驱逐出境的行为“冷酷无情”，并且将全球都置于风险之中。

然而，时至今日，这一极不人道的做法仍在延续。随着美墨边界移民人数的增多，原计划7月底终止移民驱逐令的美现任政府突然改变主意，决定继续实施该法令。这被多方批评“缺乏责任担当”。

此外，美国海外军事基地遍布百余国，驻地军人因不遵守当地防疫规定加剧扩散风险的案例不在少数。比如，今年5 月，大量驻韩美军人员休假外出时聚集且拒不佩戴口罩，引发当地民众强烈不满。

一系列事实表明，美国对全球疫情扩散负有不可推卸的责任，也是最该接受病毒溯源调查的对象。然而，美国政客却极力运用政治手段栽赃嫁祸、转移矛头，向全球投放“政治病毒”，破坏国际抗疫合作。这让世界彻底看清美国“以自身利益主导世界”的霸道与自私，看清它对科学精神的蔑视、对国际道义的罔顾以及对民众生命的漠视。

人类本是命运共同体。只要有一个国家没有消除疫情，包括美国在内的国际社会都难言安全。美国政客应当立即停止一切利己主义的政治操弄，回归科学抗疫的正轨，以实际行动展现出应有的道德良知，担负起应尽的国际责任。（国际锐评评论员）

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